En búsqueda de dólares: ¿Qué pretende hacer Caputo este año y cómo sería el puente hasta volver al mercado internacional?

El ministro de Economía, Luis Caputo, negocia garantías por USD 3.000 millones para este año.

El próximo 9 de julio, el Gobierno tiene que enfrentar un duro vencimiento en moneda extranjera: hay que pagar USD 4.200 millones. Y si bien, el ministro de Economía, Luis Caputo, había dado detalles generales de cómo se afrontaría el compromiso, en el staff report del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se reveló que para este año se concretarán garantías con instituciones internacionales por USD 3.000 millones, que luego aumentarán a USD 4.000 millones y se complementarán con colocaciones de bonos en dólares en el mercado local por hasta USD 5.000 millones como un puente para lograr salir al mercado internacional.

El diseño del financiamiento externo argentino para los próximos meses combina la obtención de nuevas garantías multilaterales, la emisión de bonos en divisas y la venta de activos por parte del Estado, con el objetivo de cubrir vencimientos inmediatos y preparar el terreno para recuperar el acceso a los mercados internacionales.

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La semana pasada fue el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien detalló la arquitectura de garantías internacionales que respalda la estrategia oficial. Según explicó, la Argentina va a emitir préstamos con garantías del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) y, potencialmente, la Corporación Andina de Fomento (CAF). Daza precisó que,-hasta el momento- MIGA y el Banco Mundial otorgarán una garantía equivalente a USD 2.000 millones.

“Originalmente, nosotros habíamos pedido la garantía al BID, que tiene cierta limitación en los recursos, y por decisión de ellos decidieron subirse a esto con MIGA. Ellos tenían una restricción de solo dar una garantía a países que tuvieran una calificación de B- o más. Nunca en la historia dio garantías a países cuya calificación, de las tres agencias, fuera C. Por primera vez, por iniciativa de ellos, deciden romper con la historia”, subrayó el viceministro. La inclusión de estos respaldos responde a la necesidad de reforzar el acceso a recursos frescos en un contexto de restricciones persistentes para el financiamiento internacional tradicional.

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Pero los USD 2.000 millones de los que habló Daza serían una cifra inicial. El staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó definiciones detalladas sobre el financiamiento previsto en el nuevo acuerdo. Allí se especificó que la financiación oficial externa bruta, excluyendo al FMI, alcanzará USD 3.000 millones en 2026, con una financiación neta prácticamente nula antes del pago de intereses. El informe proyectó que la financiación neta oficial anual promediará cerca del 0,3% del Producto Interno Bruto (PBI) durante el período de previsión. Además, los reembolsos proyectados al Club de París reflejan la extensión de pagos hasta 2028, en línea con los objetivos de acumulación de reservas y sostenibilidad de la deuda.

Ampliación de garantías

Sobre la financiación privada en divisas, el FMI indicó que el servicio de la deuda con acreedores privados extranjeros seguirá el calendario de reestructuración de 2020. Durante el período de pronóstico, se estima que la Argentina emitirá bonos soberanos en dólares, tanto bajo legislación nacional como extranjera, para cubrir pagos de capital inmediatos, incluidos los compromisos con el propio FMI, el Banco Central y los denominados Bopreales. El staff report aclaró que estas emisiones no generarán un aumento de la deuda externa, ya que el superávit fiscal se utilizará para el pago de intereses en divisas.

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A su vez, el FMI aseguró que las emisiones de bonos bajo legislación nacional llegarán a USD 5.000 millones en 2026, reflejadas en los Bonar previstos para 2027 y 2028. Esta semana, podría tratarse de la última colocación del Bonar 2027, dependiendo de cuál sea el monto del llamado, ya que a la Secretaría de Finanzas apenas le quedan USD 303 millones para alcanzar el límite de los USD 2.000 millones.

Por otro lado, los préstamos comerciales respaldados por organismos multilaterales sumarían USD 4.000 millones y funcionarían como un puente temporal hasta que la Argentina logre acceder nuevamente a los mercados internacionales de capitales.

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Para el FMI, el objetivo final tiene que ser salir al mercado internacional y llevar a cabo emisiones por USD 11.000 millones entre 2027 y 2031.

Lo que expone una tensión con el discurso oficial. En reiteradas oportunidades el ministro de Economía aseguró que Argentina tiene que cortar la dependencia con Wall Street y debe desarrollar el mercado de capitales local luego de los años de destrucción del kirchnerismo. Pero para el FMI el objetivo final de todas las maniobras financieras que se hagan debe ser salir al mercado internacional.

Así, en un escenario en donde Argentina logra volver a salir al mercado internacional, el FMI proyecta que desde 2027 y hasta 2031, el volumen de emisiones de bonos en divisas bajo legislación extranjera crecerá rápidamente hasta USD 11.000 millones anuales, en función de los altos pagos de capital previstos en esos años.

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El documento del FMI también señaló que los diferenciales soberanos tenderán a reducirse gradualmente, desde cerca de 500 puntos básicos en 2026 hasta 350 puntos básicos a mediano plazo. En sus proyecciones, el FMI no contempló recompras de deuda financiadas con capital extranjero y estimó que la exposición de la Argentina ante el organismo disminuirá progresivamente en ese horizonte.

En cuanto a la venta de activos del estado, se pretenden conseguir USD 2.000 millones. Aunque, según comentaron fuentes del Ministerio de Economía a Infobae anteriormente, este ingreso se espera en mayor medida para el segundo semestre de 2026.

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La estrategia oficial se apoya en la articulación de nuevas garantías y la extensión de plazos para el pago de compromisos con acreedores oficiales, en un escenario en el que las restricciones de acceso a los mercados internacionales persisten. La participación de los organismos multilaterales y el uso de herramientas como los bonos en dólares bajo legislación local configuran el esquema de financiamiento para afrontar los vencimientos más inmediatos y acompañar la transición hasta el regreso pleno a los mercados internacionales.