Benjamín Rojas le confesó a Mario Pergolini un gran fracaso en televisión: “Después de esta nota no laburo más”

Compitió con Hannah Montana y terminó doblándose a sí mismo: la anécdota de Benjamín Rojas en Disney

La experiencia de Benjamín Rojas con la televisión internacional dejó una huella inesperada. Durante su paso por el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, el actor compartió una serie de anécdotas poco conocidas, entre las que destacó su vínculo indirecto con Miley Cyrus y la emblemática serie de Disney, Hannah Montana.

La conversación se tornó memorable cuando Pergolini, sorprendido, abordó los distintos papeles que Rojas debió asumir a lo largo de su carrera. “Te tocó ser guitarrista y no eras guitarrista, te tocó ser mago y no eras mago. Yo no soy nada, ¿a quién invité? Pero aprendiste un montón, porque también aprendiste inglés, te fuiste a estudiar inglés para una película”, le dijo el conductor, destacando la versatilidad del actor.

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Rojas, fiel a su humor, respondió entre risas: “Sí señor, con Cris (Morena) hicimos una serie en inglés. Pero no anduvo bien", admitió, y se permitió una humorada: “Después de esta nota no laburo más”.

El actor argentino recordó la serie que grabó en inglés, cómo fue eclipsada por el éxito de Miley Cyrus y su desopilante experiencia durante la entrevista

El actor profundizó en aquella etapa de su carrera que lo llevó a Estados Unidos, relatando con naturalidad cómo enfrentó el desafío del idioma. “Un fracaso. Es como una terapia, perdón. Hice una serie en inglés y me mandaron a Estados Unidos. Y aprendí mucho la fonética. Salió en Disney, pero no le fue bien porque en Disney salió al mismo tiempo una serie que se llamó Hannah Montana, con Miley Cyrus, que todos saben”, explicó, dejando claro que la competencia con el fenómeno protagonizado por Cyrus fue determinante para el destino de su propio proyecto.

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El relato de Rojas permite comprender las dificultades que atraviesan los actores argentinos al insertarse en grandes cadenas internacionales. En su caso, la coincidencia temporal con el estreno de Hannah Montana jugó un papel central en el resultado de su serie, que terminó siendo eclipsada por el éxito de la producción norteamericana.

Lali Espósito, Benjamin Amadeo, Benjamín Rojas, Peter Lanzani, actores que vibraron las producciones de Cris Morena

Durante la entrevista, Rojas confesó que, a pesar de sus esfuerzos por dominar el inglés, la recepción no fue la esperada. “No salió bien la serie y dijeron, ‘la doblamos al español porque tu inglés todavía no da’. La doblé yo al español. Y la gente me decía ‘che, qué bueno. Está bien la serie. ¿Quién te dobla?’ Y era yo…”, concluyó, provocando la risa del conductor y del público.

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Rojas reconoció que su incursión en el mercado estadounidense no fue sencilla. El aprendizaje intensivo de la fonética y la adaptación a los estándares de Disney resultaron insuficientes ante la potencia de un lanzamiento como el de Hannah Montana. Así, la serie argentina no logró captar la atención que se esperaba, quedando a la sombra del fenómeno juvenil protagonizado por Miley Cyrus.

El actor relató que su paso por la televisión internacional se vivió casi como una sesión de terapia, marcando un antes y un después en su carrera. A pesar de las dificultades, encontró motivos para reírse de sí mismo y de las situaciones insólitas que le tocó atravesar. El relato, cargado de autocrítica y humor, deja al descubierto la capacidad de Rojas para reírse de sí mismo y para capitalizar cada experiencia, incluso aquellas que no resultan como se esperaba.

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El desafío de aprender inglés para una serie de Disney marcó un antes y un después en la carrera de Benjamín Rojas

La charla con Mario Pergolini permitió, además, repasar otros momentos de la carrera del actor, en los que tuvo que asumir roles inesperados y aprender nuevas habilidades sobre la marcha. La versatilidad y la disposición para enfrentar desafíos parecen ser parte central del recorrido de Benjamín Rojas, quien, lejos de desanimarse, opta por compartir sus historias con honestidad y simpatía.

En definitiva, el paso de Rojas por la pantalla internacional, marcado por su peculiar cruce con el fenómeno de Miley Cyrus, se convierte en una anécdota reveladora sobre los avatares de la profesión y la importancia de saber reírse de los tropiezos.

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