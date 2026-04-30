De cuánto es el programa Acompañamiento Social en mayo 2026

El PAS reemplazó desde 2024 al ex Potenciar Trabajo y es la única transferencia directa de recursos vigente para sectores vulnerables (ANSES)

A partir de mayo, el Programa Acompañamiento Social, implementado por el Ministerio de Capital Humano, es la única línea vigente que reemplaza al ex Potenciar Trabajo, según información oficial del Ministerio.

El pago correspondiente a mayo será acreditado el viernes 8, fecha que coincide con el quinto día hábil del mes. Esta transferencia económica forma parte de la política nacional destinada a asistir directamente a los sectores en condiciones de vulnerabilidad, priorizando la promoción de la autonomía y el desarrollo personal.

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De cuánto es el plan Acompañamiento Social en mayo 2026

El monto del Programa Acompañamiento Social en mayo de 2026 es de $78.000, tal como confirmó el Ministerio de Capital Humano. Este valor se acredita en la cuenta bancaria de los beneficiarios el viernes 8 de mayo, cumpliendo con la política de pago establecida. El PAS constituye una transferencia directa de recursos para cubrir necesidades básicas e impulsar la inclusión social dentro de los sectores contemplados en sus requisitos.

El Ministerio de Capital Humano informó que el programa mantiene el mismo monto que en meses previos, en línea con las disposiciones presupuestarias vigentes. Esta cifra se actualiza periódicamente según las evaluaciones económicas y sociales efectuadas por el organismo responsable.

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Quienes deseen confirmar si son beneficiarios del PAS pueden verificarlo a través de la plataforma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Mi ANSES) o el portal Mi Argentina, ingresando su número de CUIL y Clave de Seguridad Social en el apartado “Mis cobros”. Allí es posible consultar las prestaciones correspondientes al mes en curso.

Quiénes pueden cobrar el plan Acompañamiento Social

El PAS está destinado a grupos definidos por criterios de vulnerabilidad social y económica, conforme a la normativa oficial. Los beneficiarios directos son:

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Mujeres y hombres mayores de 50 años que acrediten situación de vulnerabilidad.

Mujeres con cuatro o más hijos menores de 18 años .

Titulares provenientes de Unidades de Gestión dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, vinculados a situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad o la seguridad financiera.

La selección de los titulares se realiza en base a información socioeconómica proporcionada por organismos estatales y corroborada por documentación respaldatoria.

El acceso a este programa forma parte de la política de inclusión social impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de garantizar un complemento económico y promover la autonomía de los grupos alcanzados.

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El Programa Acompañamiento Social acreditará $78.000 el viernes 8 de mayo de 2026, según confirmó el Ministerio de Capital Humano (ANCCOM)

Las condiciones para cobrar el plan Acompañamiento Social

Para mantener la condición de beneficiario del Programa Acompañamiento Social, se deben cumplir los requerimientos establecidos por el Ministerio de Capital Humano. Entre las principales obligaciones figuran:

Presentar la documentación que acredite cumplimiento de los controles de salud para mujeres embarazadas.

Presentar la documentación que certifique el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación respecto de los menores a cargo.

Acreditar la regularidad escolar de los niños y niñas menores de 18 años a cargo.

Realizar los cursos de capacitación específicos en la plataforma digital Formando Capital Humano.

Qué pasó con el ex Potenciar Trabajo

El Potenciar Trabajo, programa que hasta 2024 integraba a un amplio universo de beneficiarios, fue desarticulado y sustituido por el Programa Acompañamiento Social como única línea de transferencia directa vigente. Fuentes del Ministerio de Capital Humano indicaron que la modificación respondió a la necesidad de focalizar la asistencia en los sectores con mayor grado de vulnerabilidad y mejorar el control y seguimiento de los beneficiarios.

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El PAS absorbió a los titulares ajustados a los nuevos criterios definidos por la administración nacional, mientras que quienes no se adecuaron a las condiciones establecidas dejaron de percibir la ayuda. El cambio supuso, además, la introducción de nuevas obligaciones, como la acreditación de vacunación y escolaridad, y la realización de cursos de formación digital obligatorios.

El Ministerio de Capital Humano habilitó canales de consulta y reclamo tanto para quienes ya forman parte del programa como para quienes deseen iniciar un trámite de incorporación o reportar irregularidades, a través del sitio oficial del Gobierno argentino y de la plataforma oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Mi ANSES).

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