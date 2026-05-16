Autos híbridos: cuáles y de qué tipo son y cuánto cuestan los modelos más baratos en mayo 2026

Aunque es una tecnología que tiene varias décadas en el mundo y más de 15 años en el mercado local, los autos híbridos se han convertido en el último tiempo en un tema de conversación y debate para los usuarios argentinos. Esto ocurre ante la llegada de una amplia variedad de modelos disponibles tras la apertura total de las importaciones sin restricciones y el cupo de autos exentos de arancel de importación que ha creado el Gobierno el año pasado.
De hecho, muchas personas confunden autos eléctricos con autos electrificados, creyendo que son lo mismo, cuando en realidad son completamente distintos. Los primeros son aquellos que únicamente se mueven por acción de un motor eléctrico alimentado por una batería que se carga enchufando el vehículo a la red eléctrica pública o privada.
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El segundo grupo, en cambio, son los híbridos, en los que la batería de litio se combina con un motor de gasolina convencional para dar propulsión al vehículo. Y probablemente aquí es donde comienzan las confusiones, ya que esta tecnología tiene distintas configuraciones. Los híbridos más conocidos son los autorecargables (HEV), los enchufables (PHEV) o los microhíbridos (MHEV).
Sin embargo, no todo queda ahí, porque también existen los autos eléctricos de rango extendido (EREV o REEV según el fabricante), que en algunos casos tienen otra denominación como es el caso de Nissan con su sistema ePower, probablemente el pionero en esta diferente combinación de ambas tecnologías, pero que de todos modos consiste en utilizar un motor de gasolina como generador de electricidad para cargar la batería de litio, pero generando el movimiento de las ruedas a través de un motor eléctrico.
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El inicio y el salto
La oferta de autos híbridos en todas sus clases empezó a crecer desde 2024, pero el gran salto se dio en los últimos seis meses, cuando llegaron los barcos con todos los modelos que entraron al cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas que no pagan el 35% de arancel extrazona, y que permitieron que este tipo de vehículos tengan precios mucho más competitivos.
Actualmente, por debajo de los $100.000.000 o su equivalente en dólares, es decir, hasta los USD 70.000, hay 34 modelos, entre los que están encuadrados en el programa del Gobierno y los que no. La mayoría de los que superan ese precio son vehículos Premium o de alta gama o superdeportivos que pasan ese umbral de precios.
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Aunque la teoría dice que, de acuerdo al tipo de hibridación, los precios deberían estar definidos por el costo de la batería, que es más chica y de menor capacidad en los microhíbridos (técnicamente Mild-Hybrid), intermedia para los híbridos convencionales, y más grande para los híbridos enchufables, la realidad es que la mayoría de los Mild-Hybrid son autos de gama media y alta, mientras que entre los híbridos autorecargables hay modelos de acceso en la franja media de precios.
El auto híbrido más accesible es el nuevo Suzuki Swift, con un precio de USD 21.900 o su equivalente en pesos de unos 31.098.000 pesos. El híbrido enchufable más barato es el BYD Atto 2, que cuesta USD 31.990 o $45.425.800, mientras que el microhíbrido de menor precio es el nuevo Citroën C4 Hybrid, que se vende en pesos y tiene un precio de 45.900.000 pesos.
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Los autos híbridos convencionales:
- Suzuki Swift (HEV) USD 21.900 / $31.098.000
- MG3 (HEV): USD 23.500 / $33.370.000
- MGZS (HEV): USD 27.500 / $39.050.000
- Haval Jolion (HEV): USD 29.990 / $42.585.800
- Haval H6 (HEV): USD 33.500 / $47.570.000
- Chery Tiggo 4 (HEV): USD 33.500 / $47.570.000
- GAC Emkoo (HEV): USD 33.800 / $47.996.000
- Toyota Yaris Cross (HEV): $48.457.000
- Baic BJ30 (HEV): USD 34.500 / $48.990.000
- Ford Territory (HEV): $51.400.580
- Toyota Corolla Cross (HEV): $57.355.000
- Baic BJ30 4x4 (HEV): USD 42.500 / $60.350.000
- Ford Maverick Híbrida (HEV): $67.849.300
- Honda Civic (HEV): USD 54.000 / $76.680.000
- Nissan X-Trail ePower (HEV): $85.946.500
- Renault Koleos E-Tech (HEV): $88.760.000
Los autos híbridos enchufables:
- BYD Atto 2 (PHEV): USD 31.990 / $45.425.800
- Changan CS55 (PHEV): USD 32.000 / $45.440.000
- DFSK E5 (PHEV): USD 32.500 / $46.150.000
- JAC JS6 (PHEV): USD 33.900 / $48.138.000
- Chery Arrizo 8 (PHEV): USD 34.600 / $49.132.000
- BYD Song Pro (PHEV): USD 34.990 / $49.685.800
- Jetour T1 Hybrid (PHEV): USD 35.800 / $50.836.000
- Chevrolet Captiva (PHEV): $52.740.900
- BYD Shark (PHEV): USD 59.990 / $85.185.800
- Jetour T2 (PHEV): USD 66.500 / $94.430.000
Los autos microhíbridos:
- Citroën C4 Hybrid (MHEV): $45.900.000
- Chery Tiggo 7 (MHEV): USD 32.900 / $46.718.000
- Fiat 600 Hybrid (MHEV): $49.340.000
- Renault Arkana E-Tech (MHEV): $55.510.000
- Mini Countryman D Essential (MHEV Diésel): USD 43.500 / $61.770.000
- BMW X1 sDrive20d (MHEV diesel) USD 44.900 / $63.758.000
- DS 3 (MHEV): USD 49.800 / $70.716.000
- DS 4 (MHEV): USD 55.500 / $78.810.000
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