América Latina

El Congreso Nacional de Honduras formaliza acuerdo con barras de fútbol para aplicar ley de seguridad en estadios

La suscripción del convenio reunió a representantes de equipos, autoridades y sectores sociales, quienes se comprometieron a fomentar la convivencia pacífica y a coordinar acciones para prevenir actos violentos en eventos deportivos

Guardar
El Congreso Nacional de Honduras formalizó un convenio con barras de fútbol para aplicar la Ley Especial de Seguridad en Estadios. (Cortesía: Congreso Nacional de Honduras)
El Congreso Nacional de Honduras formalizó un convenio con barras de fútbol para aplicar la Ley Especial de Seguridad en Estadios. (Cortesía: Congreso Nacional de Honduras)

El Congreso Nacional de Honduras formalizó un convenio de compromiso para la aplicación de la Ley Especial para la Seguridad y la Prevención de la Violencia e Intolerancia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas (Decreto Legislativo 68-2015), con la participación de representantes de las principales barras organizadas del país. El acto, realizado en el marco del programa Congreso de Puertas Abiertas, reunió a líderes de las barras de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, junto con autoridades gubernamentales y del sector deportivo.

La ceremonia contó con la presencia del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y los diputados Ricardo Elencoff, titular de la Comisión de Deporte, y Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad. También participaron el diputado Jhosy Toscano, proyectista y creador de la iniciativa, así como representantes de la Federación de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), la Liga Nacional de Fútbol, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Condepor, las iglesias católica y evangélica, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información difundida por el Congreso Nacional, el propósito principal del acuerdo es que las barras bravas asuman un compromiso formal con la paz y la no violencia en los estadios y en todo el territorio nacional. La iniciativa busca crear un entorno deportivo seguro y libre de intolerancia, involucrando tanto a las instituciones estatales como a los líderes de las barras y al fútbol organizado del país.

La firma del acuerdo tuvo lugar en el programa Congreso de Puertas Abiertas, con la presencia de líderes de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón. (Cortesía: Congreso de Honduras)
La firma del acuerdo tuvo lugar en el programa Congreso de Puertas Abiertas, con la presencia de líderes de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón. (Cortesía: Congreso de Honduras)

Este es un paso histórico hacia la pacificación de nuestro fútbol. La violencia no tiene cabida en los estadios ni en la sociedad hondureña”, señalaron las autoridades durante el evento. Las instituciones firmantes destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley 68-2015 y fortalecer la convivencia pacífica en las actividades deportivas.

PUBLICIDAD

El convenio establece mecanismos de seguimiento y cooperación para que las medidas de seguridad y prevención sean aplicadas en todos los eventos futbolísticos. La firma del acuerdo busca enviar un mensaje de unidad y tolerancia a la sociedad hondureña, involucrando a actores clave de la vida política, deportiva, social y religiosa, así como a las fuerzas de seguridad.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y otros diputados participaron junto a representantes de FENAFUTH, Liga Nacional, y organismos de seguridad. (Cortesía: Congreso Nacional de Honduras)
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y otros diputados participaron junto a representantes de FENAFUTH, Liga Nacional, y organismos de seguridad. (Cortesía: Congreso Nacional de Honduras)

La iniciativa fue impulsada desde el seno del Congreso Nacional por el diputado Jhosy Toscano, quien subrayó la necesidad de articular esfuerzos para erradicar la violencia e intolerancia en los recintos deportivos. Según datos de las autoridades, la implementación del decreto pretende reducir los incidentes violentos y promover la participación familiar en los estadios de fútbol en todo el país.

Casos de Violencia en Estadios

El 12 de abril de 2026 se registraron graves episodios de violencia en las inmediaciones del Estadio Nacional de Tegucigalpa antes del clásico capitalino de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras entre Motagua y Olimpia. Los enfrentamientos entre barras organizadas incluyeron el uso de piedras, palos y supuestos disparos, dejando al menos cuatro personas heridas y daños en vehículos, entre ellos el del árbitro Said Martínez. Como resultado, la Comisión Nacional de Disciplina sancionó a Motagua y Olimpia con partidos fuera de Tegucigalpa y prohibió la presencia de sus barras en los estadios durante seis meses.

Temas Relacionados

Congreso Nacional HondurasTegucigalpaViolencia en EstadiosBarras OrganizadasHonduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Ministerio Público oficializa nueva política de persecución penal

El MP presentó oficialmente su nueva Política de Persecución Penal, un instrumento que busca fortalecer la investigación criminal y reducir la impunidad, con énfasis en la atención a las víctimas y la modernización institucional.

Guatemala: Ministerio Público oficializa nueva política de persecución penal

Traspaso de mando de Laura Fernández se celebrará con ausencia significativa de expresidentes

El evento de toma de posesión tendrá lugar en el Estadio Nacional y contará con acceso gratuito al público, mientras solo un exjefe de Estado ha confirmado asistencia y el resto manifestó su ausencia o silencio

Traspaso de mando de Laura Fernández se celebrará con ausencia significativa de expresidentes

El Salvador aprueba reforma constitucional para crear circunscripción especial de votantes en el exterior: elegirán sus propios diputados

Un cambio en la Constitución permitirá que los salvadoreños que residen fuera del país puedan elegir representantes propios, desligando su padrón electoral del departamento de San Salvador y vinculándolo a un registro específico de la diáspora

El Salvador aprueba reforma constitucional para crear circunscripción especial de votantes en el exterior: elegirán sus propios diputados

El Congreso de Brasil vota si habilita la revisión de la condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de enero de 2023

El expresidente pasó más de 120 días bajo reclusión y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por motivos de salud

El Congreso de Brasil vota si habilita la revisión de la condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de enero de 2023

El Gobierno de Guatemala activa protocolos tras incidentes de ciberseguridad en instituciones públicas

Las autoridades nacionales han implementado medidas de respuesta coordinadas con aliados internacionales ante recientes hechos que comprometieron información de dependencias estatales guatemaltecas, mientras se investiga si existe un trasfondo político y criminal en los ataques

El Gobierno de Guatemala activa protocolos tras incidentes de ciberseguridad en instituciones públicas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Concurso de dibujo para niños concientiza y promueve la donación de sangre como acto altruista

Concurso de dibujo para niños concientiza y promueve la donación de sangre como acto altruista

Este es el setlist que prepara Lorde para su concierto en el Palacio de los Deportes

LAFC vs Toluca EN VIVO: Los Diablos enfrentan al equipo de Heung-Min Son por un pase a la semifinal de Concachampions

La Registraduría confirmó que el sistema electoral es “inalterable”: “Comprueban la invulnerabilidad de la herramienta”

Clara Brugada anuncia festivales futboleros gratuitos en las 16 alcaldías de la CDMX por el Mundial

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Ministerio Público oficializa nueva política de persecución penal

Guatemala: Ministerio Público oficializa nueva política de persecución penal

Traspaso de mando de Laura Fernández se celebrará con ausencia significativa de expresidentes

El Salvador aprueba reforma constitucional para crear circunscripción especial de votantes en el exterior: elegirán sus propios diputados

Estados Unidos comenzó el proceso para confiscar dos petroleros interceptados por sus vínculos a la flota en la sombra de Irán

Rafael Grossi aseguró que el uranio enriquecido iraní sigue almacenado en la planta nuclear de Isfahan: “Lo importante es que salga del país”

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Meryl Streep convenció a Lady Gaga de participar en ‘El diablo viste a la moda 2′

Así fue como Meryl Streep convenció a Lady Gaga de participar en ‘El diablo viste a la moda 2′

La historia de cómo Taylor Swift creó la versión de 10 minutos de “All Too Well”

El director de la nueva Star Wars habló sobre la IA en Hollywood y su postura dividió opiniones

Meryl Streep reveló que pensó en retirarse de Hollywood antes de protagonizar ‘El diablo viste a la moda’

Esta es la vida actual del doctor de Michael Jackson que fue condenado por su muerte