Economía

Calendario de pagos de ANSES para jubilados de junio 2026: todas las fechas de cobro

El organismo previsional tiene un cronograma de pagos previsto para el próximo mes según la terminación del DNI de cada beneficiario

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Los jubilados tendrán un aumento en junio, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya tiene definido el calendario de pagos de haberes de junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. En todos los casos, la fecha de cobro se organiza por la terminación del DNI.

Aunque falta la confirmación oficial, la Resolución 349/2025 de noviembre pasado dispuso el calendario que regirá durante todo 2026. El esquema de pagos también considera los feriados nacionales y días no laborables, por lo que algunas fechas pueden extenderse o trasladarse para garantizar el acceso a los haberes sin inconvenientes.

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Vale mencionar que los jubilados tendrán un aumento en junio, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se ubicó en 2,58%, dado que la fórmula de movilidad ajusta por inflación con dos meses de rezago. El mes incluye además el pago del medio aguinaldo.

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El esquema de pagos también considera los feriados nacionales y días no laborables. NA

Calendario de pagos de Anses en junio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

A cuánto llegará el haber mínimo en junio

El haber mínimo de los jubilados de la Anses será de $403.318 brutos en junio, luego de aplicarse el incremento de 2,58% correspondiente a la inflación de abril.

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Tras el descuento del aporte destinado al financiamiento del PAMI, el monto neto queda en $391.218. En algunos casos, además, pueden aplicarse deducciones adicionales, como cuotas vinculadas a moratorias previsionales por aportes no realizados en su momento.

A quienes perciben la jubilación mínima se les suma un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024 y otorgado mensualmente.

Con este adicional, el ingreso mínimo total alcanza los $473.318 brutos y los $461.218 netos.

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El haber mínimo de los jubilados de la Anses será de $403.318 brutos en junio

Por su parte, el haber máximo ascenderá a $2.713.948 brutos en junio, luego de la actualización aplicada en función de la inflación. Una vez aplicado el descuento correspondiente al aporte al PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $322.654. Se le debe sumar el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso de junio a $392.654.

En junio se abonará también el medio aguinaldo. Este adicional equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre y, en el caso de jubilados y pensionados, se toma como referencia el haber previsional.

Así, por ejemplo, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán en junio un total bruto de $674.977 entre el haber mensual, el bono extraordinario y el aguinaldo.

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