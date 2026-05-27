América Latina

Las ventas del comercio cayeron en Uruguay: empresarios apuntan al turismo, el empleo y la desaceleración global

La Cámara de Comercio registró una caída en las ventas en el primer trimestre del año del 1,1%, algo que no sucedía desde 2023. El sector venía registrando una desaceleración de la actividad

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Registro general este sábado, 3 de febrero, de una playa colmada de bañistas, en Punta del Este (Uruguay). EFE/Gianni Schiaffarino
Una temporada turística poco auspiciosa incidió en la baja del comercio en Uruguay (EFE/Gianni Schiaffarino)

La actividad del sector comercial en Uruguay venía desacelerándose en forma sistemática desde el cuarto trimestre de 2024. El el inicio de 2026 esa tendencia se transformó en una caída del 1,1% de las ventas, según el habitual informe de la Cámara de Comercio y Servicios del país. Se trató de la primera caída interanual desde el cuarto trimestre de 2023.

Solo cuatro de los 15 rubros relevados registraron aumentos de sus ventas reales en el primer tramo del año.

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¿Qué fue lo que pasó en este período? Ana Laura Fernández, asesora económica de la gremial empresarial, comentó a Canal 12 que esta caída está explicada por tres factores, principalmente: la temporada de verano poco auspiciosa, un contexto global de poco dinamismo y un “freno” que se ha registrado en el mercado laboral uruguayo.

“En el primer trimestre del año, un dato de relevancia es el comportamiento de la temporada turística, que fue mucho menos auspiciosa de lo que uno pensaba. Claramente no cumplió con las expectativas que los diferentes agentes tenían previamente a lo que era fines del 2025. Nosotros con los datos de este primer trimestre del Ministerio de Turismo ya cerrados tenemos una caída del número de visitantes que llega al 14%”, explicó Fernández. La asesora agregó que también hubo una caída en el nivel del consumo y del gasto.

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Comercios del litoral uruguayo sufren un impacto mayor (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Comercios del litoral uruguayo sufren un impacto mayor (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Este fenómeno fue informado por Infobae en marzo, cuando se conocieron las cifras oficiales. Entre enero y marzo de 2026 ingresaron a Uruguay 1.181.795 turistas, una cifra un 14% inferior a la del mismo período del año anterior. Estos visitantes dejaron en el país divisas por USD 843 millones, un valor que también disminuyó (un 5%, en este caso).

“La temporada turística no fue un impulso para el sector, al contrario”, concluyó Fernández.

Además, en el análisis de la cámara se suma el “contexto global de la economía desafiante”. “Nuestra economía cerró el año con un crecimiento bajo, con una situación de cuasi estancamiento. También las expectativas en estos sucesivos meses se han ido ajustando a la baja. Entonces también allí la macroeconomía y el comportamiento a nivel agregado de la actividad económica tampoco son buenas noticias para el sector”, complementó.

Punta Ballena, Uruguay
La temporada de verano en Uruguay no fue la esperada

“Tenemos otros factores, como el comportamiento del mercado de trabajo, que si bien no está en una fase de contracción, sí tiene un freno de recuperación o de creación de puestos de trabajo”, sumó la especialista.

Si bien el sector comercio y servicios registraba una desaceleración desde finales de 2024, ahora la caída es generalizada. Esto se refleja, por ejemplo, en el tamaño de las empresas.

Se interrumpió así “la tendencia de crecimiento que diferenciaba el desempeño de las empresas grandes y medianas respecto a las pequeñas y micro, en períodos previos. Esto se reflejó también en una caída de los respectivos índices de difusión; en el caso de las empresas grandes, este indicador cayó más de 40 puntos porcentuales. No obstante, la magnitud del retroceso fue dispar: mientras las micro continúan registrando la caída más pronunciada (-10,4%), las grandes también retrocedieron, aunque en un nivel significativamente más moderado (-0,2%)”, dice el informe difundido por los empresarios.

Julio Lestido
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, Julio Lestido (Cámara de Comercio)

En cuanto a las zonas del Uruguay, la caída también fue generalizada aunque la región del Litoral exhibió el retroceso más pronunciado (-5,7%). Allí están los departamentos limítrofes con Argentina. Le siguen el noreste (-4,3%), mientras que Montevideo, si bien no escapó a la tendencia negativa, mostró la caída más moderada del período (-0,8%).

La Cámara de Comercio realiza el informe a partir de las respuestas de 320 empresas, que

emplean a unos 14.287 trabajadores en 752 locales de todo el país.

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