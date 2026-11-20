En diez meses las importaciones vía courier ya superaron por USD 170 millones en relación a todo el 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las importaciones realizadas a través de servicios postales siguen atravesando una fuerte expansión en la Argentina. Los datos más recientes del Indec muestran que este canal ya superó en 2026 el umbral de los USD 1.000 millones, con un crecimiento que se da en paralelo a una caída en las compras externas de otros bienes de consumo.

Según el organismo de estadísticas, en octubre las importaciones mediante servicios postales sumaron USD 104 millones, lo que representa una suba interanual de 12,2 por ciento. En el acumulado de enero a octubre, el total llegó a USD 1.064 millones, con un aumento de 53,2% respecto de igual período del año pasado.

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De esta forma, el monto de los primeros diez meses ya superó el de todo 2025, cuando las compras por esta vía habían totalizado USD 894 millones. La diferencia a favor de lo acumulado hasta octubre es de USD 170 millones.

Ocho meses de compras récord

La consultora Analytica observó los datos publicados por el Indec y puso el foco en la persistencia del alto nivel de importaciones vía courier. “Octubre fue el octavo mes consecutivo por encima de los USD 100 millones en importaciones vía servicios postales”, señalaron los especialistas.

El análisis también comparó el desempeño del canal postal con el de la vía tradicional. “El dato contrasta con las importaciones de bienes de consumo durables y semidurables, que cayeron un 19,4% interanual”, indicó la consultora. A esto agregó una relación que permite medir el cambio en la composición de las compras: “Por cada USD 100 que ingresaron por la vía tradicional de estos tipos de productos en octubre, entraron USD 25 de importaciones vía courier, contra USD 18 hace un año”.

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En octubre se cumplieron ocho meses consecutivos con más de USD 100 millones importados vía courier. (Imagen ilustrativa Infobae)

Analytica también hizo una proyección para el cierre del 2026. “En lo que va del año las compras vía servicios postales superan por USD 170 millones al valor total de 2025. El año cerraría por encima de los USD 1.250 millones”, estimaron.

Cuál es la reglamentación vigente

Las importaciones realizadas a través de servicios postales atravesaron varios cambios en los últimos meses. Recientemente el Gobierno modificó las reglas para las compras del exterior que llegan por envíos postales. Lo hizo mediante el Decreto 604/2026, que se oficializó en el Boletín Oficial el 17 de julio. El objetivo fue unificar y simplificar el tratamiento tributario de estas operaciones, tanto cuando ingresan por Correo Argentino como cuando lo hacen mediante empresas de courier.

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La norma estableció que los envíos postales de hasta USD 400 por operación, medidos en valor FOB, queden exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año y por persona. De esta manera, se equiparó el beneficio con el que ya contaban las compras realizadas mediante el régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier), vigente para envíos sin finalidad comercial y establecido por el Decreto 1065/24.

Hasta ese momento, el sistema puerta a puerta del correo oficial contemplaba una franquicia de USD 50 por envío, con un máximo de 12 envíos por año y por persona. Con las nuevas reglas, el excedente sobre los límites queda sujeto a los tributos del régimen general de importación para consumo. Además, el decreto habilitó las exportaciones comerciales por vía postal sin límite de valor.

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Cómo funciona el sistema

ARCA explica en su sitio web que se equipararon algunas condiciones del correo oficial con las del courier para importaciones sin fines comerciales y con destino de uso o consumo personal. Estos envíos no pueden superar los USD 3.000 de valor FOB y, por cada uno, pueden incluirse hasta tres unidades de la misma especie.

A través del sistema de ARCA se puede conocer el detalle de las importaciones realizadas por cada usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del servicio puerta a puerta a través del correo oficial, los primeros cinco envíos de hasta USD 400 pagan solo IVA, y cada paquete o pieza postal puede pesar hasta 20 kilos. Para los envíos por courier, las condiciones son las mencionadas anteriormente: hasta cinco envíos por año calendario y por persona, con valor FOB de hasta USD 400 por envío que pagan solo IVA, y hasta 50 kilos por paquete o pieza postal.

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Qué compran los argentinos

El Indec no detalla qué productos están incluidos en los USD 104 millones que se importaron en octubre. Sin embargo, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) explicó en su último informe de mercado que entre las compras al exterior lideran categorías como indumentaria, calzado, celulares y accesorios, computación, joyería y relojería, y productos de belleza.

El crecimiento de las importaciones se da en un contexto de expansión generalizada del comercio electrónico, que se da incluso en los bienes de consumo esencial, como alimentos y bebidas.