Economía

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en junio de 2026

Los nuevos valores incluyen actualizaciones para todas las categorías, desde tareas generales hasta supervisión y cuidado de personas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El régimen de casas particulares establece salarios mínimos por hora y mensuales para las trabajadoras de tareas generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trabajadoras de casas particulares tendrán en junio nuevos valores de referencia para el pago por hora y mensual, luego de la actualización salarial definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El esquema contempla subas acumulativas y escalonadas que comenzaron a aplicarse en abril y continuarán hasta julio.

Los incrementos impactan sobre todas las categorías del sector y también modifican el adicional por zona desfavorable. A su vez, parte de las sumas no remunerativas acordadas meses atrás comenzaron a incorporarse al salario básico, lo que alteró la composición de los recibos de sueldo.

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De esta manera, quienes realizan tareas de limpieza y mantenimiento en hogares particulares ya cuentan con nuevos pisos salariales para el sexto mes del año, tanto para personal con retiro como sin retiro.

Cuánto se paga por hora en junio

La categoría más numerosa del sector es la de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras actividades domésticas habituales. Para junio de 2026, el valor mínimo por hora quedó establecido en $3.600,66 para el personal con retiro y en $3.862,18 para quienes trabajan sin retiro.

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En el caso de asistencia y cuidado de personas, categoría que comprende a quienes acompañan a niños, adultos mayores o personas con necesidades específicas, la hora se fijó en $3.862,18 con retiro y $4.295,26 sin retiro.

Primer plano de manos picando ajo con un cuchillo de chef sobre una tabla de madera clara. Se ven un bulbo de ajo entero y dientes ya picados.
Las tareas específicas, como cocina especializada, cuentan con escalas salariales superiores dentro del esquema oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las tareas específicas, donde se incluyen actividades que requieren conocimientos particulares —como cocina especializada u otras labores determinadas—, el mínimo quedó en $4.083,26 por hora con retiro y $4.453,26 sin retiro.

En tanto, la categoría de supervisores registra los valores más altos del esquema salarial. Allí, la hora de trabajo se pagará a $4.297,33 con retiro y en $4.683,64 sin retiro.

Los caseros, por su parte, tienen un esquema particular debido a que desempeñan tareas y residen en el lugar de trabajo. En junio, el mínimo por hora quedó en 3.862,18 pesos.

Los salarios mensuales mínimos

Además de los valores por hora, la resolución oficial también fijó los salarios mínimos mensuales para quienes trabajan bajo una modalidad mensualizada.

  • Para tareas generales, el salario mínimo mensual alcanzó $441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro.
  • En asistencia y cuidado de personas, los montos pasaron a $488.326,19 con retiro y $541.255,35 sin retiro.
  • En la categoría de tareas específicas, el salario mensual mínimo quedó en $499.868,28 para personal con retiro y $553.536,65 para quienes trabajan sin retiro.
  • Los supervisores perciben los ingresos más altos dentro del régimen: $536.080,78 mensuales con retiro y $594.214,11 sin retiro.
  • En el caso de los caseros, el mínimo mensual establecido para junio es de $488.326,19.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los incrementos acordados para el sector se aplican de manera escalonada entre abril y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el esquema de aumentos acordado

La actualización salarial aprobada para el sector se definió mediante un mecanismo de incrementos acumulativos distribuidos en cuatro meses consecutivos.

El esquema contempló una suba de 1,8% en abril, otra de 1,6% en mayo, un incremento de 1,5% para junio y un ajuste adicional de 1,4% previsto para julio.

De acuerdo con lo resuelto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, las mejoras salariales se aplican sobre los valores mínimos de cada categoría.

El acuerdo también incluyó cambios en las sumas no remunerativas que habían sido definidas previamente. El entendimiento salarial dispuso que el 50% de las sumas no remunerativas fijadas en marzo se integrara al salario básico desde abril, mientras que el porcentaje restante se incorporará en julio.

Esas sumas habían sido establecidas en distintos montos según la carga horaria: $20.000, $11.500 y 8.000 pesos.

Con este mecanismo, la estructura del recibo de sueldo cambió, aunque sin representar necesariamente un aumento adicional en el ingreso total percibido por las trabajadoras.

La modificación sí impacta sobre conceptos vinculados al salario básico, como aportes y liquidaciones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los valores mínimos para empleadas domésticas varían según la categoría y la modalidad con retiro o sin retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El adicional por zona desfavorable

Otro de los puntos incluidos en el esquema salarial fue la actualización del adicional por zona desfavorable. Ese porcentaje pasó del 30% al 31% y se aplica sobre los salarios mínimos de cada categoría.

El adicional corresponde a trabajadoras y trabajadores que prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y también en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, quienes se encuentran alcanzados por ese régimen perciben ingresos superiores a los mínimos generales establecidos para el resto del país.

Qué puede pasar en los próximos meses

La resolución vigente establece valores hasta julio de 2026. Según lo previsto, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares volverá a reunirse ese mes para evaluar la evolución de los salarios y el contexto inflacionario.

Mientras tanto, los montos definidos funcionan como piso legal para las distintas categorías del sector.

En paralelo, el acuerdo mantiene abierta la posibilidad de pactar remuneraciones superiores entre empleadores y trabajadoras. En muchos casos, los valores efectivamente abonados se ubican por encima de los mínimos oficiales, especialmente cuando existe mayor experiencia, antigüedad o una carga horaria más amplia.

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