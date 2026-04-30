El Congreso Nacional de Honduras formaliza acuerdo con barras de fútbol para aplicar ley de seguridad en estadios

El Congreso Nacional de Honduras formalizó un convenio con barras de fútbol para aplicar la Ley Especial de Seguridad en Estadios. (Cortesía: Congreso Nacional de Honduras)

El Congreso Nacional de Honduras formalizó un convenio de compromiso para la aplicación de la Ley Especial para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas (Decreto Legislativo 68-2015), con la participación de representantes de las principales barras organizadas del país. El acto, realizado en el marco del programa Congreso de Puertas Abiertas, reunió a líderes de las barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, junto con autoridades gubernamentales y del sector deportivo.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y los diputados Ricardo Elencoff, titular de la Comisión de Deporte, y Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad. También participaron el diputado Jhosy Toscano, proyectista y creador de la iniciativa, así como representantes de la Federación de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), la Liga Nacional de Fútbol, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Condepor, las iglesias católica y evangélica, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad.

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De acuerdo con información difundida por el Congreso Nacional, el propósito principal del acuerdo es que las barras bravas asuman un compromiso formal con la paz y la no violencia en los estadios y en todo el territorio nacional. La iniciativa busca crear un entorno deportivo seguro y libre de intolerancia, involucrando tanto a las instituciones estatales como a los líderes de las barras y al fútbol organizado del país.

La firma del acuerdo tuvo lugar en el programa Congreso de Puertas Abiertas, con la presencia de líderes de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón. (Cortesía: Congreso de Honduras)

“Este es un paso histórico hacia la pacificación de nuestro fútbol. La violencia no tiene cabida en los estadios ni en la sociedad hondureña”, señalaron las autoridades durante el evento. Las instituciones firmantes destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 68-2015 y fortalecer la convivencia pacífica en las actividades deportivas.

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El convenio establece mecanismos de seguimiento y cooperación para que las medidas de seguridad y prevención sean aplicadas en todos los eventos futbolísticos. La firma del acuerdo busca enviar un mensaje de unidad y tolerancia a la sociedad hondureña, involucrando a actores clave de la vida política, deportiva, social y religiosa, así como a las fuerzas de seguridad.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y otros diputados participaron junto a representantes de FENAFUTH, Liga Nacional, y organismos de seguridad. (Cortesía: Congreso Nacional de Honduras)

La iniciativa fue impulsada desde el seno del Congreso Nacional por el diputado Jhosy Toscano, quien subrayó la necesidad de articular esfuerzos para erradicar la violencia e intolerancia en los recintos deportivos. Según datos de las autoridades, la implementación del decreto pretende reducir los incidentes violentos y promover la participación familiar en los estadios de fútbol en todo el país.

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Casos de Violencia en Estadios

El 12 de abril de 2026 se registraron graves episodios de violencia en las inmediaciones del Estadio Nacional de Tegucigalpa antes del clásico capitalino de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras entre Motagua y Olimpia. Los enfrentamientos entre barras organizadas incluyeron el uso de piedras, palos y supuestos disparos, dejando al menos cuatro personas heridas y daños en vehículos, entre ellos el del árbitro Said Martínez. Como resultado, la Comisión Nacional de Disciplina sancionó a Motagua y Olimpia con partidos fuera de Tegucigalpa y prohibió la presencia de sus barras en los estadios durante seis meses.