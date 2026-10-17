Salario y empleo: en qué segmentos de ingreso el trabajo informal remunera mejor que el trabajo registrado

En al menos dos tramos de ingresos, el trabajador sin descuento jubilatorio cobra más que su par registrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ingreso promedio del trabajo registrado más que duplica al del empleo informal en la Argentina: $1.433.794 contra $706.204 en el segundo trimestre de 2026, según el Indec. Pero esa brecha del 103% esconde una paradoja que pocos conocen: en al menos dos tramos de ingresos, el trabajador sin descuento jubilatorio cobra más que su par registrado, algo que el promedio general nunca deja ver.

“El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $1.433.794 en bruto -sin descuentos- (subió 26,5% interanual nominal), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso medio fue de $706.204 (aumentó 24,9% interanual)”, precisa el informe de Distribución del Ingreso del Indec para el segundo trimestre de 2026.

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Ese contraste en los valores absolutos alimenta la narrativa de “dos mundos” en el mercado de trabajo, pero cuando el foco se corre hacia la estructura por deciles —cada uno representa el 10% del total de la población asalariada— la foto se vuelve mucho más matizada, y en algunos tramos, directamente opuesta a lo que sugiere el promedio.

Diferencia superior al 100% en el promedio, pero negativa en dos tramos clave

Tomando el total de asalariados con ingresos en relación de dependencia de la ocupación principal del hogar, la diferencia entre el salario medio en blanco y en negro es de 103%, en línea con el dato general.

Esa cifra sintetiza el efecto combinado de todos los deciles, incluido el décimo, donde se concentran los ingresos más altos y donde además opera un límite para los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) —actualmente de $4.769.631 por mes— que distorsiona la comparación.

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Cuando el foco se corre hacia la estructura por deciles la foto se vuelve mucho más matizada, y en algunos tramos, directamente opuesta a lo que sugiere el promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, si se excluye el décimo decil y se observa solo del primero al noveno —que el Indec incluye en la medición para el trimestre abril-junio de 2026 hasta una remuneración en valores brutos de $2.000.000—, la historia cambia:

Salvo en el primer decil de menor ingreso, donde la brecha sigue siendo elevada —el salario formal es 20% superior al informal—, en el resto, del segundo al noveno, la distancia se reduce drásticamente: prácticamente no existe, y en la última medición fue levemente negativa en los tramos cuarto y noveno. Es decir, en esos dos segmentos específicos, trabajar sin aportes jubilatorios arrojó un ingreso promedio superior al de quienes sí cuentan con descuento al SIPA.

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Salvo en el primer decil de menor ingreso, donde la brecha sigue siendo elevada, en el resto, del segundo al noveno, la distancia se reduce drásticamente

En otras palabras: el “más del 100%” del promedio es, en buena medida, el resultado de la combinación de extremos, del efecto de ese tope en el décimo decil y, en particular, de la brecha entre la cantidad de los puestos de trabajo en blanco y negro en cada tramo de remuneración.

Cuando se desarma la masa salarial por segmentos, la desigualdad entre trabajo registrado e informal es real, pero no tan homogénea ni tan lineal como parece a primera vista: su variación depende del nivel de ingreso, del ciclo económico y del efecto técnico de esa restricción previsional.

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Qué dicen los organismos internacionales

El fenómeno no es exclusivo de la Argentina. Un informe reciente del Banco Mundial, “Rationalizing Informality: Social Protection, Job Quality, and Growth” (2026), muestra que en América Latina y el Caribe la informalidad se mantiene estancada en 55% de la fuerza laboral desde hace casi dos décadas, pese a sucesivas reformas orientadas a reducirla.

Un informe reciente del Banco Mundial muestra que en América Latina y el Caribe la informalidad se mantiene estancada en 55% de la fuerza laboral desde hace casi dos décadas (Foto: VOA)

Según ese estudio, el trabajo asalariado formal en la región paga en promedio 28% por encima de la mediana salarial, mientras que el asalariado informal se ubica en 79% de esa mediana: una brecha bastante más moderada que la argentina, aunque de todos modos favorable a la formalidad.

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El organismo distingue, además, entre dos perfiles dentro de la informalidad que rara vez se diferencian en el debate público:

Asalariados informales, generalmente más jóvenes y con alta rotación laboral. Trabajadores por cuenta propia informales, de mayor edad y permanencia prolongada en esa condición, cuya lógica de inserción laboral responde a incentivos distintos.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo estima que más del 60% de la población empleada a nivel global se desempeña en la economía informal, aunque la magnitud de esa disparidad frente al empleo registrado varía enormemente según el nivel de desarrollo de cada país.

Más del 60% de la población empleada a nivel global se desempeña en la economía informal, aunque la magnitud varía enormemente según el nivel de desarrollo de cada país (OIT)

Los cuadros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestran, para el segundo trimestre de 2026, el ingreso medio en pesos de la ocupación principal de asalariados con y sin descuento jubilatorio decil por decil, que surge de dividir el total de la masa salarial del segmento por la cantidad de trabajadores. Allí se observa:

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Deciles 1 a 3 : el trabajo en blanco paga claramente más que el informal en el primer tramo —aumentó 17,5% en valores ajustados por inflación, principalmente por el efecto del aumento de la población asalariada registrada de 8,9% —, se estabilizó en el segundo y mostró una baja de 1,9% real en el tercero. Entre los ocupados en la informalidad, en tanto, el ingreso bajó 1,3% real en el segmento inferior y subió 3,9% y 0,9% en los dos siguientes, respectivamente.

Deciles 4 al 10: en las escalas de ingresos que comprenden al 70% de la población ocupada en relación de dependencia se observa una pérdida generalizada de poder adquisitivo de entre 2% y 7%, homogénea entre registrados y no declarados al SIPA, con la excepción del extremo del segmento sin descuento jubilatorio, que perdió 28,6% en valores reales, principalmente por efecto de la caída de 11% de los puestos en esa condición.

Cuando se compara el salario promedio equivalente en dólares al tipo de cambio con liquidación en el país —dólar MEP o Bolsa—, el segundo trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025 muestra una mejora generalizada, con escasa dispersión en las diferencias en valores absolutos por tramos de ingreso de hasta USD 50, con tres excepciones que registraron disminuciones: USD 2,7 promedio en el decil 10 registrado; y USD 3,1 y USD 614 en los deciles 6 y 10 entre los informales, respectivamente.

Milei vs. el último segundo trimestre de Alberto Fernández

El salto nominal entre 2023 y 2026 es enorme; por eso el ajuste por inflación y la conversión a dólares MEP son imprescindibles para evitar ilusiones monetarias en la variación del poder de compra de los ingresos laborales.

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En lo que va de gobierno de Milei los ingresos medios por decil obtuvieron subas en pesos y en dólares en todos los segmentos, tanto formales como informales

Frente a esas referencias, de la estadística oficial se desprende que los ingresos medios por decil obtuvieron subas en pesos y en dólares en todos los segmentos, tanto formales como informales, pese a que se observaron movimientos contrapuestos en la cantidad de trabajadores ocupados registrados y no registrados:

En general aumentó en el tramo formal de los deciles 2 a 5 , entre 2,7% y 10,9%

Cayó entre 4% y 12% en los formales del primer tramo y del sexto al décimo.

Entre los no registrados, los puestos de trabajo en relación de dependencia cayeron entre 1% y 23% en la mitad de menores ingresos promedio, y crecieron entre 22% y casi 70% en la segunda mitad de mayor remuneración sin descuento jubilatorio.

En el equivalente en dólares, el ingreso de los trabajadores asalariados aumentó en el trienio en todos los tramos de ingresos, con variaciones en valores absolutos crecientes en la escala de ingresos.

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Milei vs. el último segundo trimestre de Mauricio Macri

En dólares, los ingresos medios por decil muestran mejoras respecto de 2019, pero la brecha entre trabajo registrado e informal sigue siendo persistente: el empleo formal gana más, aunque la diferencia por decil no replica el desfasaje superior al 100% del promedio total.

En todos los casos, los cálculos se apoyan en los cuadros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec para cada año y trimestre, en las series de inflación del propio organismo y en las cotizaciones promedio del dólar MEP relevadas por la agencia de noticias Reuters.

La desigualdad entre trabajo registrado e informal existe, pero no es de 100% para la mayoría de los asalariados.

Ese número es un espejismo estadístico generado por el décimo decil de mayor ingreso y la diferencia en la cantidad de trabajadores registrados —más alta en los tramos superiores— y no registrados, que se concentran en los segmentos de menor remuneración por su menor calificación educativa.

La verdadera brecha —la que afecta a nueve de cada diez asalariados— es modesta, estable y, en los deciles cuarto y noveno, directamente inversa.

La verdadera brecha —la que afecta a nueve de cada diez asalariados— es modesta, estable y, en los deciles cuarto y noveno, directamente inversa

Esa es la historia que los promedios no cuentan, más allá de que a los que están registrados se les descuenta de su remuneración bruta el 17% como aporte al sistema previsional, obra social y sistema de salud del PAMI, y un adicional de Ganancias al tramo con ingresos superiores en junio de 2026 de $3.000.000 para el trabajador soltero y de $3.300.000 para el casado con dos hijos menores; mientras los informales tienen que afrontar el costo de su cobertura social o depender de la asistencia del sector público y de ahorrar para su futuro no laboral.