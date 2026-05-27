El arte guatemalteco conquista la Berlin Design Week con la muestra “Guatemala diseña con las manos”

Exhiben 15.000 marcas y el arte textil guatemalteco en la Berlin Design Week: muestran diseño de autor (Foto archivo, cortesía INGUAT)

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) informó este martes que Guatemala presentará la muestra “Guatemala diseña con las manos” en Alemania durante la Berlin Design Week, del 28 al 31 de mayo.

La participación llevará a Alemania una exhibición que reúne arte textil y diseño de autor para mostrar el trabajo de diseñadores y artesanos guatemaltecos, según el Inguat. La muestra se enmarca en una semana de actividades del sector creativo que, de acuerdo con el organismo, convoca a más de 15.000 marcas, arquitectos y referentes de Europa y otras regiones.

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La presentación forma parte de la agenda internacional del instituto para promover la oferta turística y cultural del país, según el comunicado oficial difundido este martes.

¿Qué incluye la muestra “Guatemala diseña con las manos”?

El portal oficial del evento indicó que la exposición reúne objetos y procesos de creadores que trabajan “en la intersección del trabajo artesanal y una visión contemporánea del diseño y la creación”. De acuerdo con esa descripción, la muestra incorpora prácticas que abarcan artesanía, diseño y arte, además de gastronomía y joyería.

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Diseñadores y artesanos desafían límites en un escenario internacional. La promoción de destinos icónicos y el rescate de técnicas milenarias prometen sorpresas para visitantes y expertos en diseño (Foto archivo, cortesía INGUAT)

En el texto de invitación publicado en el sitio oficial de la Berlin Design Week, Guatemala aparece como “un destino que combina cultura, historia y contemporáneo” y como cuna de la civilización maya. Ese mismo material menciona como destinos turísticos a Antigua Guatemala, el lago Atitlán y el Parque Nacional Tikal.

Guatemala también se presentó en la edición de la Berlin Design Week de 2025, que tuvo lugar del 15 al 18 de mayo. Tres tejedoras mayas y tres diseñadores guatemaltecos participaron en el evento.

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Además, el portal del evento informa que dentro de las ponencias destacadas se encuentra “Tejiendo el futuro”, una presentación que incluye el segmento “Guatemala diseña con las manos”, donde se analizará cómo el patrimonio textil maya vivo se transforma en diseño contemporáneo y por qué el conocimiento ancestral no es una cosa del pasado, sino la materia prima actual. Esta sección cuenta con la participación de Luján Cambariere.

Guatemala deslumbrando en diseño por Europa este 2026

E abril, el INGUAT anunció la presencia de Guatemala en Milan Design Week, donde del 20 al 26 de abril diversas lideresas y maestras tejedoras exhibieron su trabajo en Le Cavallerizze. El objetivo institucional fue integrar la identidad y saber ancestral guatemalteco en el diálogo global del diseño, según confirmó el instituto.

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La muestra internacional expone piezas artesanales, diseño, gastronomía y joyería para promover la diversidad cultural del país en Berlín (Foto archivo, cortesía INGUAT)

“La participación de asociaciones y lideresas, maestras tejedoras en Milan Design Week, es una apuesta por reconocer el tejido guatemalteco como una expresión viva de conocimiento, innovación y arte. En Milán, su trabajo no solo se exhibe, sino que se posiciona como una obra intelectual que refleja la profundidad de saberes ancestrales y su vigencia en la economía creativa global. Es un paso firme hacia nuevas oportunidades y el reconocimiento justo de su autoría”, destacó la institución gubernamental a través de sus redes sociales.

Según Prensa Latina, Para este año Guatemala participa de al menos 20 ferias de turismo internacional este 2026. Este año el país dio inicio con la promoción del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036, con el cual consolidar el incremento, mejorar la experiencia del visitante y garantizar que los beneficios lleguen a más personas.

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