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Ian Lucas presentó a su nueva novia y apuesta por el bajo perfil tras el escándalo con Evangelina Anderson

El influencer confirmó su relación con una joven alejada del ambiente artístico, mientras consolida su lugar en el mundo del espectáculo

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Ian Lucas presentó a su nueva novia en público, aunque evitó decir su nombre (Video: Ya Fue Todo Jotax)

La aparición de Ian Lucas junto a una nueva pareja sorprendió y renovó el interés sobre su vida privada. Tras semanas de conjeturas, el joven influencer confirmó que volvió a apostar por el amor tras las turbulencias mediáticas que marcaron su vínculo con Evangelina Anderson. El ex participante de MasterChef Celebrity se presentó en público acompañado por una joven que, lejos de la exposición, eligió preservar su identidad y mantenerse al margen de la cámara.

El paso del joven por el certamen culinario lo convirtió en una de las figuras más observadas de la televisión. Su desempeño no sólo impulsó su carrera en los medios tradicionales, sino que también lo colocó en el centro de la atención mediática, especialmente por los rumores sobre su vida sentimental. El vínculo que se tejió entre él y Evangelina acaparó titulares, pero la relación terminó en un conflicto que trascendió las pantallas.

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La repercusión de ese episodio llevó a Ian a replantear su presencia pública. Decidió alejarse de los escándalos y enfocarse en nuevos proyectos laborales, buscando reconstruir su imagen lejos de las polémicas. A pesar de su bajo perfil, el interés del público y los medios sobre su vida privada no cesó. Cualquier movimiento del joven influencer se transformó en material de especulación, especialmente en redes sociales.

Ian Lucas con Evangelina Anderson, en momentos en que compartían tiempo y sonrisas
Ian Lucas con Evangelina Anderson, en momentos en que compartían tiempo y sonrisas

En medio de ese clima de rumores, surgieron versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Sofía Gonet. Las redes sociales amplificaron rápidamente la supuesta relación, pero ambos se encargaron de desmentirla de forma categórica. “Es mi amiga, es mi amiga. ‘La Reini’ es mi amiga”, aclaró Lucas en una intervención pública, buscando poner fin a las especulaciones y evitar malentendidos con quien también participó del concurso..

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La aclaración no detuvo el interés de la prensa. Cuando Ian confirmó que estaba conociendo a una nueva persona, el tema volvió a cobrar fuerza. Lo distintivo en este caso fue el perfil de su pareja, completamente ajena al mundo del espectáculo. “Estoy viéndome con alguien... ahí, tranqui, que no es del ambiente, entonces nada que ver. Estoy muy en otra”, confesó el influencer, marcando distancia respecto a sus experiencias anteriores y evidenciando una búsqueda de mayor privacidad.

La escena más comentada se produjo cuando el equipo de Ya Fue Todo interceptó al joven mientras compartía un momento con su pareja. Ambos intentaron evitar la exposición y la joven, desde el interior de un auto, pidió explícitamente no revelar su nombre: “No, no, por favor”. Esa breve frase dejó en claro su intención de mantenerse al margen de la vida mediática, aunque la interacción con la prensa se mantuvo en un clima relajado y cordial.

Primer plano de un hombre y una mujer rubia, ambos con chaquetas de chef blancas, sonriendo y mirándose. Él tiene su brazo sobre el hombro de ella. Se ven elementos dorados borrosos al frente.
Ian y La Reini, luciendo sus chaquetas de MasterChef, comparten una mirada cómplice y sonrisas

El cronista destacó el buen presente profesional de Ian Lucas, y la joven no dudó en elogiarlo públicamente: “Sí, sí, obvio”, respondió sonriente. Este gesto, aunque sencillo, contribuyó a consolidar la imagen de una relación estable y alejada de los escándalos que caracterizaron etapas anteriores de la vida sentimental del youtuber.

A diferencia de los episodios previos, en los que las relaciones y las rupturas se vivieron bajo el escrutinio mediático, el joven opta ahora por construir un vínculo fuera del foco de la fama. Esta decisión se refleja tanto en la actitud reservada de la pareja como en su propia disposición a hablar sobre el tema de manera acotada y sin estridencias.

Si antes su nombre se asociaba a polémicas y romances de alto perfil, hoy comienza a construirse una imagen de mayor madurez y reserva. La joven que lo acompaña prefiere el anonimato, y esa elección es respetada por el propio Lucas, quien enfatiza que su presente sentimental está lejos de los escándalos y los titulares.

Así, mientras su carrera en televisión avanza y suma nuevos proyectos, Ian Lucas opta por mantener a resguardo los detalles de su vida amorosa. La experiencia vivida tras MasterChef y el episodio con Evangelina Anderson parecen haberle dejado una lección sobre los límites entre lo profesional y lo privado. Ahora, el influencer transita una etapa en la que elige resguardar los aspectos más personales, priorizando la estabilidad emocional y una convivencia alejada de la mirada pública.

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