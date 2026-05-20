El repunte de Wall Street cerró una racha negativa

Trabajadores del parqué de la Bolsa de Nueva York, en Nueva York (EE.UU). EFE/ Ángel Colmenares

Wall Street rebotó más del 1% este miércoles y puso fin a una racha negativa de tres sesiones consecutivas, impulsada por el retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro, la caída del petróleo y el optimismo en torno a los valores tecnológicos y de semiconductores a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia.

El S&P 500 avanzó 79,06 puntos, un 1,08%, hasta los 7.432,67 puntos, acercándose a su récord histórico de la semana pasada. El Dow Jones sumó 647,44 puntos, un 1,31%, para cerrar en 50.011,32 unidades, mientras que el Nasdaq Composite ganó 398,33 puntos, un 1,54%, hasta las 26.269,04 unidades.

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El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años retrocedió hasta el 4,57% desde el 4,67% registrado el martes, un movimiento que los mercados calificaron de considerable. Ese indicador había escalado desde menos del 4% antes del inicio de la guerra con Irán, arrastrado por el temor a que el conflicto mantuviera los precios del petróleo elevados y alimentara la inflación.

Las preocupaciones inflacionarias habían llegado a descartar cualquier recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en 2026 e incluso planteaban el riesgo de nuevas alzas. Los tipos elevados frenan el crecimiento económico y presionan a la baja los precios de las acciones, las criptomonedas y otros activos, además de encarecer el crédito que las empresas necesitan para construir los centros de datos de inteligencia artificial.

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Un dato de inflación en el Reino Unido mejor de lo que anticipaban los analistas también contribuyó a moderar los rendimientos a escala global. La distensión en los mercados de deuda abrió paso a una jornada de compras generalizadas en la renta variable.

Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Nueva York, EEUU. 15 mayo 2026. REUTERS/Jeenah Moon

El barril de crudo Brent cayó un 5,6% y cerró en USD 105,02, aunque se mantiene muy por encima de los aproximadamente USD 70 que registraba antes del conflicto con Irán. Los precios han oscilado con fuerza en las últimas semanas al compás de las expectativas sobre un posible acuerdo que permita reanudar plenamente los envíos de petróleo desde el Golfo Pérsico.

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El presidente Donald Trump declaró este miércoles que Estados Unidos podría verse obligado a atacar a Irán con mayor contundencia, aunque aclaró que esperará a conocer si se alcanza un acuerdo. La retórica retoma el tono de advertencia que el mandatario ha empleado desde que anunció un alto el fuego hace seis semanas. La caída del precio del crudo mejoró las perspectivas para el sector aéreo: Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines y Alaska Air cerraron con ganancias.

Nvidia avanzó un 1,3% antes de publicar sus resultados tras el cierre de la sesión. Advanced Micro Devices subió un 8,1% e Intel ganó un 7,4%, mientras que el índice Philadelphia SE Semiconductor se disparó con alzas en empresas como Astera Labs y ARM Holdings. Los inversores aguardan el reporte de Nvidia —principal fabricante de chips de inteligencia artificial y empresa con mayor capitalización bursátil del mundo— para confirmar que la demanda por inversión en IA sigue siendo lo suficientemente sólida como para sostener las valoraciones del sector tecnológico.

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“La tecnología vuelve a llevar la batuta hoy, junto con el tema de la IA. Hemos dejado atrás las preocupaciones de ayer sobre el alza de las tasas de interés y la inflación, y nos estamos inclinando más por la historia de todo lo relacionado con la IA”, afirmó Carol Schleif, estratega jefe de mercado de BMO Private Wealth en Mineápolis. Schleif señaló que los mercados “realmente quieren mirar más allá de lo que está sucediendo en Oriente Medio” y concentrarse en el potencial de la inteligencia artificial.

TJX Companies, matriz de las cadenas TJ Maxx y Marshalls, subió un 5,7% tras superar las previsiones de analistas en ingresos y ganancias. Su director ejecutivo, Ernie Herrman, señaló que el trimestre en curso arranca con buen ritmo y elevó las proyecciones anuales de la compañía.

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Red Robin Gourmet Burgers se disparó un 18,2% y Cava Group avanzó un 3,1% tras publicar resultados por encima de lo esperado, lo que refuerza la percepción de que el consumo de los hogares resiste pese a los elevados precios de la gasolina. En sentido contrario, Target cedió un 3,9% a pesar de haber superado las estimaciones; la acción acumulaba una revalorización superior al 30% en lo que va del año, cuatro veces el avance del S&P 500.

Los mercados europeos cerraron al alza, siguiendo el tono positivo de Wall Street. En Asia, el índice Nikkei 225 de Tokio bajó un 1,2%, presionado por el rendimiento del bono japonés a 10 años, que, pese a ceder terreno en la jornada, permanece cerca de su nivel más alto desde 1997. El índice Russell 2000 de las empresas de menor capitalización en Estados Unidos avanzó un 2,6%, más del doble que el S&P 500, al beneficiarse de forma más directa del alivio en los costos de financiamiento.

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