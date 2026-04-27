Economía

El Gobierno limitó los aumentos mensuales de AySA hasta agosto

Hasta los consumos realizados este mes, las tarifas tendrán una suba del 4%, mientras que el porcentaje disminuirá a partir del mes próximo

Guardar
De acuerdo a la Resolución 14/2026 publicada en el Boletín Oficial, se actualizan el esquema tarifario de AySA y se limitan los aumentos mensuales hasta agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
De acuerdo a la Resolución 14/2026 publicada en el Boletín Oficial, se actualizan el esquema tarifario de AySA y se limitan los aumentos mensuales hasta agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.

La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área.

La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos. La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.

De acuerdo con los considerandos, el marco regulatorio vigente fue aprobado en 2007 y ordenado por decreto en 2025. Desde entonces, el ERAS ejerce funciones de control y regulación sobre la prestación del servicio, el aspecto económico de la concesión y la atención de los reclamos de los usuarios.

La revisión tarifaria tuvo su punto de partida en 2024, cuando AySA presentó una propuesta de adecuación ante la Secretaría de Obras Públicas. Aunque el marco regulatorio no exigía audiencia pública, la autoridad aplicativa resolvió convocar a la ciudadanía para escuchar opiniones sobre la propuesta de incremento y sus fundamentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ajuste efectivo no podrá superar el cuatro por ciento (4%) mensual entre enero y abril de 2026 y desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del tres por ciento (3%) por mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de este mecanismo buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.

El proceso de convergencia tarifaria avanzó con la presentación, por parte de AySA, de informes que reconocieron la existencia de un atraso tarifario y la necesidad de alcanzar los niveles previstos. Por esto mismo, se acordó que la empresa renunciara a los ingresos no facturados durante 2025 y asumiera el costo de la gradualidad en 2026, lo que se reflejará en el balance de la compañía.

A su vez, AySA debe presentar un informe de la situación económico-financiera correspondiente al primer trimestre de 2026, y otro al cierre del segundo trimestre. Estos reportes serán clave para evaluar la sostenibilidad del esquema y la evolución de los ingresos, gastos e inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Transición aprobado para el período 2024-2026.

En los reportes más recientes, la empresa advirtió que la inflación registrada entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 superó las previsiones, lo que redujo el ritmo de cierre de la brecha tarifaria y elevó el déficit proyectado. Frente a este escenario, AySA solicitó la continuidad del proceso de convergencia bajo los mismos parámetros hasta alcanzar la convergencia plena, postura que el organismo regulador decidió matizar con una reducción del tope de aumento mensual a partir de mayo.

El Programa de Tarifa Social permanece como un resguardo para los hogares con menores ingresos, manteniendo descuentos y neutralizando el impacto de las subas para quienes más lo necesitan. El ERAS dispone que los beneficios alcanzarán tanto a quienes ya sean beneficiarios como a los que se incorporen en lo sucesivo, hasta la fecha de renovación o cese del subsidio.

Temas Relacionados

actualizaciónesquematarifarioAySAaumentos mensualesBoletín Oficial

Últimas Noticias

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Según la entidad, restan USD 3.200 millones de ONs de empresas que no se giraron y USD 650 millones de Chubut. Además, Neuquén sale a colocar en Wall Street

Economía autorizó otra emisión de deuda provincial mientras el Banco Central busca fortalecer las reservas

Granos de oro: los motivos detrás del salto de la participación argentina del 1 al 30% en el mercado más exigente del mundo

El empuje del maíz y el girasol y los precios internacionales favorables proyectan ingresos récord de divisas y el país se consolida como proveedor global clave

Granos de oro: los motivos detrás del salto de la participación argentina del 1 al 30% en el mercado más exigente del mundo

Ranking mundial: qué puesto ocupa la Argentina en el sector turístico y cómo es la comparación con otros países

Aunque el sector tiene un “efecto derrame” considerable sobre la economía, su participación en el PBI nacional es baja. Qué incidencia tiene sobre la Balanza de Pagos

Ranking mundial: qué puesto ocupa la Argentina en el sector turístico y cómo es la comparación con otros países

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró sobre el fin de abril: el impacto en los bolsillos de las familias

Diferentes relevamientos detectaron un mayor ritmo de aumento en el rubro clave de las canastas que mide el Indec. Qué había dicho Caputo y las proyecciones del índice general

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró sobre el fin de abril: el impacto en los bolsillos de las familias

Un índice clave puede completar un triángulo de noticias adversas para el Gobierno

El escenario internacional empeoró como sucede prácticamente cada fin de semana desde el inicio de la Guerra en Medio Oriente

Un índice clave puede completar un triángulo de noticias adversas para el Gobierno
DEPORTES
Lo que no se vio del road show de Colapinto: su gesto con un grupo de chicos, el asombro en Alpine y por qué se recibió de ídolo

Lo que no se vio del road show de Colapinto: su gesto con un grupo de chicos, el asombro en Alpine y por qué se recibió de ídolo

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

Golpes de puño, patadas y heridos: la feroz batalla campal en un partido de juveniles del fútbol argentino

TELESHOW
Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Plumas perdidas, miradas cruzadas y bloopers: todo lo que no se vio de los Martín Fierro de la Moda 2026

Así se vivió la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026: glamour y sorpresas en la gran celebración

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconocen por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

INFOBAE AMÉRICA

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El rey Carlos III llega a Washington para reunirse con el presidente Trump y brindar un discurso ante el Congreso estadounidense

El canciller de Irán llegó a Rusia para reunirse con Putin para hablar sobre el desarrollo de la guerra con Estados Unidos

El truco para tener internet al viajar al extranjero sin pagar roaming costoso ni comprar SIM

Científicos prueban un método con IA para tratar superbacterias resistentes a antibióticos

EEUU impidió el ingreso de 38 buques comerciales con destino a Irán en el marco del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz