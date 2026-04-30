Boa constrictor es hallada dentro de un carro en depósito de chatarra en Honduras

Bomberos utilizaron equipo especializado para capturar al reptil sin poner en riesgo a los presentes. (FOTO: La Tribuna)

Un hallazgo inesperado en la capital hondureña volvió a poner en evidencia la creciente interacción entre la fauna silvestre y los espacios urbanos. Una boa constrictor fue encontrada oculta dentro de un vehículo en un depósito de chatarra en la zona norte de Tegucigalpa, lo que obligó la intervención de miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras para realizar su rescate.

El incidente se produjo cuando el propietario del automóvil, que había sido trasladado previamente por una grúa, decidió inspeccionarlo. Al abrir el compartimiento del motor, se encontró con la presencia del reptil, lo que generó alarma inmediata y motivó la llamada a los cuerpos de emergencia.

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Los bomberos acudieron al lugar y ejecutaron el operativo bajo protocolos especializados para el manejo de fauna silvestre, logrando extraer a la serpiente sin incidentes. La intervención fue destacada por su rapidez y por evitar riesgos tanto para el animal como para las personas presentes.

La boa permanecía oculta en un espacio cerrado del automóvil, utilizado como refugio temporal. (FOTO: La Tribuna)

Aunque el hecho puede parecer aislado, especialistas en manejo de reptiles explican que este tipo de comportamientos responde a factores ambientales.

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Las boas, como otros reptiles, buscan refugios cerrados, oscuros y relativamente frescos para protegerse de las altas temperaturas. En ese sentido, los vehículos abandonados o en desuso pueden convertirse en escondites ideales.

La situación ocurre en un contexto de calor intenso en la capital hondureña, donde las altas temperaturas han obligado a diversas especies a desplazarse hacia zonas habitadas en busca de condiciones más favorables. Este fenómeno se ve agravado por la reducción de hábitats naturales y la expansión urbana, que empuja a la fauna a adaptarse a nuevos entornos.

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El rescate fue solicitado por el propietario del vehículo tras descubrir la serpiente al revisar el motor. (FOTO: La Tribuna)

Expertos señalan que la presencia de serpientes en áreas urbanas no necesariamente implica un aumento en su población, sino una mayor visibilidad producto de estos cambios ambientales. En muchos casos, los animales simplemente están en tránsito o buscando refugio temporal.

El rescate también generó reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la labor de los bomberos y expresaron preocupación por la seguridad en zonas urbanas. Algunos incluso sugirieron que el ejemplar sea trasladado a un centro de rescate especializado para su evaluación antes de ser liberado nuevamente en su entorno natural.

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Desde las autoridades se reiteró el llamado a la población a no intentar manipular este tipo de animales, ya que podría representar un riesgo considerable. Las serpientes, aunque en muchos casos no son agresivas, pueden reaccionar de forma defensiva si se sienten amenazadas.

Además, se recomendó mantener precaución en espacios donde puedan existir estructuras abandonadas, acumulación de materiales o zonas poco transitadas, ya que estos lugares suelen ser utilizados por animales como refugio.

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El caso también abre una discusión más amplia sobre la relación entre desarrollo urbano y conservación ambiental. A medida que las ciudades crecen, los encuentros con fauna silvestre se vuelven más frecuentes, lo que plantea la necesidad de educar a la población sobre cómo actuar ante estas situaciones.

Organizaciones ambientales han insistido en la importancia de fortalecer los protocolos de rescate y manejo de fauna, así como promover campañas de concienciación que permitan una convivencia más segura entre humanos y animales.

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Las altas temperaturas en Tegucigalpa favorecen la presencia de reptiles en zonas urbanas. (FOTO: La Tribuna)

En Tegucigalpa, este tipo de incidentes se han vuelto cada vez más comunes, especialmente durante temporadas de calor o sequía, cuando los animales buscan nuevas fuentes de refugio y alimento.

El rescate de la boa no dejó personas heridas ni daños materiales, pero sí una lección clara: la ciudad no está aislada de su entorno natural. La presencia de este tipo de especies recuerda que la frontera entre lo urbano y lo silvestre es cada vez más difusa.

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Mientras tanto, el ejemplar rescatado será sometido a evaluación por especialistas, quienes determinarán su estado de salud y el momento adecuado para su reintegración a su hábitat natural, en un proceso que busca garantizar su supervivencia y equilibrio ecológico.