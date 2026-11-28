La varicela provoca un sarpullido con ampollas que causan picazón intensa y se transmite con facilidad antes de que aparezcan las primeras manchas.

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Las autoridades sanitarias de Costa Rica mantienen una estrecha vigilancia epidemiológica tras registrarse un repunte significativo en los contagios de varicela durante 2026.

De acuerdo con el más reciente Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud (correspondiente a la semana 46), el país acumula un total de 3,506 casos confirmados, lo que representa 473 infecciones adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 3,033 diagnósticos.

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Aunque el virus afecta a personas de todas las edades, las cifras oficiales llaman a reforzar el cuidado de los niños más pequeños. Si bien los jóvenes de 20 a 24 años suman la mayor cantidad total de casos (631 contagios), al comparar el tamaño de cada grupo de edad, el mayor riesgo recae sobre los bebés menores de un año y los niños de uno a cuatro años.

Es decir, aunque se enferman más jóvenes en números totales, los niños pequeños son quienes tienen más probabilidades de contagiarse según el tamaño de su población. Por zonas del país, las regiones Brunca y Huetar Caribe son las más afectadas en proporción a sus habitantes, con cantones como Limón, Santa Cruz y Pérez Zeledón ubicándose muy por encima del promedio nacional.

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Registro nacional de casos y tasas de varicela por grupos etarios hasta la semana epidemiológica 46 de 2026 (Cortesía: Ministerio de Salud).

Para entender por qué este repunte preocupa tanto a las autoridades, conviene recordar cómo actúa la enfermedad. La varicela es una infección viral aguda y extremadamente contagiosa provocada por el virus varicela-zóster (VVZ). Se trata de una enfermedad eruptiva clásica que, tras cursar su fase inicial, tiene la particularidad de que el virus no abandona por completo el organismo, sino que permanece en estado latente en el tejido nervioso y puede reactivarse años o décadas después en forma de herpes zóster.

Precisamente por esa alta capacidad de contagio que explica el aumento de casos en escuelas, guarderías y hogares, su aparición exige medidas estrictas de aislamiento domiciliario. El virus se transmite principalmente por vía aérea, a través de las diminutas gotículas respiratorias que una persona infectada expulsa al hablar, toser o estornudar, así como mediante el contacto directo con el líquido de las ampollas de la piel.

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Un aspecto crítico para frenar la cadena de transmisión es que el paciente comienza a contagiar desde uno o dos días antes de que aparezcan las primeras manchas, y sigue transmitiendo el virus hasta que todas las lesiones se hayan secado y formado costra.

Una infografía de Infobae detalla el ciclo de las erupciones virales y los criterios clínicos que requieren atención médica urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados en casa y medidas de prevención

Al ser una afección de origen viral, el tratamiento de la varicela no requiere antibióticos, sino medidas de soporte para aliviar las molestias y evitar complicaciones.

El pilar fundamental en el hogar es controlar la picazón para impedir que los menores se rasquen, ya que esto puede dejar cicatrices permanentes o introducir bacterias en las heridas abiertas. Para lograrlo, se recomienda mantener las uñas de los niños cortas y limpias, vestirlos con ropa holgada de algodón, aplicar compresas frías o lociones calmantes indicadas por el médico y realizar baños cortos con agua tibia.

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Para el manejo de la fiebre o el malestar, es indispensable consultar al personal de salud sobre los antipiréticos adecuados y evitar estrictamente la administración de aspirina (ácido acetilsalicílico) en niños y adolescentes, debido a su asociación con el síndrome de Reye, una afección grave que compromete el hígado y el cerebro. Además, mantener una hidratación constante con agua o sueros orales resulta vital, especialmente si hay fiebre o lesiones en la boca que dificulten tragar alimentos sólidos.

Finalmente, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para frenar la cadena de transmisión. La vacunación contra la varicela constituye la principal barrera para evitar los cuadros graves y reducir la circulación comunitaria del virus.

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