Pese a la suba del índice de riesgo país, el equipo económico espera que la cosecha fina, las liquidaciones del sector energético y la estacionalidad permitan retomar la compra de divisas (Foto: Reuters)

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La suba del índice de riesgo país cerró una de las canillas que había aportado dólares al mercado oficial durante el último año: la emisión de deuda de empresas y provincias en el exterior. Mientras ese canal pierde fuerza, el Gobierno espera que la mayor demanda estacional de pesos, la liquidación de exportaciones energéticas y de la cosecha de trigo amplíen la oferta de divisas en diciembre y le permitan al Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomar la compra de reservas.

El indicador elaborado por JP Morgan trepó cerca de 600 puntos básicos desde el piso de 400 unidades que había tocado en julio de 2026 y cerró la semana en torno a los 960 pb. El deterioro del escenario financiero internacional, atravesado por la guerra en Medio Oriente, la suba de tasas de interés y la caída de los bonos de países emergentes, coincidió con el inicio de la incertidumbre local de cara a las elecciones de 2027.

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Ese salto encareció la tasa de interés que deberían pagar las compañías y las provincias para obtener financiamiento externo. La consecuencia fue una menor capacidad para recurrir a un flujo que había ganado peso, junto con las exportaciones de energía y las liquidaciones del agro. El endeudamiento corporativo y subsoberano se redujo de forma considerable en las últimas semanas.

El sector privado emitió USD 19.400 millones desde las elecciones legislativas de 2025, de los cuales quedaban USD 3.800 millones por liquidar

Hasta fines de octubre, las colocaciones privadas habían representado una fuente relevante de divisas. Según el Informe de Política Monetaria del Banco Central, el sector privado emitió USD 19.400 millones desde las elecciones legislativas de 2025, de los cuales quedaban USD 3.800 millones por liquidar. De ese total, ya habían ingresado USD 15.700 millones al mercado oficial.

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Las provincias también aprovecharon la reapertura del financiamiento internacional luego de la fuerte compresión del riesgo país por el contundente triunfo de La Libertad Avanza en los comicios de medio término.

Desde octubre de 2025, siete jurisdicciones colocaron USD 4.750 millones en ocho operaciones. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitió USD 600 millones en noviembre de 2025 y otros USD 500 millones en mayo de 2026; Santa Fe obtuvo USD 800 millones en diciembre de 2025 y Córdoba, otros USD 800 millones en enero de este año.

Más allá de ese aporte, las últimas semanas mostraron cierta presión en el mercado cambiario. La devaluación del real brasileño, que llegó a rozar el 20%, sumada a la apreciación de la divisa norteamericana en todo el mundo, presionó sobre el tipo de cambio local. En las últimas ruedas, la moneda brasileña recuperó terreno y revirtió casi la mitad de esa caída.

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A nivel local, la cotización del dólar experimentó una suba de casi 5% en lo que va de noviembre, muy por encima de la inflación mensual proyectada. Si se pone la lupa sobre la dinámica anual, la moneda norteamericana avanza a un ritmo mucho menor que el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Si se pone la lupa sobre la dinámica anual, la moneda norteamericana avanza a un ritmo mucho menor que el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Ese contexto de aumento del tipo de cambio de pesos por dólar obligó al BCRA a mantenerse fuera del mercado de cambios durante cuatro ruedas consecutivas, el período más prolongado sin compras desde 2025. En lo que va de noviembre, adquirió USD 405 millones y podría cerrar con el menor nivel de adquisiciones en lo que va del año. Sin embargo, la expectativa oficial es que diciembre permita reabrir una ventana para adquirir divisas, con tres aportes previstos:

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mayores exportaciones de petróleo desde Vaca Muerta, una cosecha de trigo que se espera récord, y el aumento estacional de la demanda de pesos, que suele reducir la presión sobre el dólar.

Para Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, la oferta de dólares podría mejorar en el corto plazo por las liquidaciones pendientes de deuda corporativa y provincial, las exportaciones energéticas y la cosecha fina. A eso se agregaría el aumento estacional de la demanda de pesos durante diciembre, que suele darle margen al Banco Central para comprar divisas sin expandir la cantidad de dinero por encima de la demanda.

“A corto plazo, la oferta de dólares podría mejorar con las liquidaciones pendientes de deuda corporativa y provincial, las exportaciones energéticas y la cosecha fina. A esto se sumaría el aumento estacional de la demanda de pesos durante diciembre, que habitualmente facilita las compras de divisas sin generar una expansión monetaria superior a la demanda de dinero”, dijo Morales.

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En concreto, en diciembre suele aumentar la demanda de pesos porque empresas y familias necesitan más dinero para pagar aguinaldos, salarios, bonos, vacaciones, impuestos y gastos de fin de año. Esa mayor necesidad de liquidez reduce, de manera temporal, los fondos disponibles para comprar divisas.

La oferta de dólares podría mejorar con las liquidaciones pendientes de deuda corporativa y provincial, las exportaciones energéticas y la cosecha fina (Morales)

El analista aclaró que ese alivio no constituiría todavía un cambio de tendencia. Remarcó que en enero vencen USD 4.400 millones y advirtió que, si el Gobierno recurriera a las reservas del BCRA para cumplir con esos pagos, como anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, reduciría su margen para afrontar eventuales episodios de volatilidad.

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Morales afirmó que no ve riesgo cambiario hasta mayo, aunque consideró que el dólar barato perjudica a los sectores productivos. También estimó que el Gobierno necesita reunir al menos USD 20.000 millones para evitar una corrida y permitir una dolarización “tranquila”. A su criterio, una compra de divisas más agresiva requeriría señales económicas, un mejor desempeño político y posiblemente nuevas gestiones ante China y Estados Unidos.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, proyectó una depreciación gradual del peso dentro del esquema de bandas vigente, aunque con una volatilidad mayor a la de los últimos meses. El escenario, según explicó, estará condicionado por la oferta y la demanda de divisas, la acumulación de reservas y las condiciones de financiamiento, sin que implique de manera necesaria un salto discreto del tipo de cambio.

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“Desde el punto de vista estacional, diciembre podría ofrecer cierto alivio por el aumento habitual de la demanda de pesos, mientras que la cosecha gruesa podría contribuir a incrementar la oferta de divisas a partir del segundo trimestre de 2027”, afirmó Botto.

Desde el punto de vista estacional, diciembre podría ofrecer cierto alivio por el aumento habitual de la demanda de pesos, mientras que la cosecha gruesa podría contribuir a incrementar la oferta de divisas (Botto)

Un informe de Stone X también planteó que diciembre podría abrir una ventana para acelerar las compras de reservas “con mayor demanda de pesos y la cosecha de trigo. La dinámica dependerá de cuánta brecha tolere el Gobierno y de una actividad que es variable política”.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) convinieron que el tipo de cambio nominal podría mantenerse relativamente estable incluso si no mejora la percepción de riesgo soberano. La sociedad de bolsa identificó como factores de respaldo los ingresos financieros que aún restan liquidar, la entrada de la cosecha fina y la menor demanda de dólares esperada para diciembre y enero.

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