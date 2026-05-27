Economía

Aceiteros lanzó un paro en todas las plantas del país en medio de su puja salarial: la respuesta de las cerealeras

El gremio definió una medida de fuerza por tiempo indeterminado, luego de no llegar a un acuerdo salarial con las cámaras empresarias

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Industria aceitera
La industria aceitera está logrando molturar el volumen de girasol más abultado desde el año 2000, y podría ir por más en 2026 (CIARA)

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) definieron este miércoles realizar un paro por tiempo indeterminado en todo el país ante el fracaso de las negociaciones paritarias. El sector empresarial asegura que el pedido del gremio es “desorbitante” y que el conflicto ya no es salarial sino que político.

SOEA calificó de “vergonzoso” el ofrecimiento de las cámaras empresarias de un 0% de aumento para mayo y luego un esquema de ajustes por inflación a partir de junio. “Ante esta provocadora oferta, y luego del debate correspondiente, se aprobó por unanimidad iniciar una medida de fuerza a partir de este momento, hasta tanto el grupo de empresas se siente en una mesa de negociación con una voluntad real de consensuar un aumento salarial acorde a las necesidades y al esfuerzo diario de cada compañero aceitero”, anunciaron.

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Argumentaron que las patronales obtuvieron una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares con la reducción de los derechos de exportación y precisaron: “En la actividad aceitera los salarios representan apenas un 3,3% de las exportaciones del sector”.

SOEA calificó de “vergonzoso” el ofrecimiento de las cámaras empresarias de un 0% de aumento para mayo y luego un esquema de ajustes por inflación a partir de junio
SOEA calificó de “vergonzoso” el ofrecimiento de las cámaras empresarias de un 0% de aumento para mayo y luego un esquema de ajustes por inflación a partir de junio

“Para garantizar ese salario, y según las mismas estadísticas del Indec, se necesitan 2.802.754 pesos y eso es lo que reclamamos. Su negativa a otorgar aumentos demuestra su mala fe y sin lugar a dudas es una provocación a los sindicatos aceiteros y a los trabajadores”, agregaron los gremios.

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En este contexto, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) instaron a ver los datos de la situación del sector.

Precisaron que el salario promedio del empleo privado registrado ronda los $1,4 millones, mientras que la categoría inicial aceitera parte de $2,34 millones. Esto implica una diferencia del 67% por encima del promedio privado formal.

En las categorías superiores, la diferencia llega hasta el 117%, y el salario promedio ponderado del sector aceitero alcanza los $4,9 millones en mayo.

Detallaron que la evolución salarial también muestra una diferencia significativa frente a otros indicadores: desde noviembre de 2023, ⁠el salario aceitero aumentó 361%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 299%, ⁠el dólar, 304%; y ⁠la soja en pesos, 179%

Al mismo tiempo, CIARA- CEC señaló que la molienda acumulada de soja en el primer trimestre del año fue 9% menor que en el mismo período de 2025.

CIARA- CEC señaló que la molienda acumulada de soja en el primer trimestre del año fue 9% menor que en el mismo período de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
CIARA- CEC señaló que la molienda acumulada de soja en el primer trimestre del año fue 9% menor que en el mismo período de 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

La entidad recordó que desde enero, el salario aceitero ya aumentó 13,5%, por encima de la inflación acumulada de 12,3%, y que se otorgó un anticipo promedio de $600.000 por trabajador.

“El nuevo pedido salarial del 20% equivaldría a proyectar una inflación anual del 34,6%, mientras que la soja en pesos cayó 9% entre enero y mayo”, enfatizó CIARA-CEC.

Calcularon que cada día de paro significa menos salarios para los trabajadores, con una pérdida estimada de $160.000 por día.

Subrayaron además que el paro implica menos ventas de productores, menos viajes de camiones, menos exportaciones, menor ingreso de divisas y menor actividad en toda la cadena agroindustrial.

“Por eso, este conflicto ya no es salarial: es político, contra la política económica, y termina afectando a una actividad estratégica para el país. La propuesta es clara: actualizar los salarios sobre la base del Índice de Precios al Consumidor que publica todos los meses el INDEC. Es decir, que ningún salario real pierda contra la inflación”, manifestó la entidad.

“La Argentina necesita trabajo formal, industria trabajando y reglas que permitan sostener producción, exportaciones y empleo. Paralizar una actividad estratégica no fortalece al país: lo debilita”, agregó.

Semanas atrás, el sector ya había atravesado momentos de tensión ante la paralización de las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea.

Las medidas de fuerza habían sido llevadas adelante por transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires, quienes exigían un incremento del 15% en el flete a fin de compensar la suba de costos operativos derivados principalmente del aumento de combustibles, mientras que los acopiadores ofrecían 10%.

De acuerdo a CIARA-CEC, el paro hizo “colapsar” las operaciones de comercio exterior en aquel entonces, en plena cosecha gruesa.

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