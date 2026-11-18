Diego Estévez: "De la inflación del 26,3% registrada entre enero y octubre de 2026, “aproximadamente 12,35 puntos porcentuales estuvieron asociados al aumento de los precios de importación medidos en dólares"

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“La mitad de la inflación que acumuló la Argentina durante los primeros diez meses de 2026 no habría sido generada por factores internos”. Esa fue una de las principales conclusiones que presentó Diego Estévez, economista especializado en gestión de políticas públicas y análisis de la economía mundial que ocupó cargos en la administración pública durante la presidencia de Carlos Menem.

El análisis tuvo lugar durante una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, donde analizó los desafíos de transformación del país en un escenario internacional marcado por cambios geopolíticos, tecnológicos y productivos que consideró de alcance histórico.

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Según los cálculos expuestos por el especialista, de la inflación del 26,3% registrada entre enero y octubre de 2026, “aproximadamente 12,35 puntos porcentuales estuvieron asociados al aumento de los precios de importación medidos en dólares, mientras que 12,52 puntos porcentuales respondieron a factores internos o residuales, a un ritmo de menos de 1% mensual acumulativo”.

En su presentación ante más de 80 rotarios, el economista dijo sobre el equipo económico de Javier Milei: “Están siendo demasiado ortodoxos, con inflación neta del 12% annual, menos de 1% mensual ya está, hay que mantenerlo y empezar a crecer: salgan a hacer crecer la economía, bajen los encajes y los aranceles, modelo de Corea del Sur y Letonia, hay que empezar a trabajar con Presupuesto base cero y terminar con las restricciones cambiarias. No hay que tener miedo, eliminar retenciones a las exportaciones en agosto de 2028, y no desproteger a los 11 millones de trabajadores que están en la informalidad, porque son los catalizadores de esta etapa del modelo, hasta que se los vaya incorporando a la formalidad”.

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“Hay que empezar a trabajar con Presupuesto base cero y terminar con las restricciones cambiarias. No hay que tener miedo, eliminar retenciones a las exportaciones en agosto de 2028, y no desproteger a los 11 millones de trabajadores que están en la informalidad”

El planteo de Diego Estévez adquiere especial relevancia en un momento en que la economía argentina atraviesa un intenso debate sobre las causas de la desaceleración de la actividad. A comienzos de año, las proyecciones privadas y oficiales anticipaban una expansión del PBI superior al 3%, pero con el paso de los meses las estimaciones comenzaron a corregirse hasta ubicarse por debajo del 2 por ciento.

Desde el Gobierno atribuyen buena parte de ese menor dinamismo al contexto internacional. La fuerte escalada que registró el petróleo durante gran parte del año, las tensiones geopolíticas en distintas regiones del mundo y el endurecimiento monetario aplicado por Estados Unidos configuraron un escenario más complejo para la economía global.

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El planteo de Diego Estévez adquiere especial relevancia en un momento en que la economía argentina atraviesa un intenso debate sobre las causas de la desaceleración de la actividad

La Reserva Federal llevó las tasas de interés a niveles no observados en casi tres décadas con el objetivo de contener las presiones inflacionarias, encareciendo el costo del financiamiento y enfriando el crecimiento de numerosas economías. Según la interpretación desarrollada por Estévez, ese mismo contexto también impactó sobre los precios internos argentinos a través del encarecimiento de insumos industriales, energía, bienes intermedios y costos logísticos internacionales.

La desaceleración, entre factores externos e internos

La conclusión cuestiona una mirada extendida según la cual la inflación remanente responde exclusivamente a factores domésticos. El economista sostuvo que una parte de las presiones sobre los precios continuó llegando desde el exterior, incluso en un contexto de relativa estabilidad cambiaria. Sin embargo, la desaceleración no se explica únicamente por factores internacionales.

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Diego Estévez sostuvo que una parte de las presiones sobre los precios continuó llegando desde el exterior, incluso en un contexto de relativa estabilidad cambiaria

Numerosos economistas locales vienen sosteniendo que el menor crecimiento del PBI responde también a características propias del esquema económico vigente. Según esa visión, la combinación de equilibrio fiscal, disciplina monetaria y una escasa expansión de la liquidez habría enfriado la actividad más de lo previsto, hasta el punto de que el crecimiento esperado para este año pasaría a explicarse principalmente por el arrastre estadístico heredado del año anterior.

Estévez amplió la mirada hacia fenómenos de largo plazo.

Argentina, entre los países con mejores perspectivas relativas

“A la Argentina se le abren oportunidades extraordinarias”, afirmó durante la presentación. Su diagnóstico parte de una idea central: el orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial y consolidado tras la caída de la Unión Soviética atraviesa un proceso de transformación profunda. Brexit, pandemia, guerra entre Rusia y Ucrania, conflictos en Medio Oriente, disputas comerciales entre grandes potencias, crisis migratorias y avances acelerados de la inteligencia artificial aparecen como manifestaciones de un mismo fenómeno: el agotamiento de un modelo global y la emergencia de uno nuevo.

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“El orden internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial y consolidado tras la caída de la Unión Soviética atraviesa un proceso de transformación profunda”

El economista consideró que ese proceso también crea una ventana de oportunidades para países con recursos estratégicos y capacidad de adaptación.

En ese marco ubicó a la Argentina entre las naciones con mejores perspectivas relativas. Según explicó, “la combinación de recursos naturales, capacidad científica, disponibilidad energética, producción agroindustrial y talento profesional, puede convertirse en una ventaja diferencial en la nueva economía global, donde los jóvenes no quieren más populismo”.

La agroindustria, la energía, la minería y la economía del conocimiento fueron identificadas como las principales plataformas sobre las cuales podría apoyarse una nueva etapa de crecimiento.

El centro del debate

Uno de los conceptos más novedosos de la exposición fue precisamente el intento de cuantificar cuánto del proceso inflacionario argentino reciente tuvo origen fuera de las fronteras nacionales.

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Según los datos presentados, la inflación acumulada durante los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 26,3%. Sin embargo, cerca de la mitad de esa variación habría sido consecuencia del aumento de los precios internacionales de importación.

Para el economista, este resultado permite comprender por qué la desaceleración de los precios avanzó a un ritmo menor al esperado pese a la estabilidad cambiaria observada durante buena parte del año. Energía, insumos industriales, bienes intermedios y logística internacional continuaron trasladando presiones inflacionarias desde el exterior.

“La inflación importada permite comprender por qué la desaceleración de los precios avanzó a un ritmo menor al esperado pese a la estabilidad cambiaria”

Esa mirada también aparece vinculada con otro de los temas incluidos en la presentación: la evolución del crédito. Mientras el crédito en dólares exhibió una expansión superior al 40% desde fines de 2025, el financiamiento en pesos mostró un comportamiento considerablemente más moderado e incluso cayó en términos reales en algunos períodos.

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Un mercado laboral cada vez más fragmentado

Uno de los capítulos de la exposición estuvo dedicado al mercado laboral. “El problema del empleo argentino debe analizarse separando con claridad el bloque formal y el informal, observando su composición”, resaltó.

"Hay que proteger, en particular en el año electoral, hasta que se los vaya formalizando con capacitación y crecimiento de la economía”

Según los datos presentados por el economista ante los rotarios, el mercado laboral argentino exhibe una fragmentación mucho mayor de la que habitualmente reflejan las estadísticas tradicionales.

Sobre un total aproximado de 20,9 millones de personas ocupadas, sólo 9,5 millones corresponden al universo de empleo formal integrado por trabajadores registrados del sector privado y público en relación de dependencia. Los restantes 11,4 millones pertenecen al bloque informal ampliado, que incluye monotributistas, trabajadores independientes y empleo no registrado y a los que “hay que proteger, en particular en el año electoral, hasta que se los vaya formalizando con capacitación y crecimiento de la economía”.

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Para Diego Estévez, este fenómeno no puede analizarse al margen de la transformación tecnológica que atraviesa el mundo. La inteligencia artificial, la automatización y el aumento de la productividad están modificando la relación histórica entre crecimiento económico y generación de puestos de trabajo.

Los sectores que presentan mejores perspectivas para liderar las exportaciones argentinas son también actividades intensivas en capital y tecnología, capaces de incrementar la producción de forma significativa sin requerir aumentos proporcionales de empleo.

“El desafío no consiste únicamente en producir más, sino en desarrollar cadenas de valor capaces de multiplicar los efectos del crecimiento sobre proveedores, industrias y servicios asociados, para que generen empleos formales y absorban a los informales”

Por ese motivo, sostuvo que el desafío no consiste únicamente en producir más, sino en desarrollar cadenas de valor capaces de multiplicar los efectos del crecimiento sobre proveedores, industrias y servicios asociados, para que generen empleos formales y absorban a los informales.

Infraestructura y crédito como condiciones del desarrollo

La exposición también incluyó referencias a la evolución del crédito como una condición fundamental para sostener la inversión productiva y a la necesidad de impulsar reformas orientadas a ampliar el financiamiento, modernizar la infraestructura y mejorar la competitividad sistémica.

Dos proyectos resumieron gran parte de esa visión estratégica:

Programa de modernización logística para el complejo agroexportador de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con intervenciones sobre unos 25.000 kilómetros de corredores estratégicos, inversiones superiores a USD 10.400 millones y una reducción potencial de más del 25% en los costos logísticos. Vincular el entramado industrial del centro del país con los principales polos mineros del Noroeste y Cuyo mediante una red de más de 4.400 kilómetros de corredores productivos orientados a fortalecer la competitividad exportadora del sector.

En ambos casos, el objetivo es transformar ventajas naturales en ventajas económicas permanentes mediante infraestructura, innovación y mayor integración productiva.

La presentación cerró con una frase: “Menos Wall Street y más ferreterías”. Esa definición expresa una idea más amplia. Mientras buena parte de la discusión económica continúa concentrándose en la inflación mensual, las tasas de interés, el tipo de cambio o las proyecciones de crecimiento para el próximo trimestre, Estévez propuso volver a poner el foco sobre las variables que determinan la capacidad de desarrollo de largo plazo: capacitación, productividad, infraestructura, innovación, crédito e inversión.

La corrección a la baja que comenzó a mostrar el mercado petrolero internacional tras las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos y la moderación de algunas presiones inflacionarias globales podrían reducir el peso de los factores importados sobre los precios internos durante los próximos meses.

“Poner el foco sobre las variables que determinan la capacidad de desarrollo de largo plazo: capacitación, productividad, infraestructura, innovación, crédito e inversión”

Si esa tendencia se consolida, una parte de los condicionantes externos que explicaron cerca de la mitad de la inflación acumulada este año perdería intensidad, facilitando el proceso de convergencia hacia las metas inflacionarias previstas en el Presupuesto 2027.

Para Estévez, la discusión de fondo es si la Argentina será capaz de aprovechar una transformación global que está redefiniendo la producción, la energía, la tecnología y el comercio internacional.

En su visión, el país cuenta con recursos naturales estratégicos, capacidad tecnológica, potencial energético y capital humano para aprovechar la transformación global. El desafío, concluyó, es convertir esos recursos en una estrategia sostenida de desarrollo antes de que vuelva a cerrarse la ventana que abrió este cambio de época.