El Salvador

Apoyo estatal impulsa la producción agrícola y estabiliza los precios en El Salvador, dice viceministro

La distribución de insumos subsidiados, la asistencia técnica y el acceso a tecnología avanzada han mejorado los rendimientos, permitiendo alcanzar la cuota nacional de frijol sin desabastecimientos y mantener la oferta de hortalizas

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El Salvador implementa unidades móviles de AGROCENTA para entregar insumos agrícolas a bajo costo en todo el país. (Cortesía: Óscar Domínguez)
El Salvador implementa unidades móviles de AGROCENTA para entregar insumos agrícolas a bajo costo en todo el país. (Cortesía: Óscar Domínguez)

El Salvador ha consolidado una serie de políticas públicas para fortalecer la producción agrícola, alcanzar la seguridad alimentaria y estabilizar los precios internos frente a la volatilidad internacional.

Entre los avances reportados figura la implementación de tecnología de punta, la diversificación de canales de comercialización y una política de subsidios directos, que permiten a miles de productores acceder a insumos a bajo costo y tecnologías innovadoras, según informó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez en un breve balance publicado en sus redes sociales.

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Uno de los resultados destacados por Domínguez es que “desde diciembre de 2024, no se registran desabastecimientos de hortalizas” en los principales mercados del país.

A esa meta se suma el cumplimiento íntegro de la cuota nacional de frijol en la más reciente cosecha, indicador que el funcionario considera una prueba de la creciente resiliencia productiva del sector, aun en condiciones climáticas adversas y frente a presiones externas.

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Esta combinación de abastecimiento estable y cosechas satisfactorias se traduce, en la actualidad, en proyecciones de crecimiento positivo para el agro salvadoreño, conforme a los datos presentados por el Ministerio y corroborados en los circuitos de venta como la Central de Abastos y los AgroMercados.

El acceso a insumos y tecnología marca la diferencia en la rentabilidad

El Programa de Aumento a la Producción impulsa la expansión de cultivos en gran escala con el objetivo de incrementar la oferta y mejorar la rentabilidad para los agricultores. En total, se mantienen más de 3.000 manzanas de hortalizas en producción continua y 52.000 manzanas de granos básicos, según detalló Domínguez.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando la ampliación de las áreas cultivadas con tomate en el país./(Redes sociales de Óscar Domínguez)
El Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando la ampliación de las áreas cultivadas con tomate en el país./(Redes sociales de Óscar Domínguez)

El acceso a semillas de alto rendimiento resistentes a plagas, junto a insumos subsidiados y asistencia técnica, ha sido un factor decisivo. La distribución se gestiona tanto a través de canales privados como mediante estructuras estatales, asegurando que los productores puedan competir en igualdad de condiciones frente a los productos importados y contribuyendo a la estabilización de precios internos.

El sistema AGROCENTA se ha convertido en la principal estrategia estatal para proveer fertilizantes y abonos demandados a los precios más bajos del país, ofreciendo además servicio a domicilio y entregas gratuitas por compras mayores a 150 quintales.

La red de 16 sucursales facilita la cobertura nacional, brindando una ventaja competitiva tanto para organizaciones de productores como para agricultores independientes. Esta política de acceso diferencial a insumos logró transformar el balance de costos productivos, acelerando la adopción de insumos certificados y homologando el estándar de calidad, informó Domínguez.

El apoyo económico directo a través del Bono Agrícola alcanza a más de 500.000 productores de subsistencia, quienes disponen de un recurso adicional para la adquisición de insumos críticos durante cada ciclo agrícola.

Drones y monitoreo satelital: la transformación agrícola salvadoreña

La introducción de tecnología de monitoreo satelital en alianza con Google y la incorporación de drones de última generación han permitido un salto cualitativo en la toma de decisiones a nivel de finca.

Tomates frescos en un agromercado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, como parte de la estrategia para ofrecer alimentos a precios justos (Foto cortesía MAG).
Tomates frescos en un agromercado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador, como parte de la estrategia para ofrecer alimentos a precios justos (Foto cortesía MAG).

Este sistema permite la detección temprana de plagas, enfermedades, sequía y exceso de humedad, garantizando una respuesta ágil y basada en datos en tiempo real. Los drones destinados a labores de fertilización y fumigación operan con capacidad de cubrir una manzana en cuestión de minutos y representan, según Domínguez, la alternativa más rápida y económica del mercado actual, con tarifas que inician en USD 13,50 por manzana durante la época de siembra.

El impulso a la mecanización agrícola, sobre todo para el cultivo de maíz de alto rendimiento, busca optimizar tiempos, reducir costos operativos y eliminar barreras tecnológicas para el pequeño y mediano productor. Este salto mecánico permite al sector alcanzar niveles de eficiencia inéditos en el país.

La política de estabilización de precios y el acceso garantizado a alimentos se reflejan en dos indicadores clave: el costo de la canasta básica más bajo de la región y la inflación más reducida del continente, según el reporte del viceministro Domínguez.

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