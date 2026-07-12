La España asequible también se encarece: una casa de 90 metros cuadrados en Castilla-La Mancha cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año

Edificios tradicionales de fachadas de piedra y ladrillo en Toledo exhiben dos carteles de 'Se vende' en sus balcones (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

Castilla-La Mancha continúa entre las comunidades más asequibles de España para comprar una casa, pero también se ha visto afectada por la subida generalizada de los precios. Un piso de 90 metros cuadrados cuesta actualmente unos 95.850 euros de media, alrededor de 11.000 euros más que hace un año, según un cálculo realizado a partir del Informe de Vivienda de Gesvalt correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El precio medio de venta en la región alcanza los 1.065 euros por metro cuadrado, un 13% más que en el mismo periodo de 2025. Al aplicar esa variación, una vivienda de 90 metros rondaba entonces los 84.823 euros. La diferencia asciende a unos 11.027 euros en solo doce meses.

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Aunque Castilla-La Mancha sigue siendo mucho más económica que Madrid, Baleares o Euskadi, su encarecimiento supera ligeramente la media nacional, situada en el 12,4%. El dato muestra que la escalada ya no se limita a los grandes mercados urbanos, turísticos o costeros, sino que también alcanza a territorios donde comprar continúa siendo comparativamente más barato.

Extremadura, la más asequible

Solo hay una comunidad autónoma más barata que Castilla-La Mancha, según el estudio de Gesvalt: Extremadura, donde el metro cuadrado se sitúa en 950 euros. Aun así, la vivienda castellanomanchega se ha encarecido más que el conjunto del país.

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La diferencia con los mercados más caros sigue siendo muy amplia. Una casa de 90 metros cuadrados cuesta de media unos 299.970 euros en la Comunidad de Madrid y 310.950 euros en Baleares, las dos regiones con los valores más elevados.

En el conjunto de España, el precio medio alcanza los 2.041 euros por metro cuadrado. Eso sitúa el coste de una vivienda estándar de 90 metros en 183.690 euros, unos 20.250 euros más que hace un año, cuando rondaba los 163.440 euros.

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Lo que le costó comprar una casa en Madrid a la generación X y lo que pagan los ‘millennials’ o los Z: el precio de la vivienda crece hasta un 46% en una década.

Castilla-La Mancha mantiene, por tanto, una ventaja importante en términos de precio. Pero esa distancia no impide que comprar sea cada vez más caro también en uno de los territorios tradicionalmente considerados más accesibles para la mayoría de la población.

La vivienda sube en todas las comunidades

El encarecimiento se ha extendido a todo el país. Ninguna comunidad autónoma registra descensos interanuales durante el segundo trimestre de 2026, según el informe.

La Región de Murcia encabeza las subidas, con un aumento del 18,2%. Le siguen Cantabria, con un 14,7%; la Comunidad Valenciana, con un 13,7%; Asturias, con un 13,2%, y Castilla-La Mancha, con un 13%.

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En el extremo contrario aparecen La Rioja, con un avance del 5,7%; Baleares, con un 7,5%; Extremadura, con un 7,8%, y Canarias, con un 7,9%. Son incrementos más moderados, pero también confirman que la vivienda sigue subiendo en todo el territorio nacional.

En Extremadura, la comunidad más barata de España, una vivienda de 90 metros costaría unos 85.500 euros. A partir de la subida anual del 7,8%, su precio hace un año rondaría los 79.300 euros, por lo que también se habría encarecido en unos 6.200 euros.

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Los precios se moderan, pero no bajan

Gesvalt señala que el ritmo de crecimiento comienza a moderarse tras los fuertes incrementos registrados durante 2025. El precio medio nacional avanzó un 1,4% respecto al trimestre anterior, una subida más contenida que la variación interanual del 12,4%.

Esa moderación no significa que las viviendas se estén abaratando. Los precios siguen creciendo, aunque lo hacen a menor velocidad frente a los primeros meses del año. La comparación con 2025 continúa mostrando incrementos de dos dígitos.

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El informe también recoge que las compraventas descendieron un 2,6% durante el primer trimestre de 2026, hasta las 178.473 operaciones. Sin embargo, la menor actividad todavía no se ha traducido en una caída real de precios.

Al mismo tiempo, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 9,7% interanual, hasta alcanzar las 131.554 operaciones. La financiación gana así peso en un mercado donde los compradores necesitan afrontar precios cada vez más elevados.

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Se empiezan más viviendas de las que se terminan

La actividad promotora mantiene una evolución positiva. Los visados para iniciar nuevas obras aumentaron un 9,3% durante los dos primeros meses de 2026, hasta las 24.991 unidades.

Sin embargo, en ese mismo periodo solo se registraron 13.802 certificados de final de obra. El dato muestra que se ponen en marcha más proyectos, pero la incorporación de nuevas viviendas terminadas tarda en llegar al mercado.

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