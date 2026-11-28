Roberto Saviano desvela cómo los clanes lavan capitales con tarjetas clonadas en TikTok (Montaje)

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El crimen organizado ha evolucionado con el tiempo hasta abandonar sus códigos tradicionales y operar como una corporación financiera global. Las redes sociales, el turismo de masas y el sector inmobiliario forman hoy un engranaje donde los clanes no solo limpian sus beneficios a plena vista, sino que regulan qué drogas entran en Europa y deciden en qué negocios no meterse por puro cálculo político.

“Hoy en día todo el mundo blanquea dinero en TikTok mediante donaciones que en realidad son falsas”, ha advertido el escritor y periodista italiano Roberto Saviano en el programa A Vivir, de Cadena SER, al que ha acudido con motivo de su último libro, Mi amor no muere (Alfaguara). El autor, bajo escolta policial desde 2006 por sus investigaciones sobre la Camorra, ha alertado de que los clanes aprovechan las plataformas digitales para mover dinero negro de madrugada sin apenas dejar rastro.

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Según ha explicado, existen pruebas de operaciones que alcanzan los 800.000 euros en una sola noche —como el caso de un directo desde Nápoles en el que un usuario recibió primero 380.000 euros en regalos virtuales y posteriormente esa cifra récord—. El dinero procede del narcotráfico, la usura o el fraude fiscal, activos que necesitan circular con extrema rapidez. Para lograrlo, los clanes han perfeccionado una técnica de clonación inversa de tarjetas bancarias: “Clonan una tarjeta, pero no para robarte el dinero, sino para ingresártelo”.

Imagen de archivo de la Guardia Civil desmantelando una red de blanqueo de dinero. (Europa Press)

El objetivo de esta maniobra es burlar los controles financieros simulando que los fondos provienen de un usuario ajeno a la red criminal. “Acceden de noche a tu tarjeta de crédito mientras estás durmiendo, ingresan veinte mil euros y utilizan tu tarjeta para hacer la donación. A ti no te pasa nada. Es más, a veces incluso te dejan una propina, así que te roban los datos de la tarjeta de crédito para llenártela de dinero”, ha relatado Saviano sobre una práctica diseñada para justificar “que la donación procede de un ciudadano de bien y no de alguien relacionado con ellos”.

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El turismo masivo “multiplica por tres el consumo”

Más allá del entorno digital, el turismo de masas se ha convertido en el principal motor del narcotráfico y el lavado de activos en ciudades como Madrid o Roma. Para Saviano, la afluencia de visitantes “multiplica por tres el consumo de cocaína, hachís, marihuana y pastillas, y además te permite blanquear dinero”, generando lo que define como “la tormenta perfecta” para los clanes.

Al analizar quién sostiene ese negocio en España, el escritor ha cargado contra los discursos que reducen el problema al menudeo urbano: “En España, ¿quién vende droga en la calle? La mayoría son magrebíes, pero ¿quién les da la droga a ellos? Organizaciones europeas. ¿Y quién blanquea el dinero que ganan? Los bancos españoles”. En esa misma línea, ha cuestionado el origen del capital que financia la compra de locales y las inversiones inmobiliarias en zonas como Cataluña o la Costa Brava mientras los salarios pierden poder adquisitivo.

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Una operación contra el narcotráfico de la Guardia Civil, imagen de archivo. (Europa Press)

Para proteger ese ecosistema, las propias mafias regulan el mercado de la droga y actúan como dique de contención frente al fentanilo. Mientras la producción mundial de cocaína bate récords históricos, el opioide sintético —que causa alrededor de 100.000 muertes anuales en Estados Unidos y cuesta apenas tres euros por pastilla— sigue sin irrumpir con fuerza en el continente, limitándose a robos en hospitales para su venta clandestina a enfermos terminales.

“Quienes están evitando que entre por las costas, por ejemplo, las españolas, son los propios cárteles criminales. No es que los estados no puedan hacerlo, es que no lo consiguen”, ha afirmado Saviano. A diferencia de los grupos que operan en Norteamérica como meros distribuidores sin arraigo, las mafias europeas ejercen un control territorial y social: saben que una sustancia tan barata y destructiva arruinaría su rentable negocio de la cocaína y desataría un escándalo mediático con “imágenes de zombis por las calles” que arruinaría el atractivo turístico y atraería demasiada presión policial.

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El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña organiza una ruta en barco por las costas de Galicia para enseñar cómo introducía la droga (Redes Sociales)

Por qué los clanes evitan el tráfico de personas

Esa misma lógica de autoprotección explica por qué las organizaciones criminales renuncian a gestionar el traslado de migrantes a Europa. Saviano ha desmontado la idea de que las mafias italianas o redes como la mocromafia —asentada en Países Bajos y Bélgica— organicen las rutas migratorias, asegurando que no existe ni una sola investigación judicial que lo demuestre.

“Saben que, si lo hicieran, se convertirían en un objetivo político”, ha advertido. “Sería muy fácil señalar a esa familia y decir: ‘Ellos han traído a los inmigrantes a Italia’. En cambio, al no hacerlo, quedan al margen”. Según el periodista, los clanes explotan a los migrantes una vez que ya se encuentran en territorio europeo, pero evitan traerlos como una “estrategia de autoprotección”, aprovechando que el debate público sobre la delincuencia callejera desvía la atención de sus verdaderas estructuras financieras.

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