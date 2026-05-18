Economía

Cómo es el nombre y cuándo se presentará la nueva pickup compacta que se fabricará en la Argentina

Renault develó la identidad del proyecto Niágara Concept y le puso día de lanzamiento oficial en el país. La camioneta compacta se fabricará en Santa Isabel y se exportará a toda la región incluido México

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Vista trasera derecha de una pickup verde metalizada con luz trasera triangular encendida y compuerta de carga abierta, fondo desértico y cielo azul claro
La nueva pickup Renault Niágara se presentará oficialmente el 10 de septiembre. Hoy se confirmó que mantendrá el nombre del vehículo conceptual que se mostró desde 2023. (Renault Argentina)

Luego de dos años y medio desde el anuncio del proyecto que incluyó la develación del prototipo conceptual, y de muchas especulaciones sobre el origen del nombre porque hacía referencia a un lugar del hemisferio Norte y no con de la región en la que fabricará y venderá el producto, este lunes se confirmó finalmente el nombre que tendrá la pickup compacta que Renault comenzará a producir en los próximos meses en Argentina.

Sin embargo, se trata de una novedad a medias, ya que el vehículo que se exhibió durante este tiempo bajo el nombre de Niágara Concept, tendrá su versión definitiva de serie con la misma denominación. Será Renault Niágara.

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Así lo informó oficialmente la automotriz en un comunicado de prensa este lunes, en el que, además, y esta sí es una verdadera noticia, se puso fecha de presentación del vehículo para el próximo 10 de septiembre, y se confirmó que el inicio de comercialización será hacia fines de este año.

Primer plano de la parte trasera de una camioneta color oro/bronce, mostrando el logo de Renault y la palabra "NIAGARA" en relieve bajo una franja negra
La pickup Niágara será el primer modelo de Renault que se fabricará únicamente en Argentina con perfil exportador para más del 70% de la producción desde 2027. (Renault Argentina)

La pickup de media tonelada será el principal producto de la planta Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, en la que también se seguirá fabricando el utilitario liviano Kangoo, que actualmente es el único modelo que sale por la punta de línea, tras la finalización del ciclo productivo de Renault Alaskan en octubre, y de la gama Sandero, Stepway y Logan a fin de año pasado.

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De este modo, el resto del portafolio de vehículos que comercializa la marca en el mercado local seguirá siendo importado, incluyendo los modelos Kwid, Kardian y Boreal, que llegan desde Brasil, Koleos desde Coreal del Sur, y Duster desde Colombia. A estos se sumarán los nuevos lanzamientos que están comprendidos dentro del programa “FutuREady”, en el que se lanzarán 14 nuevos modelos fuera de Europa incluyendo la camioneta compacta Niágara.

La inversión que realizó la casa matriz francesa en Argentina para este proyecto es una de las más significativas de los últimos años en el país ya que representa un desembolso de €350 millones. Esto es debido en gran parte a que se trata de un vehículo completamente nuevo, que sólo se fabricará en esta histórica planta que cumplió 70 años en 2025, para abastecer a todos los mercados regionales incluido México.

Renault anuncio
La silueta del vehículo de concepto sirve para tomar noción del tipo de carrocería que tendrá la pickup compacta de Renault

Si bien la pickup Niágara comparte plataforma RGMP-C con el reciente Renault Boreal, todo el desarrollo de suspensiones y carrocería es completamente inédito para la marca. Estéticamente, la parte delantera del vehículo tendrá semejanzas con el SUV, al igual que el tablero interior, ya que ambos pertenecen al mismo desarrollo de producto.

Sin embargo, la adaptación para su funcionamiento como vehículo utilitario con media tonelada de carga, es totalmente nueva y se realizó conjuntamente entre los departamentos técnicos de Renault en Santa Isabel, Córdoba, y su par brasileño de Curitiba, en Brasil.

Dos unidades de Renault Niágara preserie fueron ya enviadas a Francia en dos distintas oportunidades. Una primera para mostrar al Comité de Dirección de la compañía y hacer ensayos dinámicos en una pista de pruebas confidencial de la marca en territorio francés, y luego otra unidad con el diseño prácticamente definitivo para su aprobación final.

Renault Santa Isabel
La pickup conceptual Niágara entró a Santa Isabel en mayo de 2025 para los festejos de los 70 años de la planta argentina

Actualmente, en Santa Isabel se fabrican unos 5 autos por semana de Renault Niágara, que cumplen la función de probar el proceso de producción completo, incluidos los robots de cada área, además de verificar el funcionamiento de las unidades en sí mismas, compararlas con otras y someterlas a todo tipo de ensayos de la versión final del modelo.

Esas unidades, que totalizan unos 100 vehículos hasta que se inicia la producción en serie oficialmente, se deben destruir, lo que en la jerga se conoce como “Scrap”, ya que no son unidades programadas para circular en la vía pública. Por ese motivo, y porque son previas al inicio oficial de la numeración oficial de la fabricación, durante algunos meses o incluso años, se utilizan dentro de la fábrica para distintas tareas, pero siempre sin poder salir del perímetro de Renault Argentina.

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