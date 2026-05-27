Opinión

La revolución de la longevidad y el desafío de financiar el retiro

El aumento de la esperanza de vida y los cambios demográficos han transformado el panorama previsional, lo que obliga a revisar estrategias y a considerar la planificación financiera como parte esencial de la vida adulta

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Culturalmente, el retiro suele percibirse como un tema lejano, reservado para edades avanzadas. Sin embargo, cuanto más se posterga esa conversación, más difícil resulta construir herramientas que permitan afrontar el futuro con mayor tranquilidad (Imagen ilustrativa Infobae)
Culturalmente, el retiro suele percibirse como un tema lejano, reservado para edades avanzadas. Sin embargo, cuanto más se posterga esa conversación, más difícil resulta construir herramientas que permitan afrontar el futuro con mayor tranquilidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la jubilación fue concebida como una etapa relativamente breve. Un tiempo de descanso después de la vida laboral activa. Sin embargo, en el último tiempo, esa realidad cambió radicalmente. Hoy vivimos más, llegamos en mejores condiciones a la adultez mayor y cada vez más personas pasan 25 o incluso 30 años jubiladas.

La verdadera pregunta ya no es solamente cuándo nos jubilamos. La verdadera pregunta es cómo financiamos una longevidad cada vez mayor.

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Este fenómeno representa uno de los desafíos económicos y sociales más importantes de nuestro tiempo. Porque mientras la expectativa de vida crece, los sistemas previsionales enfrentan fuertes tensiones producto de cambios demográficos como baja en los índices de natalidad, menor cantidad de aportantes por jubilado y nuevas dinámicas laborales que modificaron el funcionamiento tradicional de los sistemas previsionales. A eso se suma una realidad evidente: muchas personas llegan a la etapa pasiva sin un ahorro complementario suficiente para sostener su nivel de vida.

La verdadera pregunta es cómo financiamos una longevidad cada vez mayor

La longevidad es, sin dudas, una buena noticia. Vivir más y mejor es un logro de las sociedades modernas gracias al desarrollo de la medicina y la adopción de hábitos más saludables. Pero también obliga a replantear decisiones financieras y modelos de previsión que durante décadas parecían suficientes, pero que hoy requieren ser revisados.

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En Argentina todavía hablamos poco de retiro, ahorro de largo plazo y planificación financiera personal. Culturalmente, el retiro suele percibirse como un tema lejano, reservado para edades avanzadas. Sin embargo, cuanto más se posterga esa conversación, más difícil resulta construir herramientas que permitan afrontar el futuro con mayor tranquilidad.

En ese contexto, el seguro de retiro cumple una función muchas veces poco conocida: no sólo permite planificar el largo plazo, sino también construir un fondo disponible ante contingencias o imprevistos. Muchas familias comprobaron esa utilidad durante la pandemia.

En Argentina todavía hablamos poco de retiro, ahorro de largo plazo y planificación financiera personal

La educación financiera aparece entonces como un elemento central. Comprender cómo administrar ingresos, proyectar necesidades futuras, desarrollar hábitos de ahorro y construir un respaldo económico para el mañana, dejó de ser un conocimiento accesorio: hoy es una necesidad. Y particularmente para las generaciones más jóvenes, que probablemente tendrán trayectorias laborales más flexibles, mayores cambios de empleo y una vida post laboral mucho más extensa que la de sus padres o abuelos.

Existe además un aspecto poco conocido de los seguros de retiro: son administrados por compañías especializadas en inversión, gestión de riesgos y administración de capitales de largo plazo. Esa experiencia resulta clave cuando el desafío consiste precisamente en sostener recursos durante horizontes de 20, 30 o más años.

Planificar el retiro implica mucho más que ahorrar dinero. Es construir estabilidad futura, previsibilidad y autonomía económica. Y eso requiere instituciones capaces de gestionar fondos con criterios técnicos, prudencia y visión de largo plazo.

La discusión sobre longevidad también interpela al mundo laboral, a las familias y al propio concepto de envejecimiento. Hoy muchas personas jubiladas continúan activas, desarrollan nuevos proyectos, emprenden, estudian o acompañan económicamente a otras generaciones. La jubilación ya no representa necesariamente un retiro total de la vida productiva o social. Y eso exige nuevos enfoques sobre cómo acompañar financieramente esa etapa.

Planificar el retiro implica mucho más que ahorrar dinero. Es construir estabilidad futura, previsibilidad y autonomía económica

En ese debate también aparece un mito que vale la pena desterrar: que el seguro de retiro solo sirve si se comienza a muy temprana edad. Si bien una mayor permanencia favorece la capitalización de los aportes, iniciar un plan a los 40 o 45 años también puede resultar altamente efectivo, especialmente considerando que la etapa posterior al retiro puede extenderse durante décadas.

Estamos frente a un cambio estructural. La revolución de la longevidad redefine la economía, el sistema previsional y las decisiones individuales. Por eso, construir una cultura de previsión resulta cada vez más importante.

Hablar de retiro no debería generar temor. Por el contrario, debería entenderse como parte de una planificación responsable y saludable. Porque prepararse para el retiro no implica dejar de vivir, sino tener la libertad de decidir cómo queremos seguir viviendo.

La autora es presidenta de AVIRA

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