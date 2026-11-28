Panamá proclamó su independencia de España el 28 de noviembre de 1821, poniendo fin a más de tres siglos de dominio colonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con desfiles en La Chorrera y Boquete, Panamá celebra este sábado 28 de noviembre los 205 años de su independencia de España, una fecha que marca el cierre del Mes de la Patria y recuerda el fin de más de tres siglos de dominio colonial.

A diferencia de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que celebran su independencia el 15 de septiembre, los panameños tienen su propia fecha de emancipación, aunque ambos acontecimientos ocurrieron en 1821, con apenas 74 días de diferencia.

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La explicación está en la organización territorial de aquella época. Mientras las cinco naciones centroamericanas formaban parte de la Capitanía General de Guatemala, Panamá estaba vinculada administrativamente al Virreinato de Nueva Granada, por lo que su proceso independentista siguió un camino diferente.

La decisión de romper los vínculos con la Corona española estuvo precedida por una prolongada crisis económica, el debilitamiento de la actividad comercial del istmo y la influencia de los movimientos emancipadores que avanzaban por distintos territorios de Sudamérica.

El Acta de Independencia de Panamá de España estableció la incorporación voluntaria del istmo a la Gran Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comerciantes panameños aspiraban a tener mayor libertad para desarrollar sus negocios, mientras las victorias militares de Simón Bolívar contra los españoles alimentaban las aspiraciones independentistas y demostraban que era posible establecer nuevas estructuras de gobierno.

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El movimiento tomó fuerza el 10 de noviembre de 1821, cuando en La Villa de Los Santos se produjo el primer grito de independencia, una iniciativa respaldada posteriormente por otras poblaciones del interior, entre ellas Pesé y Natá.

Dieciocho días después, las autoridades civiles, militares y eclesiásticas se reunieron en la capital panameña, donde proclamaron la independencia mediante un acta de 12 artículos, sin que fuera necesario librar una batalla contra las tropas españolas.

Una figura determinante fue el coronel José de Fábrega, militar panameño al servicio de España, quien quedó al frente del gobierno istmeño en octubre de 1821 y terminó respaldando la ruptura con la Corona.

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Sin embargo, aquel 28 de noviembre no nació la República de Panamá como se conoce actualmente. El segundo artículo del acta estableció la incorporación voluntaria del istmo a la República de Colombia, conocida históricamente como la Gran Colombia.

El 3 de noviembre de 1903, Panamá proclamó su separación de Colombia, dando paso al nacimiento de la República como Estado independiente y soberano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta decisión respondía, entre otros factores, a la necesidad de contar con protección política y militar frente a una eventual reacción española. El territorio pasó a integrar el proyecto de Bolívar junto con las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador.

Tras la disolución de la Gran Colombia en 1830, Panamá permaneció vinculada a Nueva Granada y sus sucesivas denominaciones. Durante las siguientes décadas hubo varios intentos separatistas, hasta que el 3 de noviembre de 1903 se proclamó la separación definitiva de Colombia.

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Más de dos siglos después de aquella primera emancipación, La Chorrera y Boquete se mantienen entre las localidades donde las celebraciones del 28 de noviembre tienen mayor convocatoria, con actividades que también generan movimiento comercial y turístico.

Las festividades de este año se desarrollan en medio de los esfuerzos de recuperación tras el terremoto del pasado 9 de octubre, que llevó a varias autoridades locales a suspender o modificar sus actividades patrióticas en solidaridad con las comunidades damnificadas.

Las bandas musicales estudiantiles e independientes protagonizan las celebraciones que marcan el cierre del Mes de la Patria. Tomada de la Presidencia

En La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, está prevista la participación de 102 agrupaciones musicales, distribuidas entre 82 bandas escolares y 20 independientes. La Policía Nacional desplegó 400 agentes para garantizar la seguridad durante las festividades.

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El recorrido comienza frente al Palacio Municipal Luis Emilio Veces, atraviesa la avenida Las Américas y culmina cerca de la Panadería Cesarín. La programación también incluye reconocimientos especiales para las delegaciones escolares participantes.

Por su parte, Boquete, en la provincia de Chiriquí, concentra este año los actos oficiales del Gobierno, encabezados por el presidente José Raúl Mulino, quien inició la jornada con la izada del pabellón nacional frente al Palacio Municipal.

Las celebraciones en este distrito montañoso se extenderán hasta el domingo 29 de noviembre, cuando está prevista una tradicional cabalgata, programada para las 3:00 de la tarde, desde los terrenos ubicados frente a la Feria de Boquete.

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Con estas actividades, Panamá concluye un calendario de noviembre que reúne cinco fechas patrióticas, vinculadas con dos procesos de emancipación distintos, la consolidación de su soberanía y el reconocimiento de los símbolos que representan al país.