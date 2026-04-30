El discurso completo de Daniel Hadad al ser distinguido con el Doctorado Honoris Causa

El fundador de Infobae, Daniel Hadad, comparte un emotivo discurso en el que repasa sus orígenes familiares. Con la voz quebrada, relata la historia de su abuelo inmigrante sirio y los sacrificios de sus padres, destacando el valor de la educación como motor de progreso.

Señor rector de la universidad, muchísimas gracias. Señor vicerrector, mis amigos de tantos años que han viajado desde Gales y desde la ciudad de Chicago para compartir esta noche con nosotros, gracias. Lo valoro y mucho. Y gracias por cada una de las generosas palabras de cada uno de ustedes. Gracias a todos los que vinieron esta noche. Reconozco cantidad de amigos y, mientras escuchaba y miraba, digo: “Qué bueno que es que podamos reunirnos en la diversidad”.

Una vez tuve un profesor de Filosofía del Derecho que era un apasionado por la etimología y decía que “universidad” es “unidad en la diversidad”. En un momento en el que, no hablo solo de Argentina, el mundo entero está tan dividido, es muy lindo ver tantas caras que piensan distinto y está muy bueno. Ojalá que desde este lugar lejano y protegido, el sur del mundo, podamos hacer ese cambio.

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Vine con una presentación que les juro que se las iba a mostrar, pero ya se dijeron tantas cosas que, si hablo quince minutos más, seguramente se van a levantar y se van a ir. Voy a ser lo más sintético posible, pero sí quiero decirles algo: uno es lo que es por un montón de cosas.

Una de las cosas que más me motivó para aceptar este reconocimiento fue cuando el rector de esta universidad me comentó que el 80 u 89 % de los alumnos de esta universidad son primera generación de graduados. Y dije, wow, ese es mi caso. Yo vengo de una familia muy simple, muy humilde, pero que hicieron tanto esfuerzo para que pudiera estudiar. No me alcanzará una sola vida para agradecerlo.

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Daniel Hadad, fundador de Infobae (Adrian Escandar)

Por suerte, mi madre está presente. Costó convencerla, pero hoy está acá. Mi abuelo Antonio salió de Tannourine, un pequeño pueblo en el valle de los cristianos en Siria y llegó hasta Tartús, un puerto sirio hoy manejado todavía por los rusos, y de allí se fue a Marsella en un barco con el sueño de llegar a Argentina. La Argentina despertaba eso, sueños. La gente decía: “Me voy a hacer la América”, iba o a los Estados Unidos o iba a la Argentina.

Cuando llegó a Marsella para tomar el barco que iba a Argentina, no lo dejaron pasar porque tenía una infección en el ojo derecho, tuve que averiguar qué era lo que tenía, se llamaba tracoma, conocida como la ceguera de los pobres, que era contagiosa, por ende, no pudo tomar el barco. No hablaba francés, no tenía dinero y estuvo un año en la Legión Extranjera. Un día, se hartó y se subió como polizón a un barco creyendo que iba a Argentina. El barco llegó a tierra, pero era Río de Janeiro. Tanta mala suerte no podía tener, se tomó distintos medios de transporte... micros, y después de tres meses, llegó a San Telmo, donde conoció a mi abuela.

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Antonio fue el padre de Luis, mi papá. Él terminó la escuela primaria y no fue al secundario. Mi mamá, que tiene una capacidad mental increíble y que hace cálculos como muy pocos y te puede multiplicar por seis dígitos, siempre dijo que era muy buena para las matemáticas y no pudo estudiar, porque cuando terminó el colegio primario, la enviaron a trabajar a una fábrica de filtros, donde se cortaba las manos.

Daniel Hadad, fundador de Infobae, tras recibir el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de La Matanza

¿Qué quiero decirles con esto? Que yo soy igual que muchos de los que están hoy en esta facultad estudiando distintas carreras. Soy el primero y soy un agradecido, por que uno ¿qué es en definitiva?. Uno es su familia, su escuela, su universidad, si pudo ir; el posgrado, si pudo hacerlo; sus viajes. Siempre soy agradecido a la universidad, y también a la Fundación Universitaria Río de la Plata —hay autoridades presentes aquí hoy—, que cuando yo no había salido de la Argentina, me permitieron hacer un viaje y conocer los Estados Unidos. En ese viaje, es que descubrí mi vocación periodística. En ese viaje, conocí el Boston Globe y dije “wow”, iba por los Estados Unidos y decía: “Wow”, estaba sorprendido. Y ahí descubrí el periodismo y, cuando llegué a Buenos Aires, le dije: “Papá, voy a ser periodista”. Y papá tenía una metodología seductora y convincente y papá me dijo: “La patada en el medio...”. No me acuerdo cómo fue la frase... Tuve que terminar y a papá y mamá le regalamos el título.

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Contada toda esta parte linda, les cuento que el mundo está en un problema serio y el periodismo en un problema mucho más serio del mundo. Porque miren, hay una persona que está acá, que es mi tutor y lo ha sido en los distintos momentos de la vida y a quien le agradezco mucho, que es Juan Antonio. Me enseñó a ser optimista. Cada vez que yo iba y le planteaba algo, me decía: “No, no, no, tú eres muy pesimista”. Y es cierto, a veces describo el panorama de los medios de comunicación hoy como muy complejo, cosa que realmente lo es. Pero hay un problema que es mayor. Muchos de ustedes deben conocer efecto Flynn.

Flynn fue un científico. Hay una columna muy buena en el New York Time, recomendable, que dice que el pensamiento pasó a ser un lujo. Es de Mary Harrison, es del año pasado, vale la pena leerlo. El efecto Flynn, ¿qué es? Flynn es un señor que se dedicó a estudiar cómo todas las generaciones que venían eran más inteligentes que las anteriores, pero se cortó eso y ¿cuándo se cortó? se cortó hace 15 años. La primera generación de hijos que va a ser menos inteligente que los padres es la Generación Z de hoy. Esto obviamente no es un fenómeno para el ciento por ciento de la Generación Z, pero para la enorme mayoría.

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La ceremonia se realizó en el Teatro Unviersidad, de la Universidad Nacional de La Matanza

¿Y por qué pasa eso? Porque se está perdiendo algo que es el hábito de la lectura larga, de la lectura extensa. El cerebro, cuando leemos largo, extenso, sin interrupciones, con concentración, se modifica, pero de manera positiva. ¿Y se modifica por qué? Porque permite que podamos interpretar, discutir, disentir, cambiar de opiniones de una manera absolutamente civilizada. Frente a eso, tiramos abajo todo eso que hoy cada vez existe menos y no es un problema argentino. 2025, ¿cuántos libros leyeron los 180 millones de habitantes que son la mitad de la población de los Estados Unidos? ¿Cuántos imaginan? Cero. El año pasado, la mitad de la población de los Estados Unidos leyó cero libros. Esto está pasando en todo el mundo.

Entonces, ¿cuál es el peligro? Y que nadie hace nada porque nadie sabe cómo reaccionar frente a esto. Estamos transformando la posibilidad de leer libros, el homo sapiens creció por los libros, por videos cortos. Por videos short, los famosos short. TikTok, el daño, el daño que hace en la gente chica, el TikTok es, es irreparable. Y ustedes me dirán: “Claro, a vos te preocupa porque hay gente que va-- no va a leer Infobae”. Sí, obviamente que sí, soy absolutamente egoísta, pero me preocupa por algo un poco más altruista, porque esto va a afectar, si es que ya no está afectando, al sistema en el que elegimos vivir, que es el sistema democrático. Cuando tenemos una población mayoritaria que se forma con ideas que duran 20 segundos, no son ideas, a lo sumo transmito algún sentimiento.

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El evento en la Universidad Nacional de La Matanza realizó ante un auditorio repleto (Fotos: Adrian Escandar)

Conocí hace poco tiempo, y estos que de acá somos pocos, conocí al presidente de Honduras, que ganó hace muy poquito tiempo su Presidencia. Un mes antes de la elección venía como 10 puntos abajo. Y un publicista, un hombre, experto en medios argentino que está trabajando con él y que también está trabajando en Bolivia, es un genio de las redes sociales, encontró en TikTok a un chico que decía: “Papi, ¿cómo está la racha?”. Martín lo vio, la racha. Y “Papi”, porque justo a él le dicen “Papi”, compró la idea. Entonces, él llegaba. ¿Cómo fue la campaña? No hablaron de una sola idea, ni de privatizar, ni de estatizar, ni de abrirnos al mundo, ni cerrarnos al mundo, si hacer un tren de este, no se habló de nada. “Papi”, el candidato, hoy presidente, iba ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, bajaba de una camioneta muy bonita y alguien de la campaña le decía: “Papi, ¿cómo estamos aquí en Carabobo?”, y Papi se ponía, sacaba lo mejor de sí adentro y decía: “La racha está imparable”. Yo miré y dije: “Yo a este tipo jamás en la vida lo votaría”. Después, comiendo con él y con Viviana y su hija, nos pareció un señor muy agradable. Pero la campaña era una porquería. ¿Para quién? Para un señor que está a punto de salir, que la gente le dice: “Salude, que ya se van”, pero que la mayoría de la gente lo votó. Y lo votó porque estamos priorizando los memes.

¿Qué es la polarización? Y perdón si ustedes son todos especialistas en esto, muchos lo conocen. La polarización es irnos a los polos. O sea, los memes están hechos o las redes sociales están hechas primero para crear la adicción y segundo para crear confirmación. Con las redes sociales, ustedes siguen a los que el algoritmo descubre que solamente van a seguir. Jamás le van a poner a alguien que piense un poco distinto. El algoritmo quiere que nos encontremos en el polo y lo del medio sea nuestro. En vez de encontrarnos en el Ecuador, nos separa para el polo. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo siento que el sistema por el que se peleó tanto en este país, después de esa larga noche que fue el 76, que duró siete años y que muy bien los políticos argentinos pudieron, a pesar de cualquier diferencia, privatizar, no privatizar, pero en eso hubo un acuerdo generalizado. Nunca más nadie va a golpear la puerta del lugar equivocado para elegir un presidente.

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Yo siento que ese sistema de independencia de poderes, de algunos mediados decimonónicos antiguos, puede ser, todavía no vi uno mejor, pero la independencia de poderes, Legislativo, Ejecutivo, Judicial, libertad de prensa, está en riesgo. Hay un índice que hace una consultora hace 30 años que se llama VTI. Lo hacen 300 expertos de todo el mundo, de 120 universidades, y miden el índice de democracia en el mundo. Bueno, hasta hace 30 años había muchas más democracias que autocracias. Hoy, 2025, esto es el último del 2025, hay más autocracias que democracias. Y la autocracia ya no es como antes, que alguien daba un golpe militar, se ponía el uniforme, el capitán “Pingulo”, y se tomaba un país. No, se terminó eso. Hoy se llega al poder con los votos, se utiliza todo el maquillaje del Parlamento, de la Justicia, pero el Parlamento ya es una escribanía. La Justicia no tiene independencia, no tiene vida propia. La oposición hace un papel... Y la prensa, la prensa es el primer atacado.

Por eso, y ya terminando, para mí es muy importante decirle a todos los que, a muchos los conocí en la visita que hice hace poquito aquí a la universidad. Tienen una escuela de comunicación, realmente me sorprendió muy, muy gratamente, como su campus, y vi muchas ganas de preguntar. Digo, estemos atentos a eso, ¿no?. No sé si hoy, mañana, en dos años, en cinco, no sé cuándo, pero quizás tengamos que vivir cosas que, que pasan en Europa del Este, donde más se ve claramente este fenómeno, donde la democracia como tal queda vaciada.

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No voy a entrar en ningún tema polémico, hoy es una noche maravillosa. Solamente les quiero contar, y para cerrar, una anécdota de, de mi abuelo Antonio. Mi abuelo Antonio vivía en una casita muy cerca de lo que hoy sería la Villa 1-11-14, ahí en un límite entre el Bajo Flores y Pompeya. Y tardaron mucho tiempo en tener agua caliente, mucho tiempo. Y un día llegó el agua caliente. Y un día el abuelo, que espero que no haya ningún primo mío, decía que yo era su nieto preferido, me lo decía abiertamente, me, me contó un secreto. Me dijo: “Dani”, me decía Dani, achicaba mi nombre, “Dani, yo cuando termino del agua caliente, dejo dos minutos el agua fría”. Y yo al principio no entendía por qué, que un amigo mío al que intenté contarle esto me dijo: “Claro, el tipo sabía de longevidad, el tipo sabía del sistema inmunológico”. Dije: “No, no, esperá que termine de contarte”. Antonio, mi abuelo, me dijo: “Yo dejo el agua fría para no olvidarme de dónde vengo”. Y yo no me olvido de dónde vengo. Muchísimas gracias.