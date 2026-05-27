Los pasaportes de Panamá se actualizan pero conservarán su diseño y vigencia

La Autoridad de Pasaportes de Panamá moderniza su sistema con la incorporación de un nuevo chip electrónico. (Cortesía: Autoridad de Pasaporte)

La Autoridad de Pasaportes de Panamá fue autorizada para comprar nuevos chips para sus libretas de pasaporte y modernizar su sistema de emisión entre octubre y noviembre, una actualización que busca mantener la seguridad del documento, asegurar su disponibilidad continua y adecuarlo a las exigencias internacionales, según explicó la directora general Sonia Luzcando y según la Resolución de Gabinete N.46-26.

La contratación aprobada contempla la adquisición de un millón de libretas de pasaporte electrónico, la actualización del módulo para chips de última generación y el soporte y mantenimiento evolutivo del Sistema de Emisión de Pasaportes, de acuerdo con la resolución oficial. El contrato tendrá una vigencia de cinco años contados desde la orden de proceder, según el mismo documento.

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Luzcando informó que el proyecto fue anualizado y comenzó con una inversión de USD 5,6 millones para incorporar el nuevo chip disponible en el mercado y actualizar toda la plataforma tecnológica de la institución. La funcionaria señaló que el hardware y el software de la entidad tienen 13 años y deben adaptarse a las actualizaciones que exige el mercado.

El sistema actual debe adaptarse para leer el chip vigente y el nuevo

Los pasaportes que ya están en circulación mantendrán su vigencia y no deberán renovarse de inmediato, dijo Luzcando ante la prensa. La directora de la APAP precisó que la institución hará adecuaciones para que el sistema pueda leer tanto los chips actuales como los nuevos en los puertos migratorios internacionales.

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La actualización de pasaportes panameños busca reforzar la seguridad y el cumplimiento de estándares internacionales. (Cortesía: Autoridad de Pasaportes)

La funcionaria también afirmó que el costo del pasaporte no cambiará con esta actualización y que el diseño se mantendrá. Añadió que una modificación del diseño podría evaluarse dentro de aproximadamente dos años, pero que por ahora se conservan el precio, la estructura del documento y las medidas de seguridad.

Según Luzcando, el nuevo chip reforzará la criptografía y la biometría ya incorporadas al pasaporte panameño. La directora sostuvo que el documento de viaje de Panamá ocupa el puesto 26 entre 196 países y que permite a los ciudadanos panameños viajar a 148 países sin visa.

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La contratación excepcional quedó en manos de Servicios IAFIS de Panamá

La Resolución de Gabinete N.46-26 aprobó la contratación por procedimiento excepcional entre la Autoridad de Pasaportes de Panamá y Servicios IAFIS de Panamá, S.A. para suministrar las nuevas libretas y actualizar la infraestructura técnica asociada al documento electrónico. Según el texto oficial, la medida se sustenta en la necesidad de mantener pasaportes modernos, seguros y disponibles de forma permanente.

La contratación aprobada incluye la compra de un millón de libretas de pasaporte electrónico para los próximos cinco años. (Cortesía: Autoridad de Pasaporte)

El antecedente técnico del contrato se remonta a 2011, cuando Panamá adoptó un sistema de pasaportes fabricado por Idemia Identity & Security France SAS, actualmente In Smart Identity France, para emitir pasaportes electrónicos con página de datos en policarbonato y personalización mediante grabado láser, de acuerdo con la resolución. El mismo documento indica que Servicios IAFIS de Panamá forma parte del Grupo IAFIS, distribuidor exclusivo y agente oficial de mantenimiento de In Smart Identity France, S.A.S. en América Latina.

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La respuesta central sobre qué ocurrirá con el pasaporte panameño es esta: habrá un nuevo chip y una modernización integral del sistema, pero los documentos vigentes seguirán siendo válidos y el precio no aumentará, según Sonia Luzcando. El objetivo principal del contrato es garantizar la continuidad operacional de los servicios que recibe la población, de acuerdo con la Resolución de Gabinete N.46-26.