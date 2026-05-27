El volantazo de un gigante: deja de fabricar una marca clásica en el país, tendrá menos modelos y apuesta por los híbridos

Stellantis invertirá 60.000 millones de euros en los próximos 5 años. El 60% se concentrará en Fiat, Jeep, Peugeot y Ram, con una fuerte apuesta a Estados Unidos

La decisión de no seguir fabricando autos de la marca Citroën en Argentina es parte de un proceso de conversión de los planes industriales de Stellantis a nivel mundial.

El viernes pasado se fabricó la última unidad del utilitario Berlingo en la planta bonaerense de Palomar, y aunque quedaron vehículos en el giro productivo que ocuparán parcialmente la línea de ensable durante junio, indefectiblemente se termina la historia de la marca francesa como fabricante en el país, 65 años después de su primer proyecto, el del Citroën 2CV.

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Los motivos de la decisión de Stellantis Argentina son la antigüedad de ese modelo, con 28 años en el mercado, y una inversión fuera de proporciones que requería fabricar la nueva generación de ese utilitario, que no se justifica para una escala industrial muy baja de un segmento que hoy ocupa en total el 2,5% del mercado argentino.

Los nuevos Citroën Berlingo y Peugeot Partner llegarán desde Europa, importados dentro del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, gracias al cual pagarán el 17,5% de arancel de importación en lugar del habitual 35%.

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El Citroën Berlingo, modelo de larga trayectoria, deja de fabricarse en Argentina después de casi 30 años, marcando el cese de producción de vehículos Citroën en el país y la llegada de una nueva generación en junio.

El ecosistema Stellantis en pleno cambio

La estrategia aplicada en Argentina no es otra cosa que una muestra del gran cambio que está viviendo el grupo industrial a nivel global.

Tras la intempestiva renuncia en diciembre de 2024 de su CEO, Carlos Tavares, empujado a esa decisión por los malos resultados financieros obtenidos, especialmente en el mercado norteamericano, su reemplazante, Antonio Filosa, tiene como misión devolver el equilibrio a las cuentas del holding con mayor cantidad de marcas del mundo, y redirigir el rumbo del mismo modo que lo están haciendo todas las automotrices históricas ante un nuevo escenario para la industria a nivel global.

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Este cambio tiene nombre y plazos. Se llama FaSTLAne 2030 y deberá cumplir sus metas para el año 2030 inclusive. Se presentó el jueves pasado en Auburn Hills, Michigan, aprovechando, como es usual para este tipo de planes estratégicos, el día de los inversores. FaSTLAne 2030 se traduce como una inversión de 60.000 millones de euros en cinco años con el objetivo de acelerar el crecimiento y optimizar la rentabilidad global de la compañía.

El plan se articula en seis pilares que van desde un nuevo enfoque en la relevancia de cada una de las 14 marcas del grupo, pasando por nuevas inversiones en plataformas y tecnologías globales, hasta el fortalecimiento de las regiones con mayor protagonismo en el plan global de la compañía.

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Antonio Filosa, CEO de Stellantis, presentó el nuevo plan quinquenal FaSTAne 2030 en Mighigan, Estados Unidos

Así, Jeep, Ram, Peugeot y Fiat serán las cuatro marcas globales con mayor potencial de escala y rentabilidad, y por lo tanto se llevarán el 70% de las inversiones destinadas a marcas y productos.

En cambio, las marcas regionales Chrysler, Dodge, Citroën, Opel y Alfa Romeo mantendrán su enfoque en los mercados específicos, mientras que DS y Lancia serán gestionadas por Citroën y Fiat, respectivamente, para evolucionar como sellos especializados. Además, la deportiva de lujo Maserati sumará dos nuevos modelos del segmento E. La compañía no hizo anuncios respecto a Abarth y Vauxhall, derivadas de Fiat y Opel.

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El objetivo de Stellantis es lanzar más de 60 vehículos nuevos y realizar 50 renovaciones importantes hasta 2030, abarcando todas las tecnologías de propulsión. Entre los lanzamientos previstos se encuentran 29 vehículos completamente eléctricos, 15 híbridos enchufables o de autonomía extendida, 24 híbridos eléctricos y 39 modelos con motor de combustión interna (ICE) o sistemas mild hybrid.

América del Norte representa el 60% de los 36.000 millones de euros destinados a inversión en marcas y productos, con la meta puesta en un crecimiento de ingresos del 25% gracias a la ampliación de la gama de vehículos. El restante 40% se distribuirá entre Europa, con una meta es un crecimiento del 15% en ingresos con el lanzamiento de vehículos eléctricos urbanos accesibles fabricados en Italia y la ofensiva del segmento C.

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El mercado de Sudamerica tendrá su foco puesto especialmente en expandirse como productor de pickups. Argentina tiene la fabricación de Fiat Titano y Ram Dakota

En nuestra región, Sudamérica, se buscará un crecimiento del 10% impulsando la actual oferta de pickups y expandiéndose más allá de Brasil y Argentina donde tienen sus principales mercados; en Oriente Medio y África con la localización de productos y la importación desde Asia, y en la región de Asia Pacífico apoyado en alianzas estratégicas y exportaciones.

Los otros 24.000 millones de euros restantes se invertirán en plataformas, sistemas de propulsión y tecnologías globales, para lo cual la modularidad será clave, ya que la mitad de la producción anual se apoyará en tres plataformas globales, incluida la nueva arquitectura STLA One.

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La estrategia incluye el desarrollo de sistemas a partir del uso de inteligencia artificial en todos los niveles, por medio de STLA Brain (arquitectura de software y computación), STLA SmartCockpit (nueva interfaz de usuario vehicular) y STLA AutoDrive (sistema de conducción autónoma escalable). Todos estos sistemas estarán disponibles ya en 2027, y la compañía anunció que para 2030, el 35% de los vehículos del grupo integrarán al menos una de estas tecnologías.

Alianzas industriales

El tercer pilar del plan involucra la creación y expansión de asociaciones estratégicas con actores relevantes en distintas regiones y segmentos. Una de ellas es la asociación que ya existe con Leapmotor, de la que Stellantis es dueña del 51% y tiene los derechos comerciales e industriales fuera de China, que entrará en otra etapa con instalación de fábricas fuera de su país de origen buscando localización regional, por ejemplo, con una planta en España. La otra será en Brasil.

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Stellantis fortalecerá sus alianzas con otras marcas para ser más eficientes en costos. Leapmotor producirá plataformas para Peugeot y Jeep.

También se anunció la cooperación con Dongfeng para ampliar la producción de modelos Peugeot y Jeep para el mercado chino y otros mercados, y la creación de una joint venture europea para producir también en el mercado común continental.

Además, la alianza con Tata refuerza la competitividad en Asia Pacífico, Oriente Medio, África y Sudamérica, y una similar con Jaguar Land Rover explorará desarrollo de productos para Estados Unidos.

Parte de este redireccionamiento del rumbo de Stellantis radica en una apertura respecto a los sistemas de propulsión de su oferta con una propuesta multienergía compuesta de nuevos híbridos, nuevos vehículos eléctricos y nuevos motores de combustión interna de alta eficiencia. La tecnología “made for humans” será el eje del plan FaSTLAne 2030. La compañía lo definió claramente al sintetizar el concepto en un principio simple: “la tecnología solo importa si mejora la vida cotidiana de los clientes reales. Nada de tecnología sin un propósito”.

En el plano industrial, FaSTLAne 2030 prevé un aumento en la utilización de la capacidad actual, llevándola del 60% al 80% en Europa y Estados Unidos para 2030. El plan incluye la reducción de capacidad en Europa en más de 800.000 unidades debido a la reutilización de plantas industriales como la de Poissy en Francia, pero la expansión de la producción en Estados Unidos y la localización de productos en Oriente Medio y África.

El quinto pilar está orientado a mejorar la eficiencia de producción, reduciendo los ciclos de desarrollo de vehículos de los actuales 40 meses a casi la mitad, 24 meses. El programa Value Creation Program (VCP) buscará reducir 6.000 millones de euros en costos anuales para 2028, tomando como base los valores de referencia de 2025.