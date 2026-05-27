Platense se enfrentará a Corinthians con la clasificación a octavos de la Libertadores en juego: hora, TV y formaciones

Platense tiene una cita con su historia en el Neo Química Arena de San Pablo: la visita a Corinthians por la fecha 6 del Grupo E de la Copa Libertadores 2026 definirá si el club de Vicente López avanzará a los octavos de final del torneo continental. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera y televisará Fox Sports, Disney+ Premium desde las 21:30. El Calamar llega a este cierre de fase de grupos con 7 puntos y con la posibilidad de sellar su pasaje a la siguiente ronda con una victoria. Ante un rival que ya tiene el primer lugar asegurado, el equipo dirigido por Walter Zunino sabe que el triunfo en territorio brasileño lo llevaría a 10 unidades y le garantizaría el segundo puesto del grupo. Un empate o una derrota, en cambio, lo dejarían a expensas de lo que ocurra en el otro partido de la zona, donde Independiente Santa Fe (5 puntos) visitará a Peñarol (3 puntos) en Montevideo. El camino de Platense en esta edición del torneo tuvo altibajos. En las últimas cuatro fechas, el conjunto argentino registró 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles a favor y 7 en contra. Su última presentación fue una caída ante Santa Fe por 2 a 1, resultado que lo obligó a llegar a la última jornada sin margen de error. Corinthians, por su parte, ya no tiene nada que definir en términos de clasificación. El Timão cerró su lugar en octavos con una fecha de anticipación y lidera el Grupo E con 11 puntos, producto de 3 victorias y 2 empates. En su última salida, igualó 1-1 ante Peñarol en el estadio Campeón del Siglo. Una victoria este miércoles lo dejaría con 14 unidades al cierre de la fase. El historial reciente entre ambos en esta edición de la Copa juega en contra del visitante: el 9 de abril, en el partido de ida del grupo, Corinthians se impuso 2 a 0 en Vicente López. Esa derrota obliga a Platense a revertir la historia si quiere seguir adelante. Para Platense, el escenario contempla incluso una salida honrosa en caso de no clasificar: al quedar tercero del grupo, el club accedería a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentaría a uno de los segundos de ese torneo. Probables formaciones: Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele (Allan), André, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis y Yuri Alberto. DT: Fernando Diniz. Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Agustín Lagos; Maximiliano Amarfil, Pablo Ferreira, Guido Mainero, Nicolás Retamar o Iván Gómez; Franco Zapiola y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino. Estadio: Neo Química Arena, de San Pablo. Hora: 21:30. Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). TV: Fox Sports, Disney+ Premium. Posiciones de los grupos de la Libertadores: