El Gobierno ya tiene más de la mitad de los dólares para pagar un vencimiento de deuda clave en julio

El Tesoro ya tiene más de la mitad de los dólares que necesita para pagar los USD 4.300 millones de julio. (Jaime Olivos)

Durante la última semana, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro aumentaron de forma considerable y alcanzaron los USD 2.300 millones, monto suficiente para cubrir más de la mitad del vencimiento de deuda previsto para julio, que asciende a 4.300 millones de dólares. A pesar de este crecimiento, la estrategia financiera del Gobierno para cumplir con ese compromiso en dólares incluye otras alternativas.

Según los datos oficiales al 21 de mayo, los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumaban USD 2.388 millones, equivalentes a 3,3 billones de pesos. El incremento se concentró en pocos días: el 15 de mayo el saldo era de USD 727 millones y para el 18 ya alcanzaba los USD 2.388 millones, junto a una reducción de $2,42 billones en la cuenta en pesos, lo que sugiere una compra significativa de divisas por parte del Ministerio de Economía.

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Más allá del salto en los depósitos en dólares, la hoja de ruta financiera para cumplir con el vencimiento de julio apunta a otras fuentes. El Staff Report de la última revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló que este año se concretarán garantías con instituciones internacionales por USD 3.000 millones, cifra que luego ascenderá a 4.000 millones de dólares.

Los analistas cuestionaron la maniobra del Banco Central de enviarle $24,4 billones en concepto de utilidades al Tesoro.

Además, se prevé la colocación bonos en dólares en el mercado local por hasta USD 5.000 millones y la venta de activos por USD 2.000 millones, lo que funcionaría como un puente para facilitar el retorno al mercado internacional de capitales.

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El informe técnico del FMI detalló que la financiación oficial externa bruta, excluyendo al propio organismo, sumará USD 3.000 millones en 2026, mientras que la financiación neta antes del pago de intereses será prácticamente nula. Estos elementos configuran el andamiaje del esquema financiero oficial para los próximos meses, en medio de un contexto marcado por la necesidad de asegurar liquidez en moneda extranjera.

Hasta el momento, se sabía que el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) iban a otorgarle una garantía por USD 2.000 millones según declaró el viceministro de Economía, José Luis Daza, la semana pasada. De acuerdo a las declaraciones de Daza, la Argentina emitirá préstamos con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la MIGA y, potencialmente, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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En este marco, el monitoreo de los depósitos en dólares y la utilización de las utilidades transferidas por el BCRA concentran la atención de analistas y operadores, que siguen de cerca el cumplimiento de los compromisos externos y el anuncio de las garantías con organismos internacionales para el pago del vencimiento de julio por 4.300 millones de dólares.

Giro de utilidades

El aumento se produjo antes de una transferencia de utilidades por $24,4 billones del Banco Central al Tesoro, lo que generó dudas entre los analistas sobre el alcance real de la medida. Ese monto ingresó en las cuenta del Palacio de Hacienda el jueves 21 de mayo.

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El BCRA giró utilidades por $24,4 billones al Tesoro en concepto de utilidades. REUTERS/Irina Dambrauskas

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que estos fondos permitirán reducir la deuda bruta de Economía con el BCRA y sanear el balance de la autoridad monetaria. Sin embargo, voces del sector privado advirtieron que el Tesoro solo podría usar $6 billones para adquirir dólares y afrontar vencimientos de deuda externa, ya que destinar los recursos a otros fines implicaría emisión monetaria, una alternativa que no figura en los planes oficiales.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, describió el giro de utilidades como un “mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro Nacional”. Casas señaló que aunque el Gobierno criticó ese instrumento en el pasado, ahora lo utiliza y explicó que los $6 billones depositados en la cuenta del Tesoro constituyen un pasivo para el BCRA, mientras que la recompra de Letras Intransferibles implicaba usar utilidades del propio Central para rescatar activos emitidos por el Tesoro.

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Según el cronograma de aplicación, $6 billones de la transferencia permanecerán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA, mientras que los $18,4 billones restantes se destinarán a la recompra de Letras Intransferibles. Estas letras forman parte del activo del BCRA y, de acuerdo con el Ministerio de Economía, representan un valor nominal original de 21.700 millones de dólares. El Gobierno sostuvo que la operatoria permitirá reducir la deuda bruta del Tesoro en aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Una fuente oficial de Economía consultada por Infobae aclaró: “No es monetariamente expansivo porque los pesos van a la cuenta del Tesoro en el BCRA (entonces no hay efecto monetario). Y esos pesos solo se van a usar exclusivamente para cancelar deuda en pesos o en dólares”. De este modo, el Ejecutivo busca evitar nuevos efectos sobre la base monetaria y controlar cualquier presión inflacionaria derivada de la operatoria.

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