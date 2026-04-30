La tajante reacción de Andrea Frigerio tras bajarse de la mesa de Juana Viale: “Quiero ir al programa de Mirtha”

Andrea Frigerio explicó que su ausencia en la mesa de Mirtha Legrand se debió al deseo de estar al aire con la propia conductora (Video: Intrusos, América TV)

La ausencia de Andrea Frigerio en la emblemática mesa de Mirtha Legrand desató un inesperado cruce mediático que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo. Invitada al legendario ciclo de la diva, la actriz terminó en el centro de la polémica luego de decidir no asistir a la grabación, que finalmente fue conducida por Juana Viale tras un problema de salud de su abuela. La explicación de Frigerio, lejos de apaciguar las aguas, terminó alimentando el debate.

Todo empezó con la cancelación de Mirtha Legrand, quien debió ausentarse de la grabación por una cuestión de salud, dejando la conducción en manos de su nieta Juana. La producción, según se supo, comunicó la novedad a los invitados con poca antelación y eso generó malestar. Andrea Frigerio fue una de las figuras que decidió bajarse a menos de 24 horas de la grabación del programa. La reacción de Juana no tardó en llegar. “Cuando uno asume un compromiso más de este tipo, estaría bueno cumplir con la palabra. Que se bajen menos de 24 horas me parece que no se hace”, fue la frase que pronunció a Intrusos calentó el clima.

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Andrea Frigerio es parte del elenco de la obra Desde el Jardín, protagonizada por Guillermo Francella

Frigerio, lejos de eludir las cámaras, se plantó frente a un móvil de Intrusos (América TV) y explicó con sinceridad su decisión. “No sé por qué hicieron tanto lío. Mirtha vino a ver la obra y Mirtha siempre es muy generosa con todos los artistas, conmigo en particular. Yo la quiero un montón, la quiero mucho, la conozco desde que soy muy chica y empecé mi carrera. Vino a ver Desde el jardín, hizo un comentario sobre la obra muy lindo que trascendió muchísimo y se hizo viral. Y sobre mí, sobre mi personaje, específicamente también hizo un comentario, así que estoy muy agradecida. Y bueno se lo quiero decir, se lo quiero expresar personalmente”, explicó la actriz, intentando desdramatizar lo ocurrido.

El motivo central de su ausencia, según dejó en claro, fue el deseo de compartir el aire con Mirtha y no con Juana. “Quiero ir al programa de Mirtha. O a lo mejor no en el programa, encontrármela en algún lugar y agradecerle, porque desde el escenario no pude agradecerle”, señaló Frigerio, dejando en claro que su decisión no tenía nada que ver con un conflicto personal con Juana Viale. “A Juana la conozco desde que es chiquita y la adoro. No, no, simplemente fue eso”, enfatizó, apagando cualquier rumor sobre una interna familiar.

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La polémica en la televisión argentina surgió tras la inesperada cancelación de Mirtha Legrand por motivos de salud y el reemplazo de Juana Viale

Según detallaron en Intrusos, la producción mantuvo en secreto hasta último momento que Mirtha no iba a grabar, precisamente para evitar que se bajaran los invitados. El enojo, explicaron, fue mayor porque Frigerio avisó su decisión el jueves a la noche, cuando la grabación era al día siguiente.

Mientras tanto, la salud de Mirtha Legrand fue motivo de atención y alivio. La diva se encuentra en reposo por un cuadro gripal y hace algunos días llevó tranquilidad con un mensaje a su público: “¡Hola a todos! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besitos, chau, chau”.

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De un lado, la sinceridad y el deseo de un reconocimiento especial; del otro, la molestia por los cambios de último momento y el desafío de mantener la mística de la mesa más famosa de la televisión argentina. Andrea Frigerio eligió el silencio de la ausencia para defender el valor de una palabra, pero en el show de la tele, hasta el silencio habla.