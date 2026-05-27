Federico Valverde habló por primera vez de la pelea con Tchouaméni que sacudió al vestuario del Real Madrid

Valverde habló de su pelea con su compañero en Real Madrid

El mediocampista de Real Madrid, Federico Valverde, habló por primera vez en público sobre la pelea física que mantuvo con su compañero de equipo Aurélien Tchouaméni en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. En declaraciones brindadas a los medios locales tras su llegada a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección nacional, el mediocampista charrúa respondió ante la consulta de lo que dejó el cruce que sacudió al vestuario de la Casa Blanca en la previa del fin de la temporada.

“Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar”, afirmó Valverde, ante los medios congregados en el aeropuerto. El futbolista resaltó la importancia de las experiencias difíciles y expresó su convicción de que este episodio contribuirá a su desarrollo como líder. “Confío en que esta experiencia me ayudará a ser un mejor capitán en los próximos años”, agregó.

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La pelea entre Valverde y Tchouaméni se desató durante una práctica del primer equipo en Valdebebas, en el tramo final de una temporada sin títulos para el club. Según lo reconstruido a partir de las crónicas de diferentes medios como Marca, AS y el Chiringuito TV, una fuerte entrada del uruguayo en un ejercicio de fútbol reducido encendió los ánimos. Tras intercambiar insultos, los futbolistas fueron separados por sus compañeros. Sin embargo, el conflicto resurgió más tarde en los vestuarios.

Según reveló el periodista Mario Cortegana, del medio The Athletic, el incidente entre los dos futbolistas no fue un hecho aislado, sino la culminación de una serie de roces persistentes. “Al que le pegaron fue a él. Me parece sorprendente y significativo del año que lleva Valverde. Una que me contaron es que Valverde cuando le ponen en el mismo equipo le dice a Tchouaméni: ‘Tienes suerte de que nos haya tocado juntos’. Es una constante durante todos los entrenamientos que acaban desembocando en eso”, relató el cronista sobre la tensión entre ambos.

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Valverde acusó a Tchouaméni de haber filtrado la disputa a la prensa y la discusión subió de tono. Hubo manotazos y una bofetada antes de que el uruguayo, al perder el equilibrio, golpeara su cabeza contra el borde de una mesa, según detalló la prensa que sigue al conjunto madridista.

Valverde y Tchouameni fueron sancionados económicamente por el club (AP)

Los reportes indicaron que el mediocampista fue trasladado de urgencia al Hospital Sanitas, donde se le prescribió reposo absoluto de diez a catorce días. Esta lesión le impidió disputar el clásico ante Barcelona y el cierre de la temporada española. El club decidió imponer una sanción económica de 500.000 euros tanto a Valverde como a Tchouaméni, aunque no aplicó un castigo deportivo para no afectar al plantel. Tras la resolución interna, ambos jugadores comparecieron ante las autoridades de Real Madrid, mostraron arrepentimiento y ofrecieron disculpas públicas al equipo y a la afición.

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Luego del primer comentario sobre lo sucedido con el volante que jugará la Copa del Mundo para la selección de Francia, Valverde prefirió no ahondar en las causas del conflicto ni en el estado actual de su relación con el futbolista francés. Pajarito se sumó a la concentración de la selección uruguaya en Montevideo. Allí fue consultado por su estado físico y mental luego de la pelea y la sanción. El futbolista enfatizó su disposición para asumir responsabilidades dentro y fuera del campo y sobre la posibilidad de levantar la Copa del Mundo.

“Siempre estoy ilusionado con levantar el trofeo. Es lo que más quiere uno, lo que siempre soñó de chiquito: jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo”, afirmó Valverde, aunque pidió cautela y abogó por ir “paso a paso”.

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El jugador madridista, que asume los galones como uno de los capitanes del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, reconoció sentirse “un referente” dentro del vestuario y subrayó la importancia de mantener la unión del grupo y aseguró que el plantel buscará igualar la histórica actuación de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay llegó hasta las semifinales y quedó cuarto.

“Nosotros crecimos con esa imagen y nos encantaría poder igualarlo, que el Uruguay se sienta orgulloso”, apuntó, destacando la “presión linda” que representa defender la camiseta nacional.

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Uruguay hará su presentación en el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el próximo 15 de junio, donde se enfrentará a Arabia Saudita. Posteriormente se medirá ante Cabo Verde el domingo 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante España el viernes 26 de junio en Guadalajara.

Valverde será una pieza clave de la selección de Uruguay en el Mundial 2026 (John Walton/PA via AP)