Economía

Caputo celebró el nuevo acuerdo con el FMI: “Es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad”

El Ministro de Economía valoró el entendimiento a nivel técnico respecto a la segunda revisión que comenzó en febrero. Cómo sigue el proceso y cuándo van a impactar los Derechos Especiales de Giro al Banco Central

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Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, junto a Kristalina Georgieva, con chaqueta roja, posando frente a una pintura abstracta y plantas de orquídeas
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, posan durante las reuniones de primavera del organismo en Washington.

Luego de semanas de negociaciones, el Gobierno y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel de staff que habilita el acceso a cerca de USD 1.000 millones en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). El cual ayudaría a aumentar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en medio del proceso de compra.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras el comunicado oficial del organismo.

Según pudo saber Infobae con fuentes del Ministerio de Economía, el desembolso de USD 1.000 millones calculan que impactaría en las reservas del Banco Central de la República de Argentina (BCRA) en mayo. Aunque los tiempos ya no dependen del Gobierno, sino de la burocracia del organismo internacional.

“Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año", destacaron en el comunicado el staff del FMI. Es que a menos de cuatro meses del inicio de la “Fase 4″ del programa, la entidad que conduce Santiago Bausili logró cumplir el 55% de la meta de este año (USD 10.000 millones).

reunión Luis Caputo - Kristalina Georgieva - FMI - Washington
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el trabajo del viceministro, José Luis Daza y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Aunque el BCRA volvió a tener problemas este año para acumular las reservas que compró. El martes, tras la adquisición de USD 185 millones, las reservas internacionales brutas quedaron en USD 45.873 millones. La clave estará en que Economía consiga mecanismos de financiamiento que le permitan al BCRA juntar los dólares que compra.

“Se está implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales”, destacaron en el comunicado del staff. Lo que va en línea con las declaraciones del ministro Caputo, quien aseguró que ya tiene identificado un mecanismo de financiamiento para el vencimiento de julio de USD 4.200 millones que complementarán con los dólares que consiga con la licitación del Bonar 2027/2028 y de las privatizaciones y concesiones de empresas públicas.

Sobre el frente externo, el acuerdo establece que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos USD 8.000 millones en 2026”, impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de USD 10.000 millones este año”.

El objetivo de reservas internacionales netas se trata de un dato clave que marca cuál será la meta de acumulación de reservas que le exija al FMI a la Argentina durante este año tras haberla incumplido durante el 2025 y haber recibido un waiver (dispensa) por segunda vez.

Tras la publicación del comunicado del staff del FMI, el ministro Caputo le agradeció a la directora del organismo internacional, Kristalina Georgieva, por su liderazgo y compromiso en este largo proceso. Como también a Dan Katz y Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo que realizaron. “De la misma manera, quiero agradecer al equipo argentino liderado por Santiago Bausili y José Luis Daza por su esfuerzo y dedicación durante toda la negociación”, escribió en la red social X.

El FMI concluyó que “el Gobierno mantiene su compromiso con los objetivos del programa y está dispuesto a adoptar medidas de contingencia de ser necesarias, así como a buscar resultados superiores si las condiciones lo permiten”. Además, el staff del Fondo valoró “la interacción fuerte y constructiva con las autoridades y su compromiso continuo con el programa, incluyendo la implementación de medidas correctivas para subsanar retrocesos previos”.

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