Jornada financiera: Wall Street anotó nuevos máximos históricos, pero los activos argentinos operaron con altibajos

Wall Street apuesta a un pronto desenlace de la crisis en Medio Oriente.

La rueda financiera se mostró negativa para las acciones argentinas, apenas sostenidas por el sector energético, que capturó solo en parte un nuevo ascenso del precio internacional del petróleo. Asimismo, los bonos soberanos finalizaron con mínimas ganancias, aún con la influencia positiva de las ganancias en los principales índices de Wall Street, otra vez en zona de máximos.

Por otra parte, un menor monto de operaciones en el mercado mayorista acotó las compras del BCRA, con cotizaciones que ofrecieron escasas variantes en los distintos segmentos del mercado.

La prórroga de la tregua con Irán por parte de la administración de Donald Trump ofreció un alivio temporal, pero el futuro sigue siendo incierto. Los intentos de celebrar una nueva ronda de conversaciones fracasaron, y Trump alegó la dificultad de tratar con un gobierno iraní “gravemente dividido”. Mientras tanto, los funcionarios iraníes afirmaron que las conversaciones son una “pérdida de tiempo” debido a la falta de compromiso de Estados Unidos con los acuerdos previos.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires descontó las ganancias de la mañana y cayó 1,4%, a 2.898.691 puntos, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- subieron 0,1% en promedio, con un riesgo país sin variante en los 532 puntos frente a la caída de rentabilidades de los bonos del Tesoro de los EEUU.

En la región, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo descontó 1,7%, para regresar al nivel del 8 de abril.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street, YPF avanzó 0,1% a USD 43,15, Vista Energy ganó 1,2%, Grupo Galicia perdió 3,4%, Pampa Energía cedió 0,4%, y Mercado Libre subió 0,3 por ciento. BBVA lideró las caídas con 6%, seguido por Globant (-5,2%) y Edenor (4%).

Los precios del petróleo crudo avanzaron 3%: el barril de Texas en Wall Street cotizó a USD 92,50 en los contratos para entregar en mayo, mientras que el Brent del Mar del Norte para junio subió a USD 101,40 el barril.

En el ámbito local, el Indec informó que en febrero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 2,1% en la comparación interanual, y de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada.

Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics, advirtió que “la actividad económica sufrió una fuerte caída en febrero y volvió a ratificar lo que venimos señalando hace meses: la actividad crece por los sectores ligados a la demanda extranjera, mientras que los sectores ligados a la demanda interna y los grandes conglomerados urbanos caen fuertemente. La economía creció 3,5% durante el gobierno de Milei, pero es un crecimiento muy heterogéneo y particularmente concentrado en sectores de bajo dinamismo en el empleo”.

“El índice de actividad EMAE cayó 2,1% anual en febrero y 2,6% mensual desestacionalizado. La baja estuvo explicada principalmente por la fuerte contracción de la industria manufacturera (-8,7% anual) y del comercio (-7% interanual), que en conjunto restaron 2,2 puntos porcentuales a la variación interanual. En contraste, los sectores más orientados a la exportación continuaron mostrando fortaleza: minería creció 9,9% anual, y agro, 8,4%, aportando en conjunto 0,8 punto al EMAE, en una dinámica donde exportaciones y energía siguen compensando parcialmente la debilidad de los sectores más ligados a la demanda interna”, indicó el equipo de Research de Balanz.

Dólar estable y compra de reservas

Con una sensible baja del volumen operado, por USD 414,2 millones en en el segmento de contado (unos USD 118 millones o 22% menos que el martes), el dólar mayorista finalizó con una mínima suba de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.378 pesos.

“La jornada se desarrolló en equilibrio, con menor volatilidad respecto al día anterior. Durante la rueda, marcó un rango acotado entre $1.375 como mínimo -nivel donde encontró soporte- y $1.380,50 como máximo, zona en la que reapareció la oferta y presionó a la baja”, observó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista mantiene en 2026 una baja de 77 pesos o 5,3 por ciento. Dado que la banda superior del esquema cambiario del Banco Central se ubicó en los $1.690,29, el tipo de cambio oficial quedó a $312,29 o 22,7% de ese límite para la libre flotación, margen que aprovecha la entidad monetaria para acumular divisas con su intervención diaria.

El dólar al público cerró sin variantes a $1.400 para la venta en el Banco Nación, el tercer día seguido en ese nivel. El billete minorista mantiene una baja de 80 pesos o 5,4% en 2026.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,75 para la venta y $1.348,48 para la compra.

En el reducido mercado blue el dólar ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta. En las agencias de cambio informales estuvieron tomando el billete a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que lo que le pagan a los ahorristas que quieren liquidar sus divisas en el banco.

En el segmento de dólar futuro los contratos concluyeron negociados con ligeras alzas en un rango de 0,1% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de abril volvieron a ser las más operadas, con alza de tres pesos o 0,2%, a 1.384 pesos.

El BCRA absorbió USD 105 millones con su intervención cambiaria del día, para captar el 25,4% de la oferta de contado. La entidad registra un saldo a favor de USD 2.105 millones por esta operatoria en lo que va de abril.

Las reservas internacionales brutas aumentaron USD 62 millones, a 45.841 millones de dólares.