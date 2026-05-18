Economía

Horacio Marín, presidente de YPF: “A partir de 2028, el objetivo es que el Estado cobre dividendos”

El CEO de la petrolera ratificó en diálogo con Infobae en Vivo que busca distribuir las utilidades de la compañía entre sus accionistas en dos años y dio detalles sobre el megaproyecto por USD 25.000 millones para el desarrollo de Vaca Muerta

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Horacio Marín en Infobae en Vivo
El presidente de YPF, Horacio Marín, dio detalles sobre el proyecto por USD 25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta. (Captura de video)

Tras el pedido para ingresar al Régimen de Incentivos par Grandes Inversiones (RIGI) por un megaproyecto de USD 25.000 millones para el desarrollo de Vaca Muerta, el presidente de YPF, Horacio Marín, anticipó exportaciones por más de USD 100.000 millones y reveló que busca que tanto el Estado como los accionistas privados cobren dividendos a partir de 2028.

A propósito de la inversión millonaria que busca ingresar al RIGI, Marín señaló que “era parte de nuestro programa de desarrollo total de Vaca Muerta. Este año vamos a estar en más de 250.000 barriles propios. El año que viene va a ser muy alta la producción y vamos a seguir creciendo hasta llegar a 600.000/700.000 barriles. Estamos hablando de USD 7.000 millones que se van a generar en divisas”, proyectó Marín en diálogo con Infobae Al Regreso.

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Megainversión en Vaca Muerta

YPF solicitó formalmente sumarse al RIGI con el objetivo de desarrollar LLL Oil, un proyecto considerado clave para la exportación de petróleo en el país. La petrolera calcula que la inversión necesaria rondará los USD 25.000 millones en un plazo de 15 años, constituyéndose como la propuesta de mayor envergadura hasta ahora en el marco del RIGI.

La compañía detalló que el plan contempla la perforación de 1.152 pozos y proyecta alcanzar una producción sostenida de 240.000 barriles de petróleo por día a partir de 2032. Según la documentación presentada, el total de la producción se orientará al mercado internacional. Además, el desarrollo prevé la producción de unos 10 millones de metros cúbicos diarios de gas, volumen que se destinará al consumo interno.

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YPF estima que LLL Oil generará exportaciones por aproximadamente USD 6.000 millones al año para 2032 y la creación de cerca de 6.000 empleos directos durante la etapa de construcción y operación. “En estas áreas pasamos de 2.000 a 55.000 barriles en 18 meses. Con todo el desarrollo que vamos a hacer, la idea es llevarlo a 240.000 y generar exportaciones por USD 100.000 millones”, afirmó Marín.

En tanto, previó que hacia 2045, la Argentina exportará USD 20.000 millones a través del proyecto LNG. Esta iniciativa, acordada con la italiana ENI y el gigante árabe XRG, destinará USD 20.000 millones a obras de infraestructura y otros USD 10.000 millones al desarrollo de pozos petroleros, además de generar hasta 50.000 empleos en el pico de actividad.

En tal sentido, el entrevistado adelantó que el próximo mes presentarán la solicitud para que canalizar LNG a través del RIGI. “Todo este desarrollo va a generar muchos puestos de trabajo. Hay muchas obras y mucho trabajo de metalmecánica, no es solamente en Neuquén”, expresó.

Seguridad jurídica y dividendos

“Cuando aprendés a trabajar a lago plazo, no importa lo que pasa hoy, mañana o pasado. Es ruido. Lo que hay que ver es cuán sólido es el proyecto y qué sólida es la legislación. Sin RIGI, todas estás cosas no hubieran podido hacerse. Porque da la seguridad jurídica y cambiaria. Por eso vienen los inversores extranjeros y también porque hay un gobierno que es business friendly", apuntó el directivo de YPF.

A la vez, el CEO de la firma energética informó que a partir de 2028 quieren dar dividendos a sus acciones y anticipó que el objetivo es que el Estado también cobre dividendos por su participación de 51% en YPF. “Lo que el presidente Milei me pidió es que genere valor para los accionistas, que somos todos”, remarcó.

Cuando una empresa comienza a pagar dividendos a sus accionistas, implica que decide distribuir una parte de sus ganancias entre quienes poseen acciones de la compañía. Los dividendos suelen entregarse en efectivo, aunque también pueden pagarse en acciones adicionales.

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