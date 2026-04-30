Guatemala: La Vuelta Bantrab inicia con caída masiva y nueve ciclistas retirados

La Vuelta Bantrab 2026 inicia en Guatemala bajo el impacto de un accidente que obliga a nueve ciclistas a abandonar la competencia. (Foto de cortesía)

La Vuelta Bantrab 2026 arrancó este miércoles en Guatemala bajo la sombra de un accidente que llevó a nueve ciclistas a abandonar la competencia por lesiones, alterando el inicio de la quinta edición de la carrera más convocante del ciclismo guatemalteco y evidenciando desafíos persistentes en la seguridad vial de estos eventos.

Uno de los datos que marcaron la jornada, reportado al cierre de la etapa según el listado oficial, es que entre los afectados figura Carlos Acajabón, ciclista originario de Quiché, quien fue trasladado a un centro asistencial tras sufrir la peor parte del incidente, según la información preliminar recabada y publicada por los organizadores.

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Nueve ciclistas lesionados tras la intervención policial y la presencia de motoristas externos

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los problemas comenzaron cerca del inicio de la etapa, cuando la caravana avanzaba por la autopista Palín-Escuintla. Según testigos citados por la organización, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) actuaron para apartar a una persona ajena que se encontraba sobre la vía, quien se resistía a moverse del recorrido. La intervención policial mantuvo a los agentes demasiado cerca del pelotón, lo que contribuyó a que varios ciclistas chocaran y cayeran.

El incidente se agravó cuando dos motocicletas externas a la carrera desoyeron las indicaciones de los comisarios y se interpusieron en la ruta. Mientras los corredores descendían a alta velocidad, los motoristas intentaron abandonar la vía pero quedaron atrapados en medio del grupo, desatando una caída múltiple que detuvo la competencia y provocó la preocupación generalizada entre equipos y aficionados. De acuerdo con las imágenes difundidas durante la jornada, uno de los motociclistas fue detenido por agentes de la PNC.

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Imágenes de la 5ta Vuelta Bantrab de ciclismo en Guatemala. Un grupo de ciclistas avanza por una carretera abierta. Posteriormente, un ciclista y una motocicleta sufren un incidente. Varias personas, incluyendo personal de asistencia y otros ciclistas, se congregan junto a la carretera para atender al afectado. Se observan camionetas de apoyo con bicicletas y logotipos de patrocinadores. El video documenta un incidente durante una competición deportiva.

La caída masiva forzó el abandono inmediato de nueve ciclistas: Miguel Laynes Ramos, Diego Barrios Mazariegos, Cristian López López, José Sic Velásquez, Antoni Filemon Mérida de León (todos de Guatemala), Juan Esteban Guerrero Arias (Colombia), Ben Kolbie (Estados Unidos) y Goran Gabourel (Belice), además del ya mencionado Acajabón. Para los organizadores, el percance evidenció la necesidad de reforzar el control del perímetro de seguridad en pruebas de este calibre.

La consecuencia directa del accidente fue la cancelación de la primera meta volante, programada en Florido El Aceituno. El horario previsto de llegada también debió ajustarse, aunque la competencia pudo continuar con dos metas volantes adicionales y un premio de montaña.

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Un recorrido técnico marcado por el siniestro

La jornada inaugural de la Vuelta Bantrab 2026 salió desde el Parque Central de Amatitlán a las 09:00, con los equipos avanzando bajo controles de seguridad reforzados. El recorrido llevó al pelotón por la autopista rumbo a la costa sur, pasando por puntos como Escuintla, el puente Guacalate, Siquinalá, Santa Lucía Cotzumalguapa y Cocales, antes de adentrarse en Suchitepéquez con paso por Chicacao y San Antonio. El momento más exigente se vivió en el temido Alto de Mazatenango, donde el primer y único premio de montaña de la etapa generó diferencias entre los competidores.

A pesar del accidente inicial, la carrera reafirmó el espíritu competitivo de la vuelta, logrando concluir el trazado hasta la meta situada en Retalhuleu, en el Restaurante El Trapiche.

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Carlos Acajabón, uno de los ciclistas más afectados, fue trasladado de urgencia tras el incidente en la primera etapa. (Foto de cortesía)

Durante la jornada, dos metas volantes sí pudieron disputarse. En la segunda, ubicada en Cocales (kilómetro 87), el primero en cruzar fue Kevin Castillo (Colombia), seguido de Sebastián Castaño y Jorge Castiblanco, ambos también colombianos. En la tercera meta volante, situada en San Antonio Farmacia Galeno (kilómetro 121,4), la disputa favoreció a Christopher Díaz (Honduras), con Bayron Guamá (Ecuador) y Manuel Rodas (Guatemala) en los siguientes puestos. El alto de Mazatenango, en el mojón 160 (km 134,6), consagró en el premio de montaña a Bayron Guamá, quien sumó los primeros puntos para el maillot de escalador.

Kevin Castillo (Orgullo Paisa) gana una etapa marcada por la adversidad

El remate de la etapa, tras superar el tramo más técnico de la ruta, fue dominado por Kevin Castillo, representante del Equipo Orgullo Paisa de Colombia, que cruzó primero la línea de llegada en Retalhuleu tras una jornada exigente, consolidando así su posición como primer líder general de la competición.

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Kevin Castillo, del equipo Orgullo Paisa de Colombia, se adjudica la victoria en una jornada marcada por la adversidad. (Foto de cortesía)

La quinta edición de la Vuelta Bantrab, originalmente concebida como el evento más esperado del ciclismo guatemalteco del calendario 2026, debió reacomodarse a las circunstancias, imponiendo un desafío extra a los organizadores y poniendo en primer plano la discusión sobre la seguridad de los ciclistas en carretera abierta.

La organización de la Vuelta Bantrab confirmó que, a pesar de la caída masiva y el retiro de nueve corredores, la etapa pudo completarse sin mayores contratiempos, con la meta final alcanzada en el horario reprogramado. El evento dejó como enseñanza la necesidad de mantener estrictas medidas de respeto y seguridad durante el paso de la competencia, tanto de parte de la caravana de apoyo como de los usuarios externos de las rutas.

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