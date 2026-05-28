Economía

La industria bonaerense presentará una propuesta para eliminar Ingresos Brutos tras perder 7.800 empleos en un año

La iniciativa apunta a que el sector deje de tributar el impuesto en la provincia de Buenos Aires, en respuesta a la pérdida de empleo, el retroceso de la actividad y el avance de productos importados que afectan la competitividad local

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Las empresas industriales bonaerenses afrontan una carga impositiva efectiva del 4,7% sobre el valor agregado
Las empresas industriales bonaerenses afrontan una carga impositiva efectiva del 4,7% sobre el valor agregado

La presión tributaria sobre la industria en la provincia de Buenos Aires se ubica en el centro del reclamo empresario, en un contexto de caída de la actividad y pérdida de puestos de trabajo. Según pudo saber Infobae, referentes industriales de la provincia de Buenos Aires preparan una propuesta para llevar la alícuota de Ingresos Brutos a 0% para el sector, luego de que se registraran 7.837 empleos industriales menos en el último año.

El planteo surge ante la preocupación por el avance de productos importados que no tributan bajo el mismo esquema fiscal, lo que presiona la competitividad de las industrias bonaerenses. A esto se suma la falta de respuestas oficiales sobre la problemática y un consumo interno que, según describieron empresarios en una reunión reservada, “no para de caer”. En ese contexto, aseguran que no ven salida posible si no se reduce la carga impositiva.

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De acuerdo con un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la presión efectiva de Ingresos Brutos sobre la industria alcanza el 4,7% del valor agregado, muy por encima de la alícuota legal del 1,5 por ciento. Este nivel supera al de otras provincias industriales como Santa Fe (3,6%) y Córdoba (3,5%). La diferencia surge por el efecto cascada, ya que el tributo se aplica sobre el valor bruto de producción y no sobre la ganancia o el valor agregado, situación que suma distorsiones a lo largo de la cadena productiva.

La propuesta apunta a unificar la alícuota del impuesto de otros sectores de mayor volumen, en torno al 3%, para evitar una rebaja en la recaudación provincial y aliviar la carga sobre la industria. Empresarios que participaron de la reunión coincidieron en que “la reducción impositiva es la única solución posible” y anticiparon que la iniciativa se presentará ante el gobierno de Axel Kicillof en cuanto se encuentre lista y detallada.

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Cinta transportadora en una planta de alimentos con paquetes de productos envueltos en plástico transparente. Bobinas de plástico y cajas apiladas al fondo.
Buenos Aires concentra el 48,9% del PIB industrial del país y el 42,3% del empleo sectorial

El peso de la carga impositiva es, según los empresarios consultados, uno de los principales frenos para la industria. Si bien depende del producto, la carga total puede alcanzar cerca del 50% del valor, lo que se traslada directamente al precio final y resta competitividad. El informe de la UIPBA advierte que la falta de medidas para “nivelar la cancha” amenaza con profundizar la crisis y anticipa un desplome en la recaudación si continúan los cierres de fábricas.

La industria argentina produce el 19% del Producto Bruto Interno (PBI) y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional, un peso que supera su participación en la economía y evidencia la magnitud de su contribución al fisco. En la provincia de Buenos Aires, el 14% de la recaudación de Ingresos Brutos proviene del sector industrial.

Panorama de la industria bonaerense

En términos de empleo, en el tercer trimestre de 2025 se contabilizaron 516.424 puestos laborales en la provincia de Buenos Aires, lo que representó una caída de 1,2% interanual, equivalente a 7.837 empleos menos que en igual periodo de 2024, y una reducción de 3,7% frente a 2023, con una pérdida acumulada de 25.598 puestos, según UIPBA. La tasa de actividad provincial se ubicó en 48,1% y prácticamente no mostró variaciones respecto al año anterior, mientras que la desocupación ascendió a 9,5%, con un incremento de 1,5 puntos porcentuales en la comparación interanual.

La provincia de Buenos Aires sostiene un papel central en la estructura productiva nacional, con el 32,4% de participación en el Producto Bruto Interno del país y el 48,9% en el PBI industrial. La industria representa el 30% del PBI provincial y concentra el 42,3% del empleo industrial argentino, con 516.424 puestos de trabajo registrados en el tercer trimestre de 2025. Además, en la provincia operan 25.627 establecimientos industriales, lo que equivale al 41% del total nacional. En materia de comercio exterior, las exportaciones bonaerenses alcanzaron 31.684 millones de dólares en 2025, de los cuales 21.531 millones correspondieron al sector industrial.

Vista aérea de una planta de fabricación con múltiples robots metálicos de brazos articulados ensamblando carrocerías de vehículos. Un operario humano está en el fondo.
La industria bonaerense perdió más de 7.800 empleos en el último año y alerta sobre el impacto de la presión fiscal en la actividad

De acuerdo con los últimos datos disponibles de la entidad que reúne a la mayoría de las empresas industriales, la provincia de Buenos Aires registró una caída interanual de 4,9% en el consumo en supermercados y un retroceso de 9,8% en el total de exportaciones respecto al mismo mes del año anterior. El desempeño exportador mostró una baja aún mayor en las manufacturas industriales, con una contracción del 19,4% interanual, mientras que las exportaciones de origen agroindustrial descendieron 21,9 por ciento. Estas cifras reflejan el impacto de la recesión y la pérdida de dinamismo tanto en el mercado interno como en las ventas externas, con acumulados negativos en las principales variables comerciales e industriales de la provincia.

Las expectativas para el resto del año son negativas dentro del sector industrial bonaerense. La caída de la actividad, la presión impositiva y la ausencia de un plan industrial en la provincia alimentan el pesimismo empresario ante el riesgo de nuevos cierres y más pérdida de empleo.

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