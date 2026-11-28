Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala custodian y trasladan a varias personas bajo arresto con las manos esposadas a la espalda. El grupo de detenidos, conformado por hombres y mujeres, avanza escoltado por personal policial uniformado a través del patio exterior de un inmueble residencial donde se encuentran vehículos y motocicletas estacionados. Crédito PNCdeGuatemala

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Una bebé de cinco días fue rescatada por la Policía Nacional Civil en Patulul, Suchitepéquez, después de denuncias de vecinos sobre una presunta entrega de la recién nacida a cambio de dinero. La niña estaba dentro de un vehículo junto a tres adultos y quedó bajo protección de la Procuraduría General de la Nación mientras avanza la investigación judicial.

El operativo se realizó en el kilómetro 113,5 de la carretera que atraviesa Patulul. Cuatro adultos fueron detenidos y una adolescente de 17 años, identificada como la madre de la bebé, fue remitida a un juzgado de menores.

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La intervención comenzó tras alertas ciudadanas sobre una posible venta de la recién nacida. Agentes de la Comisaría 35 localizaron un automóvil Mazda modelo 2002, de color gris policromado y con placas P-762DVH, en el que viajaba la menor.

Dentro del vehículo estaban Luis Noél Sarceño Santos, de 44 años; Astrid Valesca González Santos, de 33; y María Concepción Alvarado Barillas, de 42. Los tres afirmaron ante los agentes que la niña les había sido “regalada”, pero no presentaron documentos que acreditaran la custodia legal.

La falta de respaldo sobre la situación de la bebé derivó en la captura de los ocupantes. La Policía Nacional Civil no precisó si hubo un pago ni los delitos que podrían imputarse a los detenidos.

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La Policía Nacional Civil rescató en Patulul a una bebé de cinco días tras denuncias de una presunta venta. (captura de pantalla PNCdeGuatemala)

La entrega voluntaria de la bebé y las diligencias judiciales

Horas después de las capturas se presentaron voluntariamente en una sede policial Rosa Migdalia Monzón Chocoj, de 37 años, y una adolescente de 17 años. Ambas se identificaron como la abuela y la madre de la recién nacida.

Las dos mujeres sostuvieron que habían entregado a la niña por voluntad propia. Las autoridades interpretaron esa declaración como un posible intento de evitar que los tres adultos interceptados en el automóvil fueran consignados.

La investigación busca determinar si se concretó una transacción económica y reconstruir la cadena de hechos que llevó a la entrega de la bebé. Como parte de las diligencias, los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares, que serán analizados para establecer la responsabilidad de cada involucrado.

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Los cuatro adultos quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. La adolescente fue remitida a un juzgado de menores, conforme a los protocolos de protección de la niñez aplicables en Guatemala.

La Procuraduría General de la Nación asumió el resguardo de la recién nacida. La institución deberá velar por sus derechos mientras se desarrolla el proceso judicial y se esclarece la situación de custodia.

El caso generó indignación entre habitantes de la zona y se produjo en un departamento que figura entre los de mayor cantidad de denuncias vinculadas con trata de niñez y adolescencia. Suchitepéquez comparte esa condición con los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez, de acuerdo con datos de la PGN.

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Más de 664 casos de trata de personas durante 2025

La Procuraduría General de la Nación contabilizó 664 casos de trata de personas durante 2025. De ese total, 550 correspondieron a explotación laboral y 114 a explotación sexual.

La Subprocuraduría acumulaba más de 335 casos adicionales en lo que va de 2026. Las cifras incluyen denuncias vinculadas con niñas, niños y adolescentes en distintos puntos del país.

Un informe sobre trata de personas publicado este año por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala señaló que las autoridades locales investigaron 369 casos durante 2025. De ellos, 117 estaban relacionados con explotación sexual, 68 con explotación laboral y 184 no tenían un fin específico determinado.

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El mismo reporte indicó que el gobierno guatemalteco identificó a 837 víctimas de trata en 2025, frente a las 756 registradas durante 2024. La investigación de la Policía Nacional Civil continúa abierta para establecer las circunstancias de la entrega de la recién nacida y las responsabilidades penales de los implicados.