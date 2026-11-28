El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil registró 17.923 focos de calor en el bioma amazónico hasta el 25 de noviembre. (BD Queimadas/Inpe)

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Una capa de humo volvió a cubrir Manaos y otras ciudades del norte de Brasil mientras la Amazonía acumulaba, antes de terminar noviembre, casi 18.000 focos de calor. El repunte encendió las alertas de investigadores y autoridades: El Niño podría prolongar la sequía y elevar el riesgo de incendios en la Amazonía hasta 2027.

Datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) indican que el bioma amazónico registró 17.923 focos de calor hasta el 25 de noviembre, un 42% por encima de la media histórica mensual, situada en 12.656. El número también superó en 87% los 9.558 focos detectados durante todo noviembre de 2025.

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El avance del fuego ocurre en un escenario de lluvias por debajo de lo habitual, temperaturas elevadas y vegetación seca. Científicos consultados por la agencia Anadolu advirtieron que la intensidad actual de El Niño puede alterar el comienzo de la temporada de lluvias y mantener bajo presión a la selva durante los próximos meses.

Focos de calor un 42% por encima de la media histórica en noviembre

El estado de Pará acumuló 12.052 focos de calor en noviembre, lo que representó un aumento cercano al 59% frente a su media histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto de los registros contrasta con el balance acumulado del año. Entre enero y el 25 de noviembre, el bioma amazónico contabilizó 66.410 focos de calor, un 27% menos que en el mismo período de 2025. Sin embargo, la aceleración de noviembre revirtió la tendencia reciente y concentró las preocupaciones en plena estación seca.

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Los datos del INPE se elaboran a partir de observaciones satelitales. Los focos de calor no equivalen de manera automática a incendios individuales ni permiten establecer, por sí solos, la superficie afectada. Sí muestran áreas con temperaturas anómalas que pueden asociarse con quemas agrícolas, incendios forestales u otras fuentes de calor.

El estado de Pará concentró la mayor parte de los registros. Hasta el 25 de noviembre, acumuló 12.052 focos, frente a una media histórica mensual de 7.582, lo que representa un aumento cercano al 59%. En Amapá, el número llegó a 1.506, más del doble de la media de 713.

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Las cifras estatales incluyen todo el territorio de cada estado, mientras que el registro principal se limita al bioma Amazónico. Esa diferencia resulta relevante para interpretar el alcance de los datos y evitar comparaciones directas entre ambas mediciones.

El humo de los incendios afectó la calidad del aire en Manaos

La presencia de humo provocó la suspensión de clases y actividades deportivas en Manaus y en municipios del interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación atmosférica ya tuvo consecuencias en las ciudades amazónicas. En Manaos y municipios del interior del estado de Amazonas, la presencia de humo llevó a la suspensión de clases y actividades deportivas, según g1.

El Sistema Electrónico de Vigilancia Ambiental (Selva), de la Universidad del Estado de Amazonas, registró una concentración de partículas de 308,6 microgramos por metro cúbico de aire en la Zona Sur de Manaos durante la mañana del 26 de noviembre. La Defensa Civil emitió una alerta de riesgo grave para la calidad del aire y recomendó reducir la exposición al humo.

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El gobierno estadual atribuyó una parte de la bruma que cubrió Manaos a incendios en Pará. Los vientos trasladan las partículas desde el este hacia el oeste, una dinámica que deja a ciudades amazónicas expuestas a incendios ocurridos a cientos de kilómetros.

La exposición al humo puede provocar irritación en los ojos, tos y dificultades respiratorias. Los riesgos aumentan entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

El Niño puede retrasar las lluvias y mantener seca a la selva

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica calculó una probabilidad del 60% de que el actual fenómeno de El Niño supere a los eventos previos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repunte de los incendios coincide con la intensificación de El Niño, un fenómeno climático asociado con el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Esa variación modifica los patrones de circulación atmosférica y puede reducir las lluvias en sectores de la Amazonía.

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El calentamiento del Pacífico altera la distribución de humedad y favorece la llegada de aire más seco a algunas áreas de Sudamérica. Como resultado, las precipitaciones pueden disminuir, los ríos bajan y la vegetación pierde humedad, condiciones que facilitan la propagación del fuego.

Según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica el 73% de la cuenca amazónica recibió lluvias inferiores al promedio en octubre. Durante ese mes, los focos de incendio aumentaron un 82,6% frente al mismo período del año anterior y rozaron los 24.000.

Paul Roundy, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Albany, institución estadounidense, advirtió que el fenómeno actual podría tener una escala inusual. “Este evento es tan grande, está tan fuera de escala respecto de todo lo que hemos observado en la era moderna”, afirmó en declaraciones a Anadolu.

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El especialista explicó que un episodio intenso de El Niño puede derivar en menos lluvias, temperaturas más altas y un clima más seco en partes del bioma. “Gran parte de la Amazonía, especialmente cerca del ecuador, se vuelve anormalmente seca, lo que produce un riesgo considerable de incendios forestales”, señaló.

Proyecciones climáticas advierten sobre la temporada de incendios de 2027

Las proyecciones climáticas citadas por Anadolu prevén que El Niño mantenga una intensidad elevada hasta finales de 2026 y comienzos de 2027. El principal temor es que interfiera con el regreso estacional de las lluvias, prolongue la sequía y retrase la recuperación de los ríos y los bosques.

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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que la temperatura de la superficie marina en una zona clave del Pacífico ecuatorial alcanzó 2,5 °C por encima de la media. El organismo estimó una probabilidad cercana al 60% de que el evento actual supere en intensidad a otros episodios desde 1950.

Roundy planteó que la combinación entre sequía y elevadas temperaturas puede dejar una situación más compleja en 2027. “Esa condición puede ser peor este año que en cualquier otro evento de la memoria reciente”, sostuvo.

Los antecedentes refuerzan esa advertencia. De acuerdo con datos del Monitoring of the Andean Amazon Project, el fuerte El Niño de 2015 fue seguido por una temporada récord de incendios en 2016, cuando ardieron 1.760.000 hectáreas de selva primaria. Tras otro episodio intenso a fines de 2023, los incendios afectaron 2.800.000 ha. de bosque primario en 2024.

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El gobernador electo de Amazonas, Omar Aziz, reclamó más recursos para combatir los incendios y propuso revisar el destino de los fondos del Fondo Amazonía. En una entrevista con g1, sostuvo que parte de los focos tiene origen delictivo y mencionó denuncias sobre el uso de combustible para iniciar quemas.

Aziz planteó inversiones en mecanización agrícola, equipamiento y brigadas permanentes para prevenir incendios antes de los períodos de sequía. El estado atraviesa una emergencia por la bajante de los ríos: cincuenta y cuatro de sus 62 municipios están en situación de emergencia y más de 670.000 personas resultaron afectadas, de acuerdo con la Defensa Civil estadual.

La próxima temporada de lluvias será un punto de inflexión para la región. Si las precipitaciones no logran recuperar la humedad del suelo y de la vegetación, los incendios podrían extender sus efectos sobre los bosques, los ríos y las ciudades amazónicas durante 2027.