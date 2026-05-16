Anses: cuánto cobrarán los jubilados con bono y aguinaldo incluidos en junio 2026

La jubilación mínima quedará en $403.318 en junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el jueves pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que marcó un aumento del 2,58 por ciento. Este dato define el ajuste que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en junio de 2026 sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la modalidad que vincula la movilidad mensual con la inflación registrada dos meses antes.

Con la nueva actualización, el haber mínimo pasará a ser de $403.318 en junio. La cifra neta, una vez realizado el descuento del aporte para financiar el PAMI, queda en 391.218 pesos. En algunos casos, pueden descontarse además otros conceptos, como cuotas de moratorias por aportes no realizados en su momento.

PUBLICIDAD

Quienes cobren el bono, de confirmarse el mes entrante, recibirán $473.318 y neto 461.218 pesos. A ese monto tendrá que sumarse el medio aguinaldo de 201.658,995 pesos. De esta manera, la cifra definitiva subirá a 674.976,98 pesos. Estas cifras incluyen la primera baja mensual del IPC en 10 meses.

En el resto de los beneficios, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sube a $322.654,39 y, con bono, a 392.654,39 pesos. Si se suma el Salario Anual Complementario (SAC), el monto asciende a 553.981,58 pesos. La Pensión Madre de 7 Hijos se incrementan en la misma proporción que la mínima.

PUBLICIDAD

El esquema establece que, a partir de junio de 2026, los jubilados y pensionados bajo Anses tendrán una actualización mensual basada únicamente en la inflación de dos meses previos. El mecanismo busca reducir la histórica diferencia entre los ingresos previsionales y la suba de precios, en un contexto donde el IPC interanual fue del 32,4% y el acumulado anual llegó al 12,3%, según el Indec.

Con bono y aguinaldo incluidos, los jubilados de la mínima percibirán $674.976,98 en junio 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos valores para junio de 2026

Jubilación mínima bruta: $403.317,99

Jubilación mínima con bono: $473.317,99

Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $674.976,98

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) bruta: $322.654,39

PUAM con bono: $392.654,39

PUAM con bono y aguinaldo: $553.981,58

Pensiones no contributivas: $282.322,59

Pensiones no contributivas con bono: $352.322,59

Pensiones no contributivas con bono y aguinaldo: $493.483,88

Pensión Madre de 7 Hijos: $403.317,99

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $473.317,99

Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.931,18

AUH con Discapacidad: $471.914,16

La jubilación máxima de Anses para junio de 2026 es de $2.713.948 brutos, cifra que se reduce a $2.563.211 netos tras el descuento del aporte al PAMI. Con el medio aguinaldo incluido, el total a cobrar asciende a $4.070.922 en bruto y $3.844.816 netos.

PUBLICIDAD

A diferencia de los beneficiarios del haber mínimo, quienes perciben la jubilación máxima no acceden al bono extraordinario de $70.000. Este grupo constituye aproximadamente la mitad de los jubilados y pensionados con prestaciones contributivas, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social. Los ingresos de este segmento tienen un mayor ajuste nominal a lo largo del semestre, ya que no dependen de refuerzos extraordinarios sino de la movilidad vinculada a la inflación.

Desde abril de 2024, los aumentos se aplican automáticamente todos los meses, utilizando como base el índice de precios al consumidor de dos meses atrás. El objetivo es acortar los rezagos que dejaba el sistema anterior y reflejar de manera más fiel el ritmo de la inflación.

PUBLICIDAD

En breve, la Anses publicará el cronograma de pagos de junio. Habitualmente, el calendario se organiza según el último número del DNI de cada beneficiario. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen depositarse durante la segunda semana, mientras que el resto de los haberes se abona en la tercera.

En este momento, el organismo previsional está liquidando los haberes de mayo, que ya incluyen el ajuste correspondiente a la inflación de febrero.

PUBLICIDAD