Educación

La escuela ante la IA: el conocimiento que no se puede descargar

La inteligencia artificial ha dejado al descubierto el límite de una escuela centrada en transmitir información. Frente a un conocimiento cada vez más disponible, el desafío educativo pasa por recuperar aquello que no se puede automatizar: interpretar, argumentar, construir una voz propia y aprender con otros

Guardar
Múltiples estudiantes de secundaria sentados en pupitres en un aula, trabajando en laptops; uno señala una pantalla que muestra una interfaz de chatbot.
"La escuela viene intentando reformas para adaptarse a los cambios sociales, pero la impaciencia, las urgencias y la inestabilidad no son un buen motor—incluso de aquellos cambios sobre los que hay más consenso, como salir de la lógica tradicional de transmisión de contenidos". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vivimos un momento en el que cada vez más funciones humanas se delegan en sistemas tecnológicos. La inteligencia artificial redefine cómo trabajamos y también redefine cómo aprendemos. Y con esto deja expuesta una tensión que el sistema educativo lleva décadas postergando.

Durante mucho tiempo, educar fue, en buena medida, transmitir información. Hoy, esa información está disponible en segundos. La IA puede explicarla, resumirla, ordenarla y hasta evaluarla. Esto obliga a repensar qué entendemos por conocimiento.

Hay conocimientos que pueden transmitirse fácilmente —hechos, datos, teorías— y otros que solo se adquieren en la práctica: la capacidad de interpretar, argumentar, formular una pregunta original, comunicar una idea propia. Los primeros son conocimiento explícito; los segundos, conocimiento tácito. La IA está especialmente bien equipada para lo primero: lo que durante años fue el núcleo de la educación, los contenidos transferibles, es precisamente lo que hoy puede automatizarse.

Cuando la tecnología abarata algo, su valor relativo cae. Si la IA abarata el acceso a la información, el valor de saber usarla (interpretarla, discutirla, convertirla en una idea propia) sube en la misma medida. La escuela viene intentando reformas para adaptarse a los cambios sociales, pero la impaciencia, las urgencias y la inestabilidad no son un buen motor—incluso de aquellos cambios sobre los que hay más consenso, como salir de la lógica tradicional de transmisión de contenidos. La IA va en esa dirección porque interpela de manera específica esa lógica tradicional, profundizando la necesidad de un cambio.

Adolescentes mexicanos, estudiantes con mochilas, jóvenes saliendo de clases, rutina escolar en México, camino a casa después de la escuela. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En la Argentina, uno de cada seis jóvenes abandonó la secundaria antes de cumplir 17 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y el problema educativo no es solo curricular: es también emocional, relacional, y urgente. Si los chicos se distancian de la escuela, estarán prematuramente determinando su futuro.

En la Argentina, uno de cada seis jóvenes abandonó la secundaria antes de cumplir 17 años —una tasa que, aunque viene bajando, sigue siendo alta. Y los que no la abandonan definitivamente, lo hacen intermitentemente: la mitad de los estudiantes dice haber faltado al menos 15 días, según reportaron en las pruebas Aprender 2024.

Parte del problema es económico y social; pero una porción importante tiene que ver con algo más sutil: muchos estudiantes simplemente no se enganchan con la escuela porque les cuesta vincularla con sus proyectos de vida futuro. Y debajo de esa desconexión hay, con frecuencia, una dificultad concreta: más de la mitad de los alumnos de tercer grado no alcanza a comprender de manera consistente lo que lee. Un estudiante que llega a la secundaria sin poder interpretar un texto tiene pocas chances de encontrar sentido en lo que se le enseña.

En la escuela, la conexión, es una condición para el aprendizaje. Y esa condición se construye o se destruye a partir de la calidad del vínculo entre el estudiante, el docente y el contenido.

Un docente masculino con camisa celeste habla de pie frente a alumnos adolescentes sentados en sus pupitres en un aula con una pizarra y ventanas grandes.
"La escuela no es solo un lugar donde se transmite información. Es una red de vínculos donde se aprende a pensar con otros". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escuela no es solo un lugar donde se transmite información. Es una red de vínculos donde se aprende a pensar con otros. Cuando esa red se debilita, no hay contenido que alcance. Y, si bien es cierto que la presencia de tecnología digital está siendo cuestionada a nivel global por sus efectos en el desarrollo emocional y cognitivos de los estudiantes luego de la aparición de las tecnologías persuasivas, también lo es que, cuando el lugar que se le da a la IA es el de la delegación cognitiva, es difícil explicar por qué debemos pasar la mejor parte del día en el aula.

En ese contexto, la IA puede ir en dos direcciones. Usada de manera pasiva —como un oráculo que da respuestas— profundiza el problema: si reemplaza la interacción humana y el esfuerzo cognitivo, la escuela pierde lo que la hacía irreemplazable. En cambio, la tecnología puede amplificar la capacidad del docente para acompañar, personalizar, detectar a tiempo quién se está quedando atrás. Y, sobre todo, puede apalancar la escuela como institución. Si las máquinas hacen bien lo que la escuela priorizó durante décadas, abren un espacio para hacer lo que debería priorizar ahora: empatizar, conectar, vincularse, congregar, ofrecer experiencias humanas significativas.

Los Clubes TED-Ed son una ilustración de este tipo de innovaciones. El modelo es simple y replicable: en diez encuentros, los estudiantes de secundaria transforman contenidos en ideas propias que deben ser formuladas, estructuradas y presentadas ante una audiencia real. El proceso tiene tres etapas (inspiración, construcción, comunicación) y culmina en una charla breve al estilo TED, filmada y publicada. El programa funciona en escuelas públicas de varias provincias, con bajo requerimiento tecnológico y materiales en español.

Lo que esto ejercita es exactamente lo que la IA no puede hacer por los estudiantes: encontrar un tema que les importe, construir un argumento propio, pararse frente a otros y defender una idea. Idear y comunicar son competencias tácitas por definición: se aprenden haciéndolo. Y son las que el mercado del futuro va a valorar precisamente porque son las más difíciles de automatizar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuando un estudiante tiene algo propio que decir, y una audiencia que lo va a escuchar, la relación con la escuela cambia. Ya no es un receptor pasivo de información que podría obtener en cualquier otro lado; es alguien que produce algo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero quizás el efecto más importante no sea curricular sino vincular. Cuando un estudiante tiene algo propio que decir, y una audiencia que lo va a escuchar, la relación con la escuela cambia. Ya no es un receptor pasivo de información que podría obtener en cualquier otro lado; es alguien que produce algo. Ese desplazamiento de consumidor a autor es lo que hace que los chicos se enganchen.

La inteligencia artificial suele generar una confusión. Por un lado, vuelve obsoleta una forma de educar que priorizó transmitir contenidos sobre formar personas. A la vez, hace más urgente una educación que enseñe a aprender y a desarrollar, a idear, argumentar, comunicar. Ese es el cambio que puede salvar a una generación.

Temas Relacionados

Educación e inteligencia artificial

Últimas Noticias

Cora Steinberg en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: desigualdades en la lectura y la escritura en los ingresantes al nivel secundario

La especialista de Educación de UNICEF Argentina formó parte del programa de las Jornadas de Alfabetización de la solución integral Ticmas en el auditorio en la Feria Internacional del Libro y presentó un informe clave para repensar el puente entre los diversos niveles educativos

Cora Steinberg en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: desigualdades en la lectura y la escritura en los ingresantes al nivel secundario

Diego Golombek en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro: “Si el sueño no ocupara un rol importante, sería el peor error de la evolución”

El investigador reflexionó sobre la importancia del sueño, su impacto en la salud y el aprendizaje, y advirtió sobre los hábitos culturales que atentan contra el descanso

Diego Golombek en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro: “Si el sueño no ocupara un rol importante, sería el peor error de la evolución”

De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización: Carolina Gattei, Víctor Volman y Marina Ferroni en el auditorio de Ticmas

Tres importantes referentes de la educación en la Argentina participaron de un encuentro en el que buscaron definir cuáles son los desafíos, criterios y oportunidades de la alfabetización inicial de los estudiantes

De qué hablamos cuando hablamos de alfabetización: Carolina Gattei, Víctor Volman y Marina Ferroni en el auditorio de Ticmas

Lucía Feced en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: “El esfuerzo individual no alcanza en algo como la alfabetización”

La directora de Educación del Grupo de Fundaciones y Empresas presentó la experiencia de San Juan y destacó la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos sectores de la sociedad para mejorar los niveles de alfabetización

Lucía Feced en las Jornadas de Alfabetización de Ticmas: “El esfuerzo individual no alcanza en algo como la alfabetización”

Carina Kaplan: “La escuela tiene un rol clave en la reparación de las heridas sociales”

En el aula los estudiantes pueden aprender a ponerse en el lugar del otro, propone la experta. En su último libro, Kaplan afirma que la violencia expresa un sufrimiento, reivindica la potencia de los vínculos afectivos y sostiene que la mirada esperanzada del docente deja una huella transformadora

Carina Kaplan: “La escuela tiene un rol clave en la reparación de las heridas sociales”
DEPORTES
Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

Otra polémica de Jack Grealish: fue captado dormido en un bar mientras se rehabilita de una lesión

El golazo desde 35 metros de la selección argentina femenina Sub 17, que empató ante Colombia por el Sudamericano

Arden las posiciones del Apertura: los posibles rivales de Boca y River, el clásico cordobés y el duelo del morbo en los playoffs

Golpes de puño, patadas y heridos: la feroz batalla campal en un partido de juveniles del fútbol argentino

Francisco Cerúndolo volverá a cruzarse con Luciano Darderi y Solana Sierra irá por un nuevo golpe en el Madrid Open: hora y cómo ver los partidos

TELESHOW
El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconoce por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

El homenaje a Susana Giménez en el Martín Fierro de la Moda: “Todos me reconoce por lo que yo me pongo y a mí me gusta”

Marta Fort homenajeó a su padre Ricardo en el Martín Fierro de la Moda y Juli Poggio se convirtió en Susana Giménez

La espectacular fiesta de 15 de Allegra Cubero: el álbum de fotos de la noche

Martín Fierro de la Moda 2026: la sorpresa de Juana por el Oro, el homenaje a Susana y la especial dedicatoria de Pampita

Cuarteto y motores: Luck Ra llevó su show al Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

La belleza de la semana: el arte de Samuel Morse, el pintor rechazado que inventó un código que cambió el mundo

La belleza de la semana: el arte de Samuel Morse, el pintor rechazado que inventó un código que cambió el mundo

Cómo los perros conquistaron el arte, de Veronese a Picasso

La Secretaría de Salud de Honduras descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres menores

Panamá cuenta con la infraestructura y el capital humano para albergar eventos deportivos de talla internacional: Anamae Orillac

El Salvador: neumonía acecha ante la proximidad de las lluvias: especialistas urgen evitar la automedicación