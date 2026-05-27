América Latina

Apareció una amenaza firmada por el Cartel de Montevideo en un hospital de Uruguay: “Respeten al narcotráfico”

El mensaje fue hallado en un baño de un centro de salud de una zona marcada por enfrentamientos criminales y el reciente triple crimen. La Policía Científica realizó pericias y los trabajadores reclamaron refuerzos de seguridad

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"Respeten al narcotráfico": la amenaza narco en un baño del Hospital del Cerro en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)
"Respeten al narcotráfico": la amenaza narco en un baño del Hospital del Cerro en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Los funcionarios de limpieza del Hospital del Cerro, ubicado en el oeste de Montevideo, se encontraron con un cartel amenazante: “Respeten al narcotráfico”. Estaba escrito con recortes de letras de diario y sobre una hoja de cuaderno. Ese barrio ha sido testigo, en los últimos días, de varios enfrentamientos entre grupos criminales e incluso de una masacre este domingo.

Lo firmaba el “Cartel de Montevideo”.

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A ese hospital llegan a atenderse varias de las personas que son baleadas o heridas en el marco de enfrentamientos entre grupos criminales en el Cerro y Cerro Norte.

El fiscal Alejandro Sastre es quien investiga este caso, informó el noticiero Telenoche de Canal 4. Las autoridades de la salud están analizando esta situación y coordinan con el Ministerio del Interior, a cargo de la seguridad del país. Lo que buscan es analizar este elemento encontrado. La Policía Científica llegó hasta el lugar para hacer pericias y se ordenó acceder al material de las cámaras de seguridad.

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Cerro Norte, uno barrio uruguayo atravesado por enfrentamientos entre grupos criminales (Presidencia)
Cerro Norte, uno barrio uruguayo atravesado por enfrentamientos entre grupos criminales (Presidencia)

El cartel estaba en el baño de la policlínica del hospital.

Un equipo del Ministerio del Interior fue este martes hasta el centro de salud a inspeccionar el lugar. La actividad en el hospital continuó con normalidad y lo único que se clausuró fue el baño en el que apareció este elemento.

“Atte. Cartel del Montevideo”, era lo que decía el letrero que apareció en el baño del hospital. ¿Pero existe esta organización? Según la información de este noticiero, un grupo criminal con ese nombre no está en el radar de la policía.

Pero lo cierto es que este cartel ha generado nerviosismo entre funcionarios y usuarios, que expresaron preocupación. El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, dijo a Canal 4 que existe inquietud entre los trabajadores por los hechos registrados en los últimos días en la zona.

“La zona ha estado bastante movida en los últimos días. Hoy en la tarde también hubo incidentes con armas de fuego alrededor de la zona del hospital. Estamos preocupados por el hospital y por los móviles que están trabajando también en la zona”, dijo Pereira.

Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

El sindicalista informó que en la tarde del martes el Ministerio del Interior y jerarcas del centro de salud recorrieron las instalaciones junto a una comisión interna para conocer esta situación planteada por los trabajadores. Desde el sindicato piden que haya un refuerzo policial.

“Le hemos solicitado que haya un refuerzo policial por parte del Ministerio del Interior, por lo menos estos días que la zona está bastante movida con los asesinatos que hubo, estas situaciones que se dieron y esta amenaza que aparece dentro del propio hospital”, señaló.

Este clima de tensión se traslada a los usuarios y a los trabajadores del hospital “El nerviosismo se traslada a los trabajadores y usuarios. Nosotros entendemos que este mensaje no se puede tomar a la ligera”, expresó Pereira.

Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)
Triple crimen en boca de droga en el barrio Cerro de Montevideo (Captura Telenoche/Canal 4)

El triple crimen del domingo

Un auto llegó cerca de las 23 horas de este domingo a una boca de drogas en el barrio Cerro, en el oeste de Montevideo. Cinco personas vestidas de negro bajaron del vehículo, ingresaron a la casa y comenzaron a disparar contra todos los que estaban allí.

Tres personas (dos hombres y una mujer) murieron y dos resultaron heridas y fueron internadas en el hospital del Cerro. La Policía ahora intenta aclarar qué hay detrás de este ataque a balazos aunque todo apunta a un conflicto en el mundo criminal. Las víctimas mortales son una mujer de 35 años, que tenía cinco antecedentes penales; un joven de 29 años, con cuatro antecedentes; y otro joven de 23 años, que no tenía antecedentes.

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