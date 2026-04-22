Economía

El dólar sigue estable: cerró por tercer día consecutivo a $1.400 en el Banco Nación

Con una sensible baja del monto operado, el dólar mayorista tuvo una mínima suba a $1.378 y al público operó sin variantes

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El dólar sigue estable en torno a los $1.400.
El dólar sigue estable en torno a los $1.400.

Con una sensible baja del volumen operado, por USD 414,2 millones en en el segmento de contado (unos USD 118 millones o 22% menos que el martes), el dólar mayorista finalizó con una mínima suba de 2,50 pesos o 0,2%, a 1.378 pesos.

El dólar mayorista mantiene en 2026 una baja de 77 pesos o 5,3 por ciento. Dado que la banda superior del esquema cambiario del Banco Central se ubicó en los $1.690,29, el tipo de cambio oficial quedó a $312,29 o 22,7% de ese límite para la libre flotación, margen que aprovecha la entidad monetaria para acumular divisas con su intervención diaria.

El dólar al público cerró sin variantes a $1.400 para la venta en el Banco Nación, el tercer día seguido en ese nivel. El billete minorista mantiene una baja de 80 pesos o 5,4% en 2026.

En el reducido mercado blue el dólar ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta. En las agencias de cambio informales estuvieron tomando el billete a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que lo que le pagan a los ahorristas que quieren liquidar sus divisas en el banco.

En el segmento de dólar futuro los contratos concluyeron negociados con ligeras alzas en un rango de 0,1% a 0,4%, según datos de la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de abril volvieron a ser las más operadas, con alza de tres pesos o 0,2%, a 1.384 pesos.

“El dólar mayorista continúa merodeando los $1.375 tras el gradual deslizamiento reciente, el cual podría estar llegando a partir de las tasas reales cortas negativas, aún mientras el BCRA continúa acelerando en el ritmo de compras aprovechando el exceso de oferta”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Más allá de que todavía no se evidencian avances de remonetización dentro de la política monetaria, en caso de ir aflojando el IPC a partir de abril, podría abrirse espacio para dicho proceso, el cual contribuiría a reactivar el crédito -aún cuando los bancos están cautos tras el salto de la mora- y el consumo”, agregó el titular del Estudio Ber.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, indicó que un informe oficial detalló que “tras liquidarse USD 6.800 millones de deuda corporativa, aún restan otros USD 3.200 millones pendientes de cancelación. Esta persistente oferta de divisas en el mercado libre presiona al alza la capacidad de absorción del organismo”.

“El objetivo oficial es evitar una apreciación excesiva del peso frente al flujo de capitales privados. La estrategia del Central busca aprovechar este excedente para fortalecer el balance financiero del Estado mientras el mercado cambiario mantiene su fluidez. La entidad mantiene el ritmo de intervención para garantizar la estabilidad del programa económico iniciado a principios de año”, apuntó Ignacio Morales.

“En este contexto el BCRA lleva comprados USD 2.000 millones en el MULC en abril a falta de más de una semana para cerrar el mes. Consideramos que si bien los flujos están acompañando, no deberá perderse de vista el entorno de tasas reales cortas negativas, que podría eventualmente, de persistir, ocasionar algún tipo de presión nominal”, expresó Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS.

Desde Max Capital precisaron que el BCRA continúa efectuando compras de contado “por encima del nivel de referencia del 5% comunicado por la entidad. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado dólares todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de USD 89 millones”.

“El Banco Central sostiene su estrategia de acumulación de reservas, a la vez que ”el mercado cambiario muestra un periodo de calma relativa con un dólar mayorista estable pese al nivel de demanda de la autoridad monetaria", resumieron los analistas de Rava Bursátil.

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