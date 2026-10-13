Economía

Feijóo despeja la duda sobre qué hará con las pensiones si llega a La Moncloa: las subirá con el IPC

El líder del PP promete actualizar las prestaciones conforme a la inflación y garantizar las pensiones futuras de los jóvenes, pese a admitir que la financiación del sistema será un reto

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.
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Alberto Núñez Feijóo ha despejado una de las principales incógnitas sobre su programa económico de cara a las próximas elecciones generales: qué hará con las pensiones si llega a la presidencia del Gobierno. El líder del PP se ha comprometido a actualizar las prestaciones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y ha asegurado que no cuestionará el sistema público, al tiempo que ha prometido garantizar su viabilidad para las generaciones más jóvenes.

El candidato popular ha defendido, en una entrevista en esRadio recogida por Europa Press, que su compromiso abarca tanto a quienes ya reciben una pensión como a quienes todavía no han accedido a ella. “Yo voy a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para las gentes que no las han cobrado y que están dudando si las van a poder o no cobrar. Por tanto, primer compromiso. Segundo compromiso, voy a revalorizar las pensiones a la gente que las están cobrando”, ha afirmado.

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Feijóo ha insistido en que la actualización de las prestaciones conforme a la inflación no está en cuestión. “Ahora bien, el sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso. Por tanto, revalorización con el IPC de pensiones, la respuesta es sí”, ha declarado, en un contexto de campaña electoral marcado por el debate sobre el coste de las jubilaciones y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

El reto de financiar las pensiones de las próximas generaciones

El dirigente del PP ha reconocido, sin embargo, que mantener el sistema exigirá afrontar importantes dificultades financieras. Durante la entrevista ha aludido al “déficit enorme” y al impacto que tendrá el envejecimiento de la población, especialmente por la jubilación de las generaciones nacidas durante el llamado baby boom, entre los años sesenta y 1974. Ese cambio demográfico, ha advertido, “va a poner muy difícil” la sostenibilidad del modelo.

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La promesa de Feijóo se extiende también a los trabajadores jóvenes, cuya preocupación por la posibilidad de cobrar una pensión en el futuro forma parte del debate sobre las reformas del sistema. El líder popular ha asegurado que “garantizar el futuro de las pensiones” constituye “un objetivo básico”, aunque ha vinculado ese propósito a la evolución de la economía española.

Para lograrlo, ha defendido un modelo basado en el crecimiento económico y las mejoras de productividad y competitividad. En concreto, ha sostenido que la economía debe “crecer de forma sana, no a través del gasto público, ni a través del incremento masivo de impuestos”, y ha reclamado dejar de “gastar aquello que es superfluo y evitable”. No ha detallado en estas declaraciones qué medidas concretas aplicaría para cubrir las necesidades futuras del sistema.

El movimiento pensionista se concentra en Madrid
Decenas de personas portan carteles durante una concentración de pensionistas en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 28/10/2023

Crisis de la vivienda

Más allá de las pensiones, el candidato del PP ha centrado buena parte de sus críticas en la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo ha calificado la actuación del Ejecutivo de “política absolutamente especulativa” y ha cuestionado la intervención del mercado, que ha relacionado con las políticas de “los partidos populistas, comunistas y de extrema izquierda”.

Su argumento es que las limitaciones sobre los alquileres y la falta de seguridad para los propietarios pueden llevar a que parte de las viviendas disponibles se retiren del mercado. El líder popular ha señalado especialmente a Cataluña como ejemplo de lo que considera un fracaso de la política del Gobierno: “Y esto es lo que ha pasado. Hay un lugar especialmente claro del fallo de la política de vivienda que es Cataluña”, ha apostillado.

Las declaraciones sitúan el acceso a la vivienda como otro de los ejes de confrontación electoral entre el PP y el PSOE. Feijóo sostiene que las medidas del Ejecutivo han contribuido a agravar el problema, mientras que sus críticas se dirigen a la regulación de los alquileres.

El desahucio “más importante” que plantea el PP

El presidente del PP ha elevado el tono de sus críticas al referirse a los desahucios registrados durante el mandato de Sánchez. Feijóo ha citado una cifra cercana a los 300.000 procedimientos y ha asegurado que se producen a un ritmo de 97 diarios, datos que ha utilizado para cuestionar la gestión del Ejecutivo en materia de vivienda.

En ese contexto, ha señalado que “lo que hay que hacer es un único desahucio en España, que es sacar a Sánchez de Moncloa. Eso sí, un desahucio democrático. Pero este es el desahucio más importante que tiene España”, ha enfatizado.

Feijóo también ha reprochado a Sánchez que, a su juicio, trate de “agitar” la calle con la cuestión de la vivienda ante los comicios de noviembre. Además, ha criticado los encuentros del presidente con fondos de inversión durante sus viajes a Nueva York, que considera incompatibles con el discurso del Gobierno sobre las dificultades de acceso a una vivienda.

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