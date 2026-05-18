“Si la inflación no baja de 2%, las recuperaciones van a seguir siendo esporádicas”: la advertencia del economista Federico Pastrana sobre los salarios

La pauta salarial oficial en los convenios colectivos permanece por debajo de la inflación y limita el poder adquisitivo de los trabajadores

Federico Pastrana, economista y director de C-P Consultora, advirtió en Infobae al Regreso que la recuperación salarial en la Argentina es “esporádica y marginal”, condicionada por una pauta oficial que “sigue por debajo de la inflación” y deja al poder adquisitivo en retroceso.

“Si la inflación no baja de 2%, las recuperaciones van a seguir siendo esporádicas”, remarcó Pastrana, al analizar frente a Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari el deterioro de los salarios de convenio y la creciente desigualdad en el mercado de trabajo.

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El impacto de la pauta salarial y la inflación en los convenios

El relevamiento mensual de C-P Consultora sobre 21 convenios colectivos muestra un escenario de aumentos salariales limitados, anclados en la pauta oficial. “Esa pauta, que estaba entre 1 y 1,5% el año pasado, ahora está en 2%”, detalló Pastrana.

El economista precisó que, aunque algunos acuerdos llegan al dos por ciento, otros apenas alcanzan el 1,5, y en los casos donde los trabajadores quedaron rezagados respecto de la inflación, se generalizaron sumas fijas por sector. “Comercio negocia una suma fija de 20 mil pesos. Es la última negociación que hace saltar en abril el salario de Comercio. Ahora, cuando ves los porcentajes es 2, 1,5, 1,5”, puntualizó.

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La recuperación salarial en Argentina se mantiene esporádica y marginal según el análisis de C-P Consultora (Infobae en Vivo)

La dinámica implica que los incrementos suelen ser insuficientes para revertir la caída acumulada del salario real. “En estos primeros tres meses fue de 3% y esa descompresión, como bien decís, es cortita y es en algunos que logran y tenés mucha, mucha heterogeneidad”, señaló el director de C-P Consultora.

Pastrana consideró que el esquema actual depende de que la inflación logre perforar el techo de dos por ciento mensual para que pueda haber una recuperación genuina. “Si la inflación no baja de 2%, las recuperaciones van a seguir siendo esporádicas”, insistió.

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Salarios informales, fragmentación y brecha creciente

Al analizar la estructura del mercado laboral, Pastrana recalcó la fragmentación y el rol de los empleos informales: “El mercado de trabajo es un mercado que tiene fragmentos. Esos fragmentos dialogan. Es mentira que no dialogan. Parte del empleo en negro está en empresas en blanco. Difícilmente cuando tengo un aumento al empleado en blanco, al en negro le dicen: ‘No, vos no tenés nada’. Se amplía la diferencia salarial un tiempo, pero si la economía efectivamente funciona y hay expansión, ese comercio va a poder dar más aumentos”.

Sin embargo, la persistencia de la recesión profundiza las brechas: “Si la economía está estancada o cayendo, ya ahí la cosa se complica y las diferencias salariales tienden a ser mayores. Tiende a empeorar la distribución porque el comercio dice: ‘Bueno, vos estás en negro, no te pago el aumento. Ahora vos estás en blanco, tengo que pagarte, bueno, te pago el aumento’”.

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La posibilidad de una recuperación sostenida depende de la capacidad del Gobierno para bajar la inflación y coordinar acuerdos sociales (Infobae en Vivo)

El economista relacionó la pauta salarial oficial y la estrategia gremial con la situación de empleo y desempleo: “Los sindicatos no son tontos. Si ven que el desempleo está aumentando, se hacen más pausados con los pedidos porque saben que tienen que conservar la cantidad”.

Argentina frente a un esquema de alta inflación y baja credibilidad

Consultado por la singularidad argentina, Pastrana diferenció el fenómeno local del contexto internacional: “Lo que está claro para mí, esta cuestión del cuentapropismo refugio, este pluriempleo, la habilitación que dan las plataformas, no hay duda que es un fenómeno mundial. Lo que es muy particular de Argentina son varias cosas. Vos traés un economista de afuera y le decís: ‘En este país cayó tres por ciento en términos reales el salario en tres meses’. Y el tipo te dice: ‘No, no, estás equivocado. No pudo haber caído 3% en tres meses, tres por ciento el salario privado’. En este país varía en tres meses 3%”.

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Pastrana remarcó la volatilidad del esquema y la persistencia de comportamientos asociados a regímenes de alta inflación: “Argentina todavía tiene características del régimen de alta inflación. Analizás el crédito, la inversión, hay trampa de liquidez. El Gobierno hace política monetaria expansiva y esa plata no llega al crédito: hay alta inflación, los bancos esperan y no dan crédito”.

Sobre la posibilidad de reformas estructurales, el economista fue enfático: “Si uno no hace algo con la indexación, tenés un problema estructural. Hoy Argentina bajó la inflación, pero lo que le falta es poder desindexar. Los países lo hacen de forma abrupta o acordada y gradual. Argentina puede establecer ese sendero, pero el Gobierno tiene que tener credibilidad. Si el Gobierno no la tiene, lo más probable es que intente hacerlo y no pueda”.

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La fragmentación del mercado laboral argentino y el empleo informal profundizan la brecha salarial y la desigualdad (Infobae en Vivo)

El debate abordó los desafíos históricos para alcanzar acuerdos sociales y coordinar expectativas, con referencias a los planes de desagio y convertibilidad de décadas anteriores: “Los acuerdos sociales no surgen de la voluntad de cada uno de los actores, sino de la capacidad del Gobierno de llevar adelante un esquema y que eso sea acordado”.

La coyuntura, según Pastrana, encuentra al Gobierno priorizando la desinflación a través del ancla salarial, pero sin lograr expansión económica ni alivio en el tejido social: “El programa fiscal tiene que ir para abajo. Yo necesito todo abajo. Tenés un esquema económico que tiene un viento de cola, pero que no logra aprovecharlo”.

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En ese sentido, remarcó el límite político: “El 42% dice la gente que ya no aguanta. No hay más tiempo para aguantar”. A pesar del panorama, Pastrana apuntó que, si el Gobierno logra bajar la inflación de forma sostenida, habrá “un alivio” para sectores vulnerables, en particular jubilaciones y asignaciones, que están ajustadas por fórmulas indexadas: “Si la inflación es cero, va a haber un período de descompresión de la situación socioeconómica”.

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