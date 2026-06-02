Sube la ‘fiebre’ por los fondos de inversión: su patrimonio aumenta en 22.465 millones este año y supera máximos históricos

Un grupo de personas junto a los paneles electrónicos que muestran el valor del IBEX 35 en la bolsa de Madrid. REUTERS/Isabel Infantes

El apetito de los inversores por los fondos no se sacia y en lo que va de año su patrimonio ha aumentado en 22.000 millones de euros, un 5%, batiendo un nuevo récord impulsado por el buen comportamiento de los mercados financieros y por las suscripciones realizadas por los partícipes.

Solo en mayo, el volumen de activos en fondos de inversión se incrementó en 7.864 millones de euros, un 1,7% más que en abril, situándose el total de patrimonio gestionado en 473.383 millones de euros, según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco).

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“Los fondos de inversión siguen consolidándose como el vehículo preferido de inversión para las familias españolas”, reconoce José Luis Manrique, director de Estudios del Observatorio Inverco.

Fuente: Inverco

El buen comportamiento de los mercados impulsa los fondos

El 83% del incremento del volumen de activos que se produjo en mayo fue debido a las revalorizaciones en las carteras por efecto de mercado, mientras que el 17% restante se debió a nueva entrada de dinero por parte de los partícipes.

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Por categoría de fondos, todas aumentaron su patrimonio gestionado, aunque con más fuerza lo hicieron las que tienen mayor exposición a mercados bursátiles internacionales. Así, los fondos de renta variable internacional lideraron en mayo, tanto en términos absolutos como porcentuales, con más de 3.900 millones de euros, debido al “comportamiento muy positivo de los mercados internacionales de acciones”, apuntan desde Inverco.

En cuanto al volumen gestionado por los fondos globales, se incrementó en 1.801 millones en mayo, seguidos por los fondos de renta fija con una remontada de 687 millones. En tanto que los garantizados y monetarios siguieron una dirección a la contra al experimentar descensos del 4,4% y 1,7% respectivamente debido a los flujos de salida de capital.

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Fuente: Inverco

1.318 millones de suscripciones netas

Respecto a entrada de capital, los fondos registraron suscripciones netas de 1.318 millones de euros el mes pasado, hasta alcanzar los 8.193 millones el acumulado en el año.

La mayoría de las categorías registraron captaciones netas positivas. Los fondos de rentabilidad objetivo lideraron los flujos de entrada en mayo, con 476 millones de euros, seguidos de los globales, que acumularon suscripciones por valor de 405 millones de euros.

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En la parte baja del ranking se colocaron los monetarios y los garantizados, que experimentaron salidas netas de capital de 709 millones de euros entre los dos.

Una rentabilidad interanual del 7,2%

La apuesta de los ahorradores por los fondos frente a otros productos de inversión es debido a su rentabilidad, que en 2026 ha subido un 3,4% y en el último año ha escalado un 7,2%, mientras que en mayo subió un 1,5%.

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Todas las categorías obtuvieron rendimientos positivos el pasado mes. Las mayores rentabilidades las dieron los fondos de renta variable internacional con un 5,1%, seguidos por los fondos índice, con el 3,6%, y los renta variable nacional ofrecieron un 2,9%.

En cuanto a los fondos de renta fija mixta y renta fija lograron rentabilidades de 0,7% y 0,4% respectivamente. En el conjunto del año, los fondos de renta variable internacional acumulan unos retornos de 12,7%, y casi del 7% los de renta variable nacional.

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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)

Fondos de inversión vs depósitos bancarios

La mayor querencia de los fondos por parte de los inversores es bien vista por los responsables del Banco Central Europeo (BCE) que han advertido que los ciudadanos europeos deben optar por este tipo de inversión para mantener un nivel de vida adecuado para la jubilación y alejarse de otros productos menos rentables como los depósitos bancarios.

Según el Informe de Integración de 2026 del BCE, la aversión al riesgo y el desconocimiento financiero continúan alejando a muchos europeos de la inversión en fondos y en acciones, pese a que históricamente ofrecen mayores retornos que los productos tradicionales de ahorro.

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El supervisor considera que el recuerdo de la crisis financiera global de 2017 sigue influyendo en el comportamiento de millones de ahorradores, lo que hace que prioricen la seguridad de los depósitos bancarios frente a otros activos financieros con mayor potencial de rentabilidad.

El guardián del euro incide en que muchos ciudadanos continúan percibiendo los mercados financieros como complejos, arriesgados o inaccesibles. Por ello, considera vital reforzar la educación financiera y crear mecanismos que faciliten inversiones más sencillas, transparentes y diversificadas para los pequeños ahorradores.

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