Autos híbridos: cuáles y de qué tipo son y cuánto cuestan los modelos más baratos en mayo 2026

Los autos híbridos son los que más crecieron en el mercado argentino en el último año y medio. Hay 34 opciones debajo de los $100.000.000

Aunque es una tecnología que tiene varias décadas en el mundo y más de 15 años en el mercado local, los autos híbridos se han convertido en el último tiempo en un tema de conversación y debate para los usuarios argentinos. Esto ocurre ante la llegada de una amplia variedad de modelos disponibles tras la apertura total de las importaciones sin restricciones y el cupo de autos exentos de arancel de importación que ha creado el Gobierno el año pasado.

De hecho, muchas personas confunden autos eléctricos con autos electrificados, creyendo que son lo mismo, cuando en realidad son completamente distintos. Los primeros son aquellos que únicamente se mueven por acción de un motor eléctrico alimentado por una batería que se carga enchufando el vehículo a la red eléctrica pública o privada.

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El segundo grupo, en cambio, son los híbridos, en los que la batería de litio se combina con un motor de gasolina convencional para dar propulsión al vehículo. Y probablemente aquí es donde comienzan las confusiones, ya que esta tecnología tiene distintas configuraciones. Los híbridos más conocidos son los autorecargables (HEV), los enchufables (PHEV) o los microhíbridos (MHEV).

El Nissan X-Trail ePower fue uno de los pioneros en utilizar un motor de combustión como generador de energía para mover las ruedas con propulsión eléctrica. Es un sistema que hoy se popularizó como autos eléctricos de rango extendido.

Sin embargo, no todo queda ahí, porque también existen los autos eléctricos de rango extendido (EREV o REEV según el fabricante), que en algunos casos tienen otra denominación como es el caso de Nissan con su sistema ePower, probablemente el pionero en esta diferente combinación de ambas tecnologías, pero que de todos modos consiste en utilizar un motor de gasolina como generador de electricidad para cargar la batería de litio, pero generando el movimiento de las ruedas a través de un motor eléctrico.

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El inicio y el salto

La oferta de autos híbridos en todas sus clases empezó a crecer desde 2024, pero el gran salto se dio en los últimos seis meses, cuando llegaron los barcos con todos los modelos que entraron al cupo de 50.000 unidades híbridas y eléctricas que no pagan el 35% de arancel extrazona, y que permitieron que este tipo de vehículos tengan precios mucho más competitivos.

Actualmente, por debajo de los $100.000.000 o su equivalente en dólares, es decir, hasta los USD 70.000, hay 34 modelos, entre los que están encuadrados en el programa del Gobierno y los que no. La mayoría de los que superan ese precio son vehículos Premium o de alta gama o superdeportivos que pasan ese umbral de precios.

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El nuevo Toyota Yaris Cross es el modelo híbrido más accesible de las automotrices convencionales del mercado. Fue presentado a fines de febrero de este año. (Toyota Argentina)

Aunque la teoría dice que, de acuerdo al tipo de hibridación, los precios deberían estar definidos por el costo de la batería, que es más chica y de menor capacidad en los microhíbridos (técnicamente Mild-Hybrid), intermedia para los híbridos convencionales, y más grande para los híbridos enchufables, la realidad es que la mayoría de los Mild-Hybrid son autos de gama media y alta, mientras que entre los híbridos autorecargables hay modelos de acceso en la franja media de precios.

El auto híbrido más accesible es el nuevo Suzuki Swift, con un precio de USD 21.900 o su equivalente en pesos de unos 31.098.000 pesos. El híbrido enchufable más barato es el BYD Atto 2, que cuesta USD 31.990 o $45.425.800, mientras que el microhíbrido de menor precio es el nuevo Citroën C4 Hybrid, que se vende en pesos y tiene un precio de 45.900.000 pesos.

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El Suzuki Swift Híbrido se lanzó en abril y se posicionó como el auto híbrido más asequible del mercado argentino. (Suzuki Argentina)

Los autos híbridos convencionales:

Suzuki Swift (HEV) USD 21.900 / $31.098.000

MG3 (HEV): USD 23.500 / $33.370.000

MGZS (HEV): USD 27.500 / $39.050.000

Haval Jolion (HEV): USD 29.990 / $42.585.800

Haval H6 (HEV): USD 33.500 / $47.570.000

Chery Tiggo 4 (HEV): USD 33.500 / $47.570.000

GAC Emkoo (HEV): USD 33.800 / $47.996.000

Toyota Yaris Cross (HEV): $48.457.000

Baic BJ30 (HEV): USD 34.500 / $48.990.000

Ford Territory (HEV): $51.400.580

Toyota Corolla Cross (HEV): $57.355.000

Baic BJ30 4x4 (HEV): USD 42.500 / $60.350.000

Ford Maverick Híbrida (HEV): $67.849.300

Honda Civic (HEV): USD 54.000 / $76.680.000

Nissan X-Trail ePower (HEV): $85.946.500

Renault Koleos E-Tech (HEV): $88.760.000

El BYD Atto 2 llegó este año al mercado local y se convirtió en el auto híbrido enchufable de menor precio en un segmento que crece mes a mes. REUTERS/Giulio Piovaccari

Los autos híbridos enchufables:

BYD Atto 2 (PHEV): USD 31.990 / $45.425.800

Changan CS55 (PHEV): USD 32.000 / $45.440.000

DFSK E5 (PHEV): USD 32.500 / $46.150.000

JAC JS6 (PHEV): USD 33.900 / $48.138.000

Chery Arrizo 8 (PHEV): USD 34.600 / $49.132.000

BYD Song Pro (PHEV): USD 34.990 / $49.685.800

Jetour T1 Hybrid (PHEV): USD 35.800 / $50.836.000

Chevrolet Captiva (PHEV): $52.740.900

BYD Shark (PHEV): USD 59.990 / $85.185.800

Jetour T2 (PHEV): USD 66.500 / $94.430.000

El nuevo Citroën C4 Híbrido se presentó oficialmente en Argentina, marcando el regreso de la marca francesa al segmento C. Es el modelo microhíbrido más accesible del mercado local. (Stellantis Argentina)

Los autos microhíbridos:

Citroën C4 Hybrid (MHEV): $45.900.000

Chery Tiggo 7 (MHEV): USD 32.900 / $46.718.000

Fiat 600 Hybrid (MHEV): $49.340.000

Renault Arkana E-Tech (MHEV): $55.510.000

Mini Countryman D Essential (MHEV Diésel): USD 43.500 / $61.770.000

BMW X1 sDrive20d (MHEV diesel) USD 44.900 / $63.758.000

DS 3 (MHEV): USD 49.800 / $70.716.000

DS 4 (MHEV): USD 55.500 / $78.810.000