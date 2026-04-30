El mercado le concede crédito al Gobierno, pero con señales de alerta para después de 2027

El Gobierno logró colocar más de USD 840 millones en la licitación de deuda de esta semana. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

El vaso se puede ver medio vacío o medio lleno. No lograr colocar el total del Bonar 2028 en la segunda vuelta de la licitación de deuda no representa una señal negativa para el Gobierno. En la primera ronda obtuvo USD 350 millones y en la segunda sumó otros 46 millones de dólares. Así, recaudó USD 396 millones sobre un objetivo de USD 450 millones para un bono que vence en 2028, año en el que todavía no se sabe quién será presidente. Este título paga intereses cada mes y devuelve el capital al vencimiento.

El resultado superó las estimaciones de los analistas. La recaudación no fue mayor debido a las disputas internas dentro del oficialismo, más que por factores internacionales. En la actualidad, la política interna determina el nivel de riesgo país.

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Con un escenario más calmo y tras el resultado de la licitación del Tesoro, que fue mejor a lo esperado, reaccionaron los bonos soberanos y subieron los de mediano plazo que provocaron una leve baja del riesgo país de 11 unidades (-1,9%) a 573 puntos básicos.

Las acciones siguen relegadas porque los balances de las empresas reflejan la caída del consumo y de la producción. Por eso, el S&P Merval, el índice de las acciones líderes, cerró con una baja de 1,4% en pesos y de 0,8% en dólares, donde los bancos siguen siendo los grandes perdedores. Los papeles relacionados con la energía son las que sobreviven.

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Las tasas de interés tuvieron leves alzas. De hecho, el día anterior ninguna de las Lecap, títulos a tasa fija, rendía 2% efectivo mensual hasta fin de año. Ayer, a partir de julio con 2,02% todas las letras capitalizables se ubicaron por encima de esa tasa con rendimientos de hasta 2,13% en agosto.

Según Romano Group “ante un contexto de cambios normativos y menor liquidez, las tasas en pesos reaccionaron al alza, con subas en promedio de 200 puntos básicos efectivo anual. Incluso, actualmente opera con curva invertida, característico de un mercado que espera una liquidez en el corto plazo más reducida”. En otras palabras, la suba de tasas puede seguir y acá se centra el dilema ya que alienta la baja de inflación, pero es un obstáculo para el consumo y para las empresas.

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Esto fue lo que descifraron los inversores en la Bolsa. El aumento de los rendimientos no es buena para los bancos que tienen carteras con altos porcentajes de mora y tampoco para el agro que padece la suba de costos que dejó el conflicto con Irán.

Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), advirtió que “los molinos harineros, además de tener que hacer frente a la escasez de partidas de trigo aptas para panificación, ahora también están registrando dificultades para poder abastecerse del cereal, lo que genera preocupación en el sector”.

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Cifarelli agregó que “la molinería es el sector que ofrece los mejores precios porque está dispuesta a reconocer las partidas con calidad panadera, que ciertamente no abundan en la presente campaña. Sin embargo, aun ofertando precios muy superiores a los del promedio del mercado, la mercadería no aparece en los volúmenes que el sector requiere, lo que genera una genuina inquietud en la molinería”, apuntó.

El desabastecimiento lo atribuye a que “el valor relativo del trigo cayó mucho con respecto a los fertilizantes, insumo clave que experimentó un aumento considerable de precios en los últimos meses”.

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En Sailing Inversiones advirtieron sobre el problema: “La guerra entre Estados Unidos e Irán sigue siendo el motor central del mercado. Trump instruyó a sus asesores a preparar un bloqueo extendido sobre Irán para forzar su rendición nuclear, mientras el rial iraní tocó un mínimo histórico de 1,8 millones por dólar, señal de que las sanciones están destruyendo la economía iraní desde adentro”.

Y sumaron: “En ese contexto, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP, el Brent volvió a superar los USD 111 por barril y el precio de la urea (un fertilizante clave) se duplicó desde enero hasta USD 900 por tonelada, lo que amenaza con disparar los precios de los alimentos a nivel global. La nota de alivio: Japón negoció directamente con Irán y logró que sus buques crucen el Estrecho, en el primer cruce confirmado desde el inicio del conflicto. Trump afirmó además que Irán quiere que el estrecho reabra”.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operó un monto de USD 537 millones y el dólar mayorista cedió $13 (-0,9%) a 1.391,50 pesos. El Banco Central siguió comprando y se alzó con USD 76 millones que no incidieron en las reservas por otra baja del oro y por la estacionalidad de fin de mes donde los bancos retiran dólares y pesos que tienen en encajes, que se compensan a principios de mes. Las reservas bajaron USD 667 millones a 45.211 millones de dólares. Por otra parte, está próximo el vencimiento de USD 800 millones con el FMI.

En los mercados financieros, el MEP cedió $11,50 (-0,8%) a $1.434, mientras el contado con liquidación (CCL) bajó $10,42 (-0,7%) a $1.489. el “blue” perdió $15 y cotizó a $1.415 y se convirtió otra vez en él dólar más barato de mercado a solo $24 (1,7%) del mayorista.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “el dólar mayorista volvió a caer, pero la dinámica de los instrumentos ligados al dólar oficial (y también el spot) sugieren que hubo algunas acciones oficiales dirigidas a mejorar el atractivo de la cobertura y, por ende, del carry trade”.

En Estados Unidos no sorprendió que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios. Lo inesperado es que la decisión contó con cuatro votos en contra, algo que no sucedía desde hace cuatro años.

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Tampoco fue novedad la escalada del enfrentamiento entre el titular de la Fed Jerome Powell, que dejará su caro el 15 de mayo, y el presidente de EE.UU., Donald Trump. Powell anunció que seguirá integrando la Reserva Federal como Gobernador “ante la serie de ataques legales” que enfrenta el banco central estadounidense. Destacó que “estas acciones legales no tienen antecedentes en los 113 años de historia” de la entidad responsable de la política monetaria norteamericana.

En el mercado overnite, que funciona en la noche hasta la apertura de los mercados, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York cotizaban en verde en particular el Nasdaq que subía más de 1 por ciento. El oro insinuaba una débil recuperación y el petróleo Brent, de referencia en la Argentina, bajaba 0,54% pero cotizaba a más de USD 111 por barril.

El escenario internacional favorecerá las exportaciones argentinas, pero, a la vez, encarecerá la renovación de la deuda soberana. En el medio se encuentra la respuesta, ya que hoy los dólares están en el segundo plano de urgencias. Las divisas para pagar los vencimientos de este año están, pero de poco sirve sin reactivación de la producción y el consumo.