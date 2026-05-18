Economía

Por qué las tendencias bajistas del dólar se imponen en el corto plazo

El BCRA procura ponerle un piso de $1.400 a la divisa a través de las compras en el mercado, pero el flujo de la oferta se mantiene firme y aleja la posibilidad de una devaluación inmediata

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los analistas prevén un dólar en la zona de $1.600 para fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de cambios transita un período de estabilidad ajeno al contexto financiero internacional marcado por el conflicto en Oriente Medio, con efecto en presiones inflacionarias y mayores costos de la energía, que podrían decantar en un estancamiento de la actividad y tasas de interés elevadas.

El dólar mayorista se mantuvo debajo de los $1.400, con una oferta sostenida e inmune a una inflación que se mantiene alta, aunque empezó a reducirse en abril. El tipo de cambio cae más de 4% en 2026, en contraste con un alza general del índice de precios de 12,3% en lo que va del año.

PUBLICIDAD

Con un horizonte interanual, la tasa general de aumento de los precios al consumidor, inflación, superó el 30%, mientras que la cotización del dólar avanzó 22%, desde $1.138 el 15 de mayo de 2025. Esto refleja un atraso objetivo en la evolución del tipo de cambio respecto de los precios internos, fenómeno atenuado por el enfriamiento de la actividad doméstica, la caída en las importaciones y el amplio margen superavitario de los sectores más competitivos de la economía, como el agro, la energía y la minería, principalmente.

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral, que mide el Banco Central al cotejar la evolución del tipo de cambio y los precios de bienes y servicios de los países que son los principales socios comerciales de Argentina, marca unos 84 puntos a mediados de mayo, lo que equivale a un atraso cambiario de unos 16 puntos respecto de un nivel teórico de equilibrio en los 100 puntos.

PUBLICIDAD

No por eso los analistas e inversores esperan una devaluación importante en los próximos meses.

El último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) que elabora el BCRA puntualizó que “para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó un tipo de cambio nominal de $1.676 por dólar, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,8%. Para el Top 10 de analistas, el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre sería $1.611 por dólar”.

En el primer tercio de mayo el incremento de la base monetaria que informa el BCRA venía desacelerando a una tasa del 20,9% interanual, desde $34,4 billones del 12 de mayo de 2025 a $41,6 billones del 11 de mayo de este año. En función de esta expansión, la inflación en los próximos meses podría estacionarse en un promedio de 1,7% mensual, según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que hace el Banco Central de la República Argentina. De ser así, la tasa acumulada en los próximos ocho meses, hasta fin de año, alcanzaría cerca de 14 por ciento.

De replicarse esta inflación en el tipo de cambio presente, el dólar podría cerrar el año cerca de $1.600, un nivel incluso inferior a las proyecciones cambiarias de los participantes del REM. Los contratos de dólar futuro, que en la última semana marcaron precios de $1.616 para fin de año.

¿Cuáles son los sustentos que se imponen en el corto plazo?

  • Entre mayo y julio se concreta el mayor ingreso estacional de divisas por exportaciones del agro. Esta oferta estacional puede despejar cualquier expectativa devaluatoria.
  • Hay firme ingreso de divisas, tal como lo reflejan 28 meses consecutivos de superávit en el intercambio comercial, con aporte de los sectores energético, minero y la industria del conocimiento, que se suman a los históricos ingresos del agro.
  • Colocaciones de Obligaciones Negociables que efectúan las empresas, emisiones que se revitalizaron tras las elecciones de octubre último.
  • El carry trade, que implica tasas de retorno por bonos en moneda doméstica que le ganan a la evolución del dólar —aun cuando puedan ser negativas frente a la inflación—, aspira los pesos de la plaza financiera y le saca impulso a la demanda de divisas.
Las tasas de retorno de los bonos en moneda doméstica le ganan al tipo de cambio -aun cuando puedan ser negativas frente a la inflación-, aspiran los pesos y le sacan impulso a la demanda de divisas
  • El crecimiento dispar que exhibe la actividad económica se concentra en sectores superavitarios en materia comercial –agro, petróleo, minería–, mientras que industria y consumo muestran descensos, siendo estos los principales demandantes de importaciones y, por lo tanto, de divisas.
  • Una caída del índice de riesgo país anticipa un nuevo escenario financiero para el Gobierno. Si el indicador de JP Morgan desciende debajo de 400 puntos básicos en los próximos meses, el Tesoro podría refinanciar los cuantiosos vencimientos de deuda a tasas de interés accesibles en los mercados internacionales y le retiraría del mercado de cambios al principal demandante de divisas para afrontar pagos de capital e intereses de Bonares, Globales y también los Bopreal del BCRA.

A través de un posteo en “X”, el economista y secretario de Finanzas Federico Furiase, definió que “este excedente de oferta de dólares en el mercado de cambios que es lo que le permite al BCRA comprar muchos dólares, fortalecer las reservas con un tipo de cambio bajando tiene que ver con el desarme de muchos agentes que se habían dolarizado en la previa electoral y ahora están vendiendo los dólares, tiene que ver con que las empresas están haciendo colocaciones deuda en dólares para financiar proyectos de inversión y después tienen que liquidar esos dólares al mercado”.

Las empresas están haciendo colocaciones deuda en dólares para financiar proyectos de inversión y después tienen que liquidar esos dólares al mercado (Furiase)

La dificultad del Banco Central “no pasa solo por sostener el ritmo de compras en el mercado cambiario, sino por lograr que esas divisas se traduzcan en una acumulación de reservas. Mientras los vencimientos externos sigan consumiendo lo que ingresa, y el índice de riesgo país impida refinanciar deuda en los mercados internacionales, el margen de maniobra seguirá siendo estrecho”, explicó Maximiliano Gutiérrez, responsable de la sección Monetaria-Cambiaria del Ieral de Fundación Mediterránea.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, consideró que “de la dinámica de oferta y demanda de divisas hacia adelante, junto a cuestiones monetarias, surgirá la dinámica del tipo de cambio y la inflación hacia los próximos meses”.

Temas Relacionados

dólar hoybandas cambiariasresevas BCRAúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia detrás del boom de la miel argentina: copó el cupo que la Unión Europea asignó al Mercosur

Federico Sturzenegger contó el detrás de escena del trámite que le permitió a los productores argentinos agotar el primer cupo sin aranceles. “Ilustra la necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles”, dijo el ministro

La historia detrás del boom de la miel argentina: copó el cupo que la Unión Europea asignó al Mercosur

El ritmo de inflación en la primera mitad de mayo: detectaron una aceleración en la segunda semana del mes

Relevamientos de consultoras registraron un aumento del 1% en alimentos y bebidas. Proyecciones para los próximos meses y “amortiguador” de los combustibles

El ritmo de inflación en la primera mitad de mayo: detectaron una aceleración en la segunda semana del mes

Nuevas tarifas: cuánto cuesta desde hoy viajar en colectivo y en tren

Desde este lunes aplica el aumento del 2% del boleto de las líneas de autotransporte que entran y salen de CABA. En el sistema ferroviario el aumento será del 18 por ciento. El cronograma de los próximos meses

Nuevas tarifas: cuánto cuesta desde hoy viajar en colectivo y en tren

Pese a la desaceleración de abril, Argentina sigue en el podio de las economías más inflacionarias de América Latina

El índice de precios mostró una moderación respecto de marzo, pero la dinámica inflacionaria local todavía mantiene una amplia brecha frente al resto de las principales economías de la región

Pese a la desaceleración de abril, Argentina sigue en el podio de las economías más inflacionarias de América Latina

Las consultoras económicas creen que el dólar subirá en el segundo semestre del año

Esos análisis se dan en un contexto de pesimismo mundial porque el estrecho de Ormuz sigue cerrado, lo que no es un buen augurio para la economía mundial

Las consultoras económicas creen que el dólar subirá en el segundo semestre del año

DEPORTES

Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

Gustavo López negó haber sido agredido por Malcorra y contó su versión del incidente en la puerta de la radio

El cruce de Nicolás Diez con un periodista por la eliminación de Argentinos ante Belgrano: “Vos querés buscar la mala”

El gesto de Lionel Messi por los insultos de los simpatizantes del Inter Miami: la tensa actitud de De Paul en un córner

Ricardo Zielinski se emocionó por clasificar a Belgrano a la primera final de su historia: la sugerente frase sobre River Plate

TELESHOW

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

Campi recordó el día que imitó a Jorge Guinzburg en TV: “Decían que él se había ofendido”

El reencuentro de Daniela Christiansson con Maxi López en la Argentina: facturas, mate y la familia reunida

La conmovedora reacción de la madre de Agustina Cherri al sorprenderla con un cachorrito en su cumpleaños: “Es su sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Amnistía Internacional afirmó que el aumento de ejecuciones en Irán en 2025 llevó la cifra mundial de penas de muerte al nivel más alto desde 1981

Amnistía Internacional afirmó que el aumento de ejecuciones en Irán en 2025 llevó la cifra mundial de penas de muerte al nivel más alto desde 1981

Expresidente panameño Martín Torrijos funda un nuevo partido para competir en las elecciones de 2029

El comercio bilateral entre Costa Rica y la Unión Europea crece más de 230% y consolida la inversión europea en la economía nacional

El Salvador registra más de 111 mil casos de diarrea y gastroenteritis en 2026

Honduras registra más de 15 mil migrantes retornados de 2026 y refuerza alianza para su atención