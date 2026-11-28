El Ministerio Público y la Policía Nacional coordinarán operativos con Protección al Consumidor para sancionar a los estafadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 300 estafas de empleos falsos en Estados Unidos sacuden Honduras en 2026 con pérdidas que rondan los $2.86 millones, según la Dirección General de Protección al Consumidor, institución hondureña de defensa del consumidor.

Las ofertas circulan por redes sociales y grupos de WhatsApp y les prometen a los afectados visas de trabajo que nunca llegan.

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Danilo Lou, director de la institución, explicó que los estafadores contactan a sus víctimas mediante publicaciones y mensajes en plataformas digitales, donde anuncian plazas laborales y prometen facilitar el ingreso de hondureños al mercado de trabajo estadounidense.

El mecanismo consiste en solicitar anticipos de dinero para gestionar las visas, reservar las plazas o completar trámites migratorios. En algunos casos, los montos exigidos alcanzan los $5,000, (aproximadamente L 130.000)

“Las visas de trabajo, los hondureños no tienen que pagar ni un tan solo lempira. El que le esté diciendo que usted tiene que pagar por una visa de trabajo hacia los Estados Unidos es falso”, manifestó el funcionario.

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El impacto de las estafas no se limita a las pérdidas económicas. Algunos afectados comprometieron bienes personales al entregar documentos relacionados con la propiedad de sus viviendas y vehículos, bajo la expectativa de conseguir un contrato laboral en Estados Unidos. Esa documentación podría ser utilizada indebidamente por quienes organizan los supuestos procesos de contratación.

Las denuncias muestran una concentración importante de casos en el departamento de Santa Bárbara, aunque las autoridades consideran que el problema podría extenderse a otras zonas del país.

Las estafas de empleos falsos en Estados Unidos acumulan más de 300 casos y pérdidas de 2,86 millones de dólares en Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lou advirtió que durante diciembre y enero podrían aumentar las víctimas, debido a la circulación de nuevas ofertas laborales y al interés de muchas personas por encontrar oportunidades de empleo fuera de Honduras.

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Las publicaciones suelen difundirse en redes sociales y grupos de mensajería, donde los supuestos reclutadores presentan ofertas que aparentan ser procesos formales de contratación. Por ello, las autoridades recomiendan no confiar en fotografías, documentos enviados por internet o mensajes que prometan una visa en poco tiempo, evitar transferencias a cuentas personales y no entregar escrituras, documentos de vehículos, identificaciones ni información privada a intermediarios cuya legitimidad no haya sido comprobada.

Operativos coordinados

Protección al Consumidor anunció que la semana siguiente iniciará operativos en coordinación con la Comisión Nacional, el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el propósito de identificar a las personas involucradas en los fraudes y proceder conforme a la ley.

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Lou también explicó que existen oportunidades legítimas para hondureños interesados en trabajar en Estados Unidos, en particular en actividades agrícolas y sectores como hotelería y restaurantes.

La Protección al Consumidor iniciará operativos contra los fraudes laborales junto al Ministerio Público y la Policía Nacional.

Según los datos que proporcionó, el Gobierno estadounidense aprueba aproximadamente 8,000 visas de trabajo para ciudadanos hondureños. Esas oportunidades, sin embargo, deben distinguirse de las ofertas difundidas por intermediarios que solicitan pagos anticipados sin garantías de contratación.

El director recomendó a los interesados acudir a la Secretaría de Trabajo o consultar los canales oficiales del Gobierno estadounidense para conocer los programas disponibles, los requisitos y los procedimientos correspondientes.

Las autoridades también instaron a denunciar cualquier oferta sospechosa, especialmente cuando el supuesto reclutador exige cantidades elevadas para garantizar una plaza o asegura que puede conseguir una visa mediante contactos personales.

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