“Muy nervioso”: cómo describieron los amigos de Cristian Graf su actitud tras el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Diego Fernández Lima y Cristian Graf

La semana pasada, Miguel Riños y Carlos Elizari, dos amigos de Cristian Graf, declararon ante la fiscalía que investiga el crimen de Diego Fernández Lima, el adolescente que desapareció en 1984 y cuyos restos fueron encontrados, casi cuatro décadas después, enterrados en el jardín de una casa de Coghlan.

En una primera entrega, Infobae contó que ambos aportaron sus teléfonos para que se descargaran conversaciones de WhatsApp con Graf y con el grupo de amigos que tienen en común, llamado “Eternos”. También detalló un episodio inesperado de la audiencia: uno de ellos intentó grabar su propia declaración y luego debió borrarla por pedido de la fiscalía.

PUBLICIDAD

Ahora, el acceso a las testimoniales completas permite reconstruir algo más preciso: cómo fue, según ellos, la actitud del principal sospechoso cuando el caso salió a la luz, qué explicaciones dio y cuáles evitó dar. En esas declaraciones, Elizari contó que vio a Graf “muy nervioso” y que decía no entender qué pasaba; Riños habló de una explicación que apuntaba a la obra lindera y de una reunión posterior en la que “nadie le preguntó qué ocurrió”. También dejó una frase que resume el impacto del caso en el círculo íntimo del sospechoso: “A partir de esta historia no sé quién es Cristian”.

Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984

Un vínculo nacido en los scouts

La relación entre los tres nació en el grupo de los scouts, en la década del 80. Elizari contó que conoció a Graf en la agrupación San Jorge, del barrio de Saavedra, y que Cristian se incorporó a su grupo cuando tenía 17 o 18 años. Riños llegó en julio de 1985, después de la desparición de Diego Fernández Lima. Contó que tomó contacto con el movimiento scout y que, un mes más tarde, pasó a la Agrupación Belgrano, ubicada en un terreno lindero a la estación Coghlan. Allí se sumó a un “clan” que ya estaba formado.

PUBLICIDAD

Según reconstruyeron ante la fiscalía, ese grupo estaba integrado por Graf, Elizari, Daniel Ferrato, Marta Comerci —quien fue la primera novia de Graf—, Silvina y Gladys Crognale, entre otros jóvenes vinculados al movimiento scout. El jefe del clan era Jorge Mario Lasalvia (ya fallecido). Riños se describió como un agregado a ese círculo: “Cristian era uno más, yo era nuevo, no tenía preferencias por ninguno”, sostuvo.

Con el paso de los años, el vínculo se fue espaciando, pero no se cortó. Elizari dijo que siguió siendo amigo de Graf “desde ese momento al día de hoy”. Riños contó que se veían para cumpleaños, Navidad y otras reuniones familiares, y que mantenían contacto por un grupo de WhatsApp integrado por Graf, Elizari, Ferrato, Riños y Sergio, un amigo suyo incorporado al grupo años después.

PUBLICIDAD

El frente de la casa de la avenida Congreso donde se halló el cadáver

La casa que conocían desde hacía décadas

La casa de Coghlan también formaba parte de esa historia común. Ambos declararon que la conocían desde hacía décadas y que habían estado allí muchas veces. Elizari la describió como una vivienda grande, donde Graf los invitaba y hacían asados. Según recordó, eran dos casas o dos plantas distintas: en una vivía la familia de Graf y en otra, su abuela y su prima.

Riños también dijo conocer bien la propiedad. “La casa de Cristian tiene dos plantas, planta baja y primer piso. La conozco bien porque cuando éramos scouts nos reuníamos ahí porque era una casa grande, ideal para nosotros”, sostuvo. Según su relato, al principio Graf vivía en la planta alta con sus padres, Federico y Susana, y su hermana Ingrid, mientras que en la planta baja vivía la abuela materna con Elizabeth, una prima de Cristian.

PUBLICIDAD

Ese conocimiento previo de la casa aparece en las testimoniales junto con algunos detalles sobre el jardín. Riños declaró sobre una pared medianera nueva, plantas trasladadas contra esa pared y un pino talado, del que aportó una fotografía fechada en enero de 2020. Elizari, por su parte, también mencionó que, cuando fue a la casa después de que el caso se hizo público, “había una pared donde antes había un alambrado”.

El 4 de mayo pasado personal de Gendarmería allanó la casa de Cristian Graf y buscaron restos con un georradar en el jardín de la vivienda

“Cristian dijo que no sabía nada”

El primero en describir una escena concreta tras el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima fue Elizari. Según dijo, fue a la casa de Graf cuando el caso ya había tomado estado público para preguntarle qué había pasado. “Cristian dijo que no sabía nada, estaba muy nervioso, se sentía mal, no entendía qué estaba pasando porque había hablado con un obrero con casco blanco, eran casas muy linderas. No sé qué hablaron”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En su declaración, Elizari también dijo que Graf no recordaba haber tenido una relación con Diego Fernández Lima ni con su familia.

La testimonial de Riños aporta otro momento: una reunión posterior convocada por Graf. El testigo la ubicó, con dudas, en febrero. Dijo que Cristian los llamó cuando, según sus palabras, “se había terminado todo” y que en ese encuentro no hubo explicaciones sobre el hallazgo. “Él dijo que se había terminado la etapa y se podían reunir. Dijo que había ido la tele a su casa, no dio ninguna explicación, se habló de cualquier cosa, comimos en el comedor”, contó.

PUBLICIDAD

Riños no pudo precisar con certeza quiénes participaron de esa reunión. Dijo que fue él, que también había ido Sergio y agregó: “No sé si Daniel y Carlos fueron, había más personas, pero no me acuerdo más”. Por eso, no surge con claridad que Elizari haya estado en ese mismo encuentro. Lo que sí aparece en ambas declaraciones es una misma dinámica: el grupo evitó hablar del caso con Graf.

“Nadie hizo un comentario porque todos le tenemos una gran estima, es servicial, siempre ayuda y es desinteresado. En la reunión nadie le preguntó qué ocurrió con el hallazgo de los restos óseos en su casa”, sostuvo Riños.

PUBLICIDAD

En una reunión posterior al hallazgo de los huesos ninguno de los amigos de Graf le preguntó por el tema. “No queríamos escarbar sobre una herida de nadie”, declaró uno de ellos (Foto/Maximiliano Luna)

Elizari describió una dinámica parecida, aunque sin ubicarla en esa reunión puntual. Dijo que en el grupo de amigos no conversaban sobre el tema porque “no queremos escarbar sobre una herida de nadie”. También contó que tenían un grupo de WhatsApp y que alguna vez hubo “un comentario perdido”, preguntándole a Graf cómo estaba. “Yo no voy a poner un dedo en la llaga a nadie”, declaró.

Ese silencio también apareció en el modo en que Riños contó su propia reacción. Dijo que, cuando el caso tomó estado público, prefirió no comunicarse con Graf ni mirar televisión. “Yo cuando me entero de eso guardo silencio, no me comunico con él, ni vi la tele, la imagen que tengo de Cristian se opone con lo que pudo haber pasado, preferí no involucrarme con eso”, declaró. Y agregó: “Me negué a ver, me dolía”.

PUBLICIDAD

Riños fue, de los dos, quien más explicitó el impacto personal que le provocó el caso. “A partir de esta historia no sé quién es Cristian, no lo puedo juzgar, yo lo conocí de grande, no de chico, esto sacude la imagen que tengo de él”, sostuvo ante la fiscalía. Luego agregó: “Esto no fue una travesura, por eso no juzgo, estoy esperando que dictamine la Justicia, algo pasó, es una muerte”.

En otro tramo, el testigo habló de un distanciamiento. Dijo que entre mayo y diciembre de 2025 se cortó la comunicación con Graf y que la actitud de ambos cambió después de que el caso salió a la luz. “Doy fe que hubo un distanciamiento, él me apartó de esta historia”, declaró. También dijo que Graf volvió a invitarlo para pasar las fiestas, como hacía todos los años, pero que el vínculo ya no era el mismo.

En ese contexto, Riños también mencionó una sospecha que él tenía acerca del hallazgo, aunque aclaró que no tenía pruebas. “Sospecho, pero dejo todo en manos de la Justicia”, dijo. Cuando le preguntaron qué sospechaba, habló de posibles intereses vinculados con la propiedad lindera y con la intención de una constructora de quedarse con el terreno. Sin embargo, ante la consulta concreta sobre si contaba con algún elemento para acreditar esa hipótesis, respondió: “No”.